REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?

Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 listopada 2025, 13:51
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Na jakie choroby psychiczne można dostać orzeczenie? Co daje symbol 02-P?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każda diagnoza psychiatryczna daje orzeczenie o niepełnosprawności, a symbol 02-P budzi wiele pytań. Czy dotyczy tylko schizofrenii, depresji i ChAD, czy także zaburzeń lękowych i osobowości? Wyjaśniamy, które choroby psychiczne kwalifikują do orzeczenia, jak komisja ocenia ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i co dokładnie daje symbol 02-P w 2025 roku.

Co oznacza symbol 02‑P?

W polskim systemie orzecznictwa o niepełnosprawności przyczyny niepełnosprawności są oznaczane za pomocą symboli. Kod 02‑P został przypisany chorobom psychicznym. Nie jest to nazwa jednej choroby, lecz grupa schorzeń, które powodują istotne zaburzenia funkcjonowania.

REKLAMA

REKLAMA

Oficjalne wytyczne mówią, że symbol odzwierciedla rozpoznanie choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania prowadzi do ograniczeń życiowych i społecznych. W jednym orzeczeniu mogą pojawić się maksymalnie trzy symbole. W praktyce symbol 02‑P może pojawić się obok innych oznaczeń (np. 10‑N – choroby neurologiczne), jeżeli kilka chorób w równym stopniu ogranicza funkcjonowanie.

Warto podkreślić, że symbol 02‑P nie określa rodzaju schorzenia ani jego przewlekłości. Orzeczenie z tym symbolem nie potwierdza przewlekłej choroby psychicznej. To wymaga odrębnej dokumentacji od lekarza psychiatry. Symbol jest jedynie kodem w dokumentacji orzeczniczej. Do ustalenia okresu ważności i rodzaju wsparcia służy stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) oraz indywidualne wskazania.

Jakie choroby psychiczne obejmuje kategoria 02‑P?

Według oficjalnych wykazów, do grupy chorób psychicznych kwalifikujących się do symbolu 02‑P zalicza się m.in. następujące schorzenia:

REKLAMA

  • Zaburzenia psychotyczne – m.in. schizofrenia i inne psychozy.
  • Zaburzenia nastroju o co najmniej umiarkowanym nasileniu – obejmują ciężkie epizody depresyjne oraz chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD).
  • Utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym nasileniu – takie jak przewlekła fobia społeczna czy zespół lęku uogólnionego.
  • Zespoły otępienne – m.in. choroba Alzheimera i inne postacie demencji.
  • Zaburzenia osobowości i inne schorzenia

Nie wszystkie schorzenia psychiczne automatycznie skutkują przyznaniem orzeczenia. Znaczenie ma stopień nasilenia objawów i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, a komisje orzecznicze oceniają m.in. możliwość samodzielnego zaspokajania potrzeb, podejmowania pracy czy utrzymywania relacji społecznych. Pacjenci z łagodnymi epizodami depresji czy zaburzeniami lękowymi, dobrze reagujący na leczenie mogą nie spełniać kryteriów orzeczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 02‑P

  1. Zgromadzenie dokumentacji – do wniosku dołącza się pełną dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę choroby psychicznej, jej przebieg i wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku ChAD czy depresji powinny to być zaświadczenia od psychiatry, wyniki badań, historie leczenia ambulatoryjnego oraz karty informacyjne z hospitalizacji (jeśli wystąpiły).
  2. Złożenie wniosku – wniosek o orzeczenie składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwym dla miejsca zamieszkania.
  3. Ocena komisji – komisja orzecznicza analizuje dokumentację i może skierować wnioskodawcę na badania specjalistyczne. Najważniejsze jest określenie stopnia niepełnosprawności oraz wskazanie, w jakich obszarach osoba wymaga wsparcia. Orzeczenie nie jest wydawane wyłącznie na podstawie diagnozy, lecz na podstawie szacowanej skali utrudnień w codziennym życiu.
  4. Okres obowiązywania orzeczenia – orzeczenie może być wydane na określony czas (np. 3–5 lat) lub bezterminowo, jeśli rokowania są niekorzystne. Osoby, u których choroba przewlekła jest potwierdzona trwałym rozpoznaniem i brak rokowania poprawy, mogą uzyskać orzeczenie na stałe.

Do czego uprawnia symbol 02‑P?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 02‑P uprawnia do wielu form wsparcia. Istotne jest, że rodzaj i wysokość świadczeń zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, a nie od samego symbolu. Wśród najczęściej wymienianych uprawnień znajdują się:

  • Wyższe dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON – pracodawcy zatrudniający osoby z chorobami psychicznymi otrzymują wyższe dopłaty do wynagrodzeń niż w innych przypadkach. W 2025 r. dopłata dla etatu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i symbolem 02‑P wynosi 4140 zł, a przy umiarkowanym – 2585 zł.
  • Świadczenia rehabilitacyjne i ulgi podatkowe – osoby z orzeczeniem mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych czy zakupu sprzętu.
  • Zniżki na komunikację miejską – w wielu miastach osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności podróżują bezpłatnie, a z umiarkowanym korzystają z 50% zniżki.
  • Pomoc społeczna i asystencka – można ubiegać się o wsparcie asystenta osobistego, dofinansowanie opieki oraz usługi świadczone przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
  • Dostęp do świadczenia wspierającego – od 2025 r. osoby dorosłe z niepełnosprawnościami mają możliwość otrzymania świadczenia wspierającego finansowane przez państwo, jeśli ich potrzeba wsparcia zostanie wysoko oceniona w skali ONCO.

Podsumowanie

Symbol 02-P obejmuje szeroką grupę chorób psychicznych, ale samo rozpoznanie nie przesądza jeszcze o przyznaniu orzeczenia. Decydujący jest wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie. Warto zgromadzić pełną dokumentację od psychiatry i jasno opisać trudności, z którymi mierzy się pacjent.

Dobrze przygotowany wniosek zwiększa szansę na uzyskanie wsparcia, do którego osoby z poważnymi zaburzeniami mają prawo. Jeśli zmagasz się z chorobą psychiczną lub opiekujesz się bliską osobą, sprawdź, czy 02-P może pomóc uzyskać realną pomoc w 2025 roku.

Powiązane
Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.
Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.
Nowe 800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy świadczenie zostanie wprowadzone?
14 lis 2025

Złożono petycję do Kancelarii Prezydenta, postulując o przywrócenie 800 plus dla seniora. Świadczenie to miałoby być formą rekompensaty dla starszego pokolenia za wychowanie dzieci bez znaczącego wsparcia państwa. Autorzy petycji podkreślają, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pomijani, widząc, jak państwo koncentruje wsparcie na młodszych, zapominając o ich wkładzie. Oto szczegóły.

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01‑U, 02‑P, 03‑L, 04‑O, 05‑R, 06‑E, 07‑S, 08‑T, 09‑M, 10‑N, 11‑I lub 12‑C?
14 lis 2025

W orzeczeniach o niepełnosprawności pojawiają się oznaczenia od 01‑U do 12‑C. To kody przyczyn niepełnosprawności, które mówią, z jakiego powodu dana osoba ma ograniczenia w funkcjonowaniu. System oznaczeń jest zapisany w rozporządzeniu Ministra Prac. W oficjalnym wykazie znajdziemy m.in. symbol 01‑U (upośledzenie umysłowe), 02‑P (choroby psychiczne) czy 05‑R (upośledzenie narządu ruchu). Warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne symbole i jakie ulgi oraz świadczenia mogą z nich wynikać.
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
14 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?
KRUS do zmiany? Kryzys demograficzny na wsi pogłębia problemy systemu emerytalnego rolników
14 lis 2025

Depopulacja wsi, starzenie się mieszkańców i malejąca liczba płatników składek prowadzą do coraz większej presji na budżet państwa oraz konieczności pilnej modernizacji systemu KRUS, który – jak podkreślają eksperci – nie odpowiada już realiom współczesnego rolnictwa.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
14 lis 2025

Coraz więcej decyzji o niepełnosprawności zapada dziś bez konieczności stawiania się przed komisją. To rozwiązanie, które oszczędza czas, stres i pieniądze, zarówno wnioskodawcom, jak i samym zespołom orzekającym. Jak wygląda taka procedura od początku do końca? Co dokładnie dzieje się po złożeniu dokumentów? Oto szczegółowy opis całego procesu.
Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.

REKLAMA

Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie
14 lis 2025

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA