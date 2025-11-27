Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
REKLAMA
REKLAMA
Decyzja Sądu Apelacyjnego, która oddaliła apelację ZUS w głośnej sprawie emerytki, może oznaczać przełom dla tysięcy polskich seniorów. Kobieta, której emerytura była zaniżona przez lata, wygrała sprawę, uzyskując znaczną podwyżkę świadczenia (nawet o ok. 700-770 zł miesięcznie) oraz jednorazowe wyrównanie sięgające niemal 30 000 zł. Oto szczegóły.
- Kogo dotyczy problem zaniżonych emerytur?
- Jak wygrać z ZUS i otrzymać podwyżkę emerytury?
- Dlaczego warto podjąć walkę o wyższe świadczenie?
Kogo dotyczy problem zaniżonych emerytur?
Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a następnie wystąpiły o emeryturę powszechną. Do zaniżania świadczeń dochodziło na mocy art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten nakazywał pomniejszenie nowej emerytury o kwoty wcześniej pobranych świadczeń z tytułu wcześniejszej emerytury. Kluczowe grupy ryzyka, które powinny sprawdzić swoje świadczenia:
REKLAMA
REKLAMA
- Emeryci i emerytki z tzw. "starych roczników", zwłaszcza roczniki 1949-1959 (dotyczy to osób, które przeszły na wcześniejsze świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego).
- Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń przed 6 czerwca 2012 roku.
Jak wygrać z ZUS i otrzymać podwyżkę emerytury?
Choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany przepis jest niekonstytucyjny (wyrok z 4 czerwca 2024 roku), ZUS nie ma obecnie podstawy prawnej do automatycznego przeliczenia emerytur, dopóki wyrok TK nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że konieczna jest indywidualna interwencja każdego emeryta. Instrukcja działania dla seniorów:
- Złóż wniosek o ponowne przeliczenie do ZUS: Napisz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prosząc o ponowne przeliczenie emerytury. Wskaż, że podstawą Twojego żądania jest niekonstytucyjność przepisu (art. 25 ust. 1b) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 140/20) oraz analogią do korzystnych wyroków sądowych.
- Czekaj na decyzję ZUS: Prawdopodobnie otrzymasz decyzję odmowną z powodu braku publikacji wyroku TK. To jest oczekiwany i niezbędny krok.
- Odwołaj się do Sądu: W przypadku odmowy masz miesiąc na złożenie odwołania do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Droga sądowa jest obecnie kluczowa do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Sądy coraz częściej stają po stronie seniorów, a prawomocny wyrok z Gdańska stanowi ważny precedens.
UWAGA: Jak pokazują wyroki, podwyżki mogą sięgać od kilkuset do ponad 2000 zł miesięcznie, a kwoty wyrównania za zaniżone świadczenia z ostatnich lat mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (w jednym z przypadków mowa o blisko 30 000 zł).
Dlaczego warto podjąć walkę o wyższe świadczenie?
Choć droga sądowa bywa czasochłonna, to aktualne orzecznictwo sądów (np. w Gdańsku, Kielcach czy Bielsku-Białej) daje realne szanse na wzrost bieżącej emerytury o znaczną kwotę lub otrzymanie jednorazowego, wysokiego wyrównania za lata pobierania zaniżonego świadczenia. Wysokość Twojej emerytury to podstawa stabilnego życia na emeryturze. Niezależnie od decyzji ZUS, masz prawo do walki o swoje pieniądze na drodze sądowej.
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA