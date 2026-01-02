REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn

Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 13:28
Adam Kuchta
Adam Kuchta
przelew konto urząd skarbowy
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś od nas chciała? Czy każde przesunięcie środków pieniężnych między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2025 r., oznaczona sygnaturą 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD, zwraca uwagę jednoznacznym stanowiskiem w sprawie skutków podatkowych dotyczących przelewu pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie rodzi obowiązków podatkowych, nie podlega zgłoszeniu i nie stanowi darowizny. Już na wstępie interpretacji organ podatkowy wskazuje: „stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.”

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka w interpretacji podatkowej jasno wskazuje: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn, nie ma obowiązków podatkowego wobec urzędu skarbowego

Interpretacja szczegółowo opisuje stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawczynię. Kobieta pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, posiada osobne konto oraz konto wspólne z mężem, a ze swojego konta chce przelać środki otrzymane po zmarłej matce na konto wspólne, aby wspólnie zakupić samochód: „Teraz chciałaby Pani ok. (...) zł z Pani konta przelać na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża. Przekazanie pieniędzy z Pani konta osobistego do wspólnego, według Pani nie jest traktowane jako darowizna i nie powinno rodzić skutków podatkowych z racji tego, że pieniądze zostają przez Panią przekazane do majątku wspólnego i zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny.”

Organ skarbowy jednoznacznie potwierdza prawidłowość takiego stanowiska i wskazuje, że aby darowizna mogła zostać opodatkowana, konieczne jest zwiększenie majątku obdarowanego, czego w takiej sytuacji nie ma. W interpretacji czytamy: „Określony w zacytowanych przepisach przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, że jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym.”

Ten fragment ma istotne znaczenie. Urząd wyraźnie wskazuje bowiem, że warunkiem opodatkowania jest wzbogacenie, a skoro przelew między kontami małżonków – w ramach ich wspólnego majątku – nie powoduje wzrostu majątku żadnego z nich, to nie może podlegać podatkowi.

REKLAMA

Interpretacja akcentuje to po raz kolejny, wyjaśniając: „Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Skarbówka sięga po Kodeks rodzinny i opiekuńczy i podkreśla: pieniądze trafiają do majątku wspólnego małżonków

Interpretacja sięga do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżonków. Szczególne znaczenie organ nadaje art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w interpretacji przytoczono w całości, podkreślając status wspólnoty ustawowej. Oto fragment cytowany w piśmie KIS: „§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941);
5) środki zgromadzone na koncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz.Urz.UE.L 198 z 25.07.2019, str. 1) oraz na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) każdego z małżonków.”

Ta część interpretacji ma istotne znaczenie, ponieważ organ skarbowy nie pozostawia miejsca na domysły. Skarbówka potwierdza, że środki uzyskane po zmarłej matce poprzez subkonto ZUS również mogą zasilać majątek wspólny, o ile zostają wykorzystane na potrzeby rodziny.

Wyraźne stanowisko Dyrektora KIS: przelew nie jest darowizną, bo nie ma przysporzenia, a także nie ma nabywcy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wielokrotnie powtarza tezę, która leży u podstaw całej interpretacji, podkreśla: „W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła.”

Organ skarbowy uzasadnia więc brak podatku nie tylko brakiem przysporzenia, ale również brakiem nabywcy. W interpretacji podkreślono także: „Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn: Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” Jeśli nikt niczego nie nabywa, obowiązek podatkowy nie może powstać.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Przepisy Kodeksu cywilnego przytoczone w indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzają: brak jest umowy darowizny

Dyrektor KIS nie ograniczył się do przepisów podatkowych i rodzinnych. W piśmie przytacza również przepisy dotyczące darowizny z Kodeksu cywilnego, aby wykazać, czym darowizna musi być, aby mogła zostać opodatkowana. W interpretacji czytamy: „Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.” Organ dodaje również: „Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.”

Interpretacja wyjaśnia, że aby mówić o darowiźnie, musi istnieć umowa, oświadczenie obdarowanego i zamiar nieodpłatnego świadczenia. Skoro pieniądze przelewane są do majątku wspólnego, nie trafiają do majątku osobistego męża, więc nie można mówić o obdarowywaniu. Nie ma darczyńcy ani obdarowanego.

Organ skarbowy podsumowuje swoje stanowisko: taki przelew pieniężny jest po prostu neutralny podatkowo

W końcowym fragmencie pisma, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.”

Interpretacja tym samym potwierdza, że przesuwanie pieniędzy w granicach majątku wspólnego małżonków nie stanowi darowizny i nie rodzi obowiązków podatkowych. Skarbówka wskazuje wyłącznie na obowiązek w sytuacjach, w których występuje nabycie – a w majątku wspólnym nabycie nie następuje.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 listopada 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD. Skutki podatkowe pieniędzy z konta osobistego na konto wspólne małżonków

Zobacz również:
Powiązane
Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
Podatek od spadków i darowizn: ważne zmiany od 7 stycznia 2026 r. Rząd przywróci terminy i ułatwi rozliczenia
Podatek od spadków i darowizn: ważne zmiany od 7 stycznia 2026 r. Rząd przywróci terminy i ułatwi rozliczenia
KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia
KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Były mąż sprzedał auto bez słowa – samotna matka płaci 16 tys. zł kary za brak OC!
02 sty 2026

Stan faktyczny jest taki: samotna matka po rozwodzie, bez pracy, opiekująca się dzieckiem, dostaje rachunek na ponad 16 tys. zł za brak OC w samochodzie, którego nie posiada od lat. Okazuje się, że to były mąż sprzedał pojazd potajemnie, nie zgłosił tego nigdzie, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ściga właśnie ją. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi interwencję w tej bulwersującej sprawie.
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
02 sty 2026

Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś od nas chciała? Czy każde przesunięcie środków pieniężnych między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?
10 mln emerytów i miliardy deficytu. ZUS pokazał prognozy do 2080 roku. Czy państwo da radę wypłacać emerytury? [TABELA]
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował długoterminową prognozę finansów systemu emerytalnego aż do 2080 roku. Liczby robią wrażenie: ponad 10 milionów emerytów, deficyt sięgający 136 mld zł rocznie i coraz większa rola budżetu państwa. ZUS uspokaja, że wypłaty są bezpieczne. Sprawdzamy, co te prognozy naprawdę oznaczają, nie dla systemu, lecz dla przyszłych emerytur dzisiejszych pracujących.
Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe po zmianach? Pytania i odpowiedzi MEN
02 sty 2026

1 stycznia 2026 r. weszły w życie korzystne dla nauczycieli rozwiązania w zakresie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.

REKLAMA

Stażowe 2026: nowe przepisy i zaświadczenia [komunikat ZUS]. Do stażu pracy można doliczyć inne okresy niż zatrudnienie na umowę o pracę
02 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie: od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli. Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.
02 sty 2026

Z początkiem 2026 roku weszła w życie część przepisów z tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wzrasta wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 40 lat pracy. Podwyżka obejmuje również odprawy emerytalne.

Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
02 sty 2026

To ważny komunikat z ZUS - szczególnie dla seniorów czy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. a chcą mieć doliczone stażowe! Wcale nie obowiązują takie zasady w zakresie składania wniosku - jakby się wydawało. ZUS wyjaśnia - co i kiedy złożyć.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
02 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 roku kolejne tysiące osób z chorobami przewlekłymi zyska realny dostęp do świadczenia wspierającego. W grę wchodzą pieniądze rzędu od 751 zł do nawet 4327 zł miesięcznie, bez podatku, bez kryterium dochodowego i bez ryzyka egzekucji komorniczej. To efekt ostatniego etapu reformy, która zmienia sposób oceniania niepełnosprawności w Polsce.

REKLAMA

Podatek od spadków i darowizn: ważne zmiany od 7 stycznia 2026 r. Rząd przywróci terminy i ułatwi rozliczenia
02 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja deregulacyjna pozwoli przywrócić termin zgłoszenia nabycia majątku od najbliższej rodziny, ujednolici moment powstania obowiązku podatkowego przy spadkach oraz jasno określi czas na złożenie zeznania. Dzięki temu podatnicy zyskają więcej czasu i mniejsze ryzyko utraty zwolnień podatkowych.
Córka odrzuciła spadek, a i tak „dostała” długi. Co poszło nie tak? Głośna sprawa [SPADKI I DŁUGI: PORADNIK 2026]
02 sty 2026

W polskim prawie spadkowym wciąż zdarzają się sytuacje budzące gorące dyskusje. Jedna z nich dotyczy tego, że sąd stwierdził nabycie spadku przez córkę, chociaż ta wcześniej spadek odrzuciła. Efekt? Wierzyciele zaczęli dochodzić należności z długów matki. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną wskazując rażące naruszenia prawa. Wyjaśniamy przepisy, orzecznictwo, pułapki terminów i podpowiadamy, jak nie odziedziczyć długu w 2026 r.— także gdy w grę wchodzi małoletnie dziecko.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA