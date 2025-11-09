REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wielu Polaków może skorzystać z bezpłatnej pomocy tego specjalisty w ramach NFZ. Nie trzeba płacić za prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę

Wielu Polaków może skorzystać z bezpłatnej pomocy tego specjalisty w ramach NFZ. Nie trzeba płacić za prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 listopada 2025, 08:00
[Data aktualizacji 10 listopada 2025, 23:52]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
lekarz
Wielu Polaków nie wie, że mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tego specjalisty w ramach NFZ. Nie musisz płacić za prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ze względu na decydującą rolę diety w profilaktyce i leczeniu chorób, rośnie popularność korzystania z usług dietetyków. Co istotne, porady żywieniowe na wysokim poziomie są dostępne także bezpłatnie, dzięki finansowaniu przez NFZ. Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia dietetycznego w publicznej służbie zdrowia? Oto szczegóły.

Bezpłatna pomoc dietetyka z NFZ

Wielu Polaków nie wie, że mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy dietetyka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nie musząc płacić za drogie prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę. Aby uzyskać profesjonalną opiekę żywieniową w placówce mającej umowę z NFZ, wystarczy jedynie skierowanie od lekarza rodzinnego (lekarza POZ).

REKLAMA

REKLAMA

Kto otrzyma skierowanie do dietetyka za darmo w ramach NFZ?

Od 2023 roku lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) może wystawić skierowanie do dietetyka dla pacjentów, których schorzenia są ujęte w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM). Do grupy pacjentów uprawnionych do tego wsparcia zaliczają się m.in. osoby cierpiące na:

  • Choroby sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków.
  • Choroby metaboliczne i endokrynologiczne: cukrzyca, otyłość (BMI powyżej 30) i nadwaga, choroby tarczycy (np. Hashimoto, niedoczynność).
  • Choroby układu oddechowego: astma, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP).
  • Inne przypadki: Pacjenci po operacjach bariatrycznych, dzieci z zaburzeniami odżywiania, kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami nerek lub wątroby (w niektórych sytuacjach).

Świadczenia i zasoby online NFZ

Dietetyk w ramach NFZ oferuje nie tylko ogólne porady, ale również konkretne wsparcie w postaci indywidualnych planów żywieniowych oraz spersonalizowanych przepisów. Dodatkowo, bez konieczności posiadania skierowania, każdy może skorzystać z portalu diety.nfz.gov.pl. Serwis ten udostępnia bezpłatne jadłospisy (15 różnych planów żywieniowych), które zostały opracowane przez specjalistów NFZ. Plany te bazują na diecie DASH (jednej z najlepiej zbadanych i najzdrowszych, zalecanej m.in. w profilaktyce nadciśnienia i chorób serca) i obejmują warianty dla osób z:

  • Cukrzycą, nadciśnieniem, otyłością.
  • Chorobami tarczycy (np. Hashimoto), dną moczanową, PCOS, osteoporozą.
  • Zaburzeniami jak depresja czy zaparcia.
  • Oraz specjalne warianty dla seniorów i całych rodzin.

Po zalogowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do 28-dniowego jadłospisu, listy zakupów oraz bazy ponad 9000 przepisów przygotowanych przez dietetyków NFZ. Możliwe jest też pobranie 3-dniowego jadłospisu testowego bez potrzeby rejestracji.

REKLAMA

Porównanie usług dietetyka na NFZ z usługami prywatnymi

Prywatne wizyty u dietetyków są kosztowne, a ich cena zależy od lokalizacji (w dużych miastach drożej), renomy specjalisty i zakresu pakietu. Pierwsza wizyta: 150-300 zł (lub więcej w renomowanych gabinetach). Kolejne/kontrolne wizyty: 100-200 zł. Dodatkowy koszt indywidualnego planu: 100-300 zł. Miesięczna współpraca z prywatnym dietetykiem, obejmująca regularne spotkania i modyfikacje diety, może kosztować nawet 600-800 zł. Choć prywatna opieka oferuje zalety, takie jak stały kontakt i częstsze spotkania, dla większości osób, które dążą do poprawy zdrowia, utraty wagi czy opanowania zasad zdrowego żywienia, darmowa pomoc NFZ i darmowe plany online są w zupełności wystarczające.

Powiązane
ZUS wzywa pracujących przed 1999 rokiem! Odkryj swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
ZUS wzywa pracujących przed 1999 rokiem! Odkryj swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytury i nawet 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytury i nawet 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Odwołanie darowizny po terminie nic nie da. Obdarowana pobiła i wyzywała darczyńców a i tak nie była to rażąca niewdzięczność: sądy są nieugięte
10 lis 2025

Odwołanie darowizny po terminie nic nie da. Obdarowana pobiła i wyzywała darczyńców a i tak nie była to rażąca niewdzięczność: sądy są nieugięte w kwestii terminów wskazanych w przepisach prawa. Sąd Najwyższy w swoich ostatnich rozstrzygnięciach podkreśla, że rok na odwołanie to termin bezwzględny, którego nie wydłuża nawet fakt, że niewdzięczność przybrała formę przestępstwa z użyciem przemocy.
Dostępna nowa ścieżka kariery z misją, samorządy będą szukać takich osób w związku z nową ustawą - a zarobki mają być niezłe
10 lis 2025

Współczesny rynek pracy nieustannie ewoluuje, otwierając drzwi do nowych, często niedocenianych, a jednocześnie niezwykle satysfakcjonujących profesji. Jedną z nich jest zawód asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W związku z ustawą o asystencji osobistej i kompletnie nową koncepcją asystencji dla osób niepełnosprawnych, otwiera to nowe możliwości. To praca, która oferuje nie tylko możliwość zarobku, ale może też dać poczucie misji i realnego wpływu na jakość życia innych. Na czym dokładnie polega ta praca, jakie kwalifikacje są potrzebne i kto zatrudnia?
11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje
10 lis 2025

11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
10 lis 2025

W 2026 roku MOPS i GOPS w całej Polsce będą wypłacać wyższe świadczenia i wprowadzą prostsze zasady składania wniosków. Wzrosną kwoty pomocy dla opiekunów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a część formalności będzie można załatwić online. Zmiany obejmą też dodatki mieszkaniowe, zasiłki pielęgnacyjne i celowe. To największa od lat aktualizacja pomocy społecznej w Polsce.

REKLAMA

Trzy razy w ciągu 6 lat. Jak zgodnie z prawem nauczyciel (i nie tylko) będzie mógł dostać nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat? [WYLICZENIA]
10 lis 2025

Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje nauczycielom (i nie tylko) co 5 lat. Jednak w szczególnych sytuacjach związanych ze skokowymi zmianami stażu pracy, może okazać się, że prawo do świadczenia będzie przysługiwało częściej.
5 obniżek stóp procentowych w 2025 r. O ile spadła rata kredytu mieszkaniowego?
10 lis 2025

Po tegorocznych obniżkach stóp procentowych rata kredytu zaciągniętego na 20 lat o wartości 450 tys. zł mogłaby spaść o 405 zł - ocenił w rozmowie z PAP prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Klient mógłby np. kupić mieszkanie o jeden pokój większe niż na początku roku - dodał.
Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów
10 lis 2025

Opublikowana przez Narodowy Bank Polski 7 listopada 2025 r. projekcja inflacji i PKB w Polsce przewiduje, że inflacja CPI w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2026 r. wyniesie 2,9 proc., a w 2027 r. spadnie do 2,5 proc.. Natomiast PKB wzrośnie w 2025 r. ok. 3,4 proc., w 2026 r. ok. 3,7 proc., a w 2027 r. ok. 2,6 proc.
Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków
10 lis 2025

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków. Zatem dla kogo? co? kiedy? i ile? Wyjaśniamy szczegóły.

REKLAMA

Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2026 roku
10 lis 2025

Narodowy Bank Polski opublikował harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych w 2026 r.
Stracisz dom wybudowany na takiej działce. Część pieniędzy można odzyskać, ale to nie jest proste i będzie się ciągnęło latami
10 lis 2025

Przed rozpoczęciem budowy inwestorzy dokładnie sprawdzają działkę, na której chcą postawić swój wymarzony dom. Obowiązujące przepisy nie ułatwiają tego zadania, a cały proces wymaga czasu i cierpliwości. W tym zamieszaniu często zapominają o tej jednej podstawowej sprawie.

REKLAMA