Na jakie choroby psychiczne można dostać orzeczenie? Co daje symbol 02-P?

Nie każda diagnoza psychiatryczna daje orzeczenie o niepełnosprawności, a symbol 02-P budzi wiele pytań. Czy dotyczy tylko schizofrenii, depresji i ChAD, czy także zaburzeń lękowych i osobowości? Wyjaśniamy, które choroby psychiczne kwalifikują do orzeczenia, jak komisja ocenia ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i co dokładnie daje symbol 02-P w 2025 roku.

Co oznacza symbol 02‑P?

W polskim systemie orzecznictwa o niepełnosprawności przyczyny niepełnosprawności są oznaczane za pomocą symboli. Kod 02‑P został przypisany chorobom psychicznym. Nie jest to nazwa jednej choroby, lecz grupa schorzeń, które powodują istotne zaburzenia funkcjonowania.

Oficjalne wytyczne mówią, że symbol odzwierciedla rozpoznanie choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania prowadzi do ograniczeń życiowych i społecznych. W jednym orzeczeniu mogą pojawić się maksymalnie trzy symbole. W praktyce symbol 02‑P może pojawić się obok innych oznaczeń (np. 10‑N – choroby neurologiczne), jeżeli kilka chorób w równym stopniu ogranicza funkcjonowanie.

Warto podkreślić, że symbol 02‑P nie określa rodzaju schorzenia ani jego przewlekłości. Orzeczenie z tym symbolem nie potwierdza przewlekłej choroby psychicznej. To wymaga odrębnej dokumentacji od lekarza psychiatry. Symbol jest jedynie kodem w dokumentacji orzeczniczej. Do ustalenia okresu ważności i rodzaju wsparcia służy stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) oraz indywidualne wskazania.

Jakie choroby psychiczne obejmuje kategoria 02‑P?

Według oficjalnych wykazów, do grupy chorób psychicznych kwalifikujących się do symbolu 02‑P zalicza się m.in. następujące schorzenia:

Zaburzenia psychotyczne – m.in. schizofrenia i inne psychozy.

– m.in. schizofrenia i inne psychozy. Zaburzenia nastroju o co najmniej umiarkowanym nasileniu – obejmują ciężkie epizody depresyjne oraz chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD) .

– obejmują ciężkie epizody depresyjne oraz . Utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym nasileniu – takie jak przewlekła fobia społeczna czy zespół lęku uogólnionego.

– takie jak przewlekła fobia społeczna czy zespół lęku uogólnionego. Zespoły otępienne – m.in. choroba Alzheimera i inne postacie demencji.

– m.in. choroba Alzheimera i inne postacie demencji. Zaburzenia osobowości i inne schorzenia

Nie wszystkie schorzenia psychiczne automatycznie skutkują przyznaniem orzeczenia. Znaczenie ma stopień nasilenia objawów i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, a komisje orzecznicze oceniają m.in. możliwość samodzielnego zaspokajania potrzeb, podejmowania pracy czy utrzymywania relacji społecznych. Pacjenci z łagodnymi epizodami depresji czy zaburzeniami lękowymi, dobrze reagujący na leczenie mogą nie spełniać kryteriów orzeczenia.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 02‑P

Zgromadzenie dokumentacji – do wniosku dołącza się pełną dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę choroby psychicznej, jej przebieg i wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku ChAD czy depresji powinny to być zaświadczenia od psychiatry, wyniki badań, historie leczenia ambulatoryjnego oraz karty informacyjne z hospitalizacji (jeśli wystąpiły). Złożenie wniosku – wniosek o orzeczenie składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwym dla miejsca zamieszkania. Ocena komisji – komisja orzecznicza analizuje dokumentację i może skierować wnioskodawcę na badania specjalistyczne. Najważniejsze jest określenie stopnia niepełnosprawności oraz wskazanie, w jakich obszarach osoba wymaga wsparcia. Orzeczenie nie jest wydawane wyłącznie na podstawie diagnozy, lecz na podstawie szacowanej skali utrudnień w codziennym życiu. Okres obowiązywania orzeczenia – orzeczenie może być wydane na określony czas (np. 3–5 lat) lub bezterminowo, jeśli rokowania są niekorzystne. Osoby, u których choroba przewlekła jest potwierdzona trwałym rozpoznaniem i brak rokowania poprawy, mogą uzyskać orzeczenie na stałe.

Do czego uprawnia symbol 02‑P?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 02‑P uprawnia do wielu form wsparcia. Istotne jest, że rodzaj i wysokość świadczeń zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, a nie od samego symbolu. Wśród najczęściej wymienianych uprawnień znajdują się:

Wyższe dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON – pracodawcy zatrudniający osoby z chorobami psychicznymi otrzymują wyższe dopłaty do wynagrodzeń niż w innych przypadkach. W 2025 r. dopłata dla etatu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i symbolem 02‑P wynosi 4140 zł, a przy umiarkowanym – 2585 zł.

– pracodawcy zatrudniający osoby z chorobami psychicznymi otrzymują wyższe dopłaty do wynagrodzeń niż w innych przypadkach. W 2025 r. dopłata dla etatu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i symbolem 02‑P wynosi 4140 zł, a przy umiarkowanym – 2585 zł. Świadczenia rehabilitacyjne i ulgi podatkowe – osoby z orzeczeniem mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych czy zakupu sprzętu.

– osoby z orzeczeniem mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych czy zakupu sprzętu. Zniżki na komunikację miejską – w wielu miastach osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności podróżują bezpłatnie, a z umiarkowanym korzystają z 50% zniżki.

– w wielu miastach osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności podróżują bezpłatnie, a z umiarkowanym korzystają z 50% zniżki. Pomoc społeczna i asystencka – można ubiegać się o wsparcie asystenta osobistego, dofinansowanie opieki oraz usługi świadczone przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

– można ubiegać się o wsparcie asystenta osobistego, dofinansowanie opieki oraz usługi świadczone przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Dostęp do świadczenia wspierającego – od 2025 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami mają możliwość otrzymania świadczenia wspierającego finansowane przez państwo, jeśli ich potrzeba wsparcia zostanie wysoko oceniona w skali ONCO.

Podsumowanie

Symbol 02-P obejmuje szeroką grupę chorób psychicznych, ale samo rozpoznanie nie przesądza jeszcze o przyznaniu orzeczenia. Decydujący jest wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie. Warto zgromadzić pełną dokumentację od psychiatry i jasno opisać trudności, z którymi mierzy się pacjent.

Dobrze przygotowany wniosek zwiększa szansę na uzyskanie wsparcia, do którego osoby z poważnymi zaburzeniami mają prawo. Jeśli zmagasz się z chorobą psychiczną lub opiekujesz się bliską osobą, sprawdź, czy 02-P może pomóc uzyskać realną pomoc w 2025 roku.