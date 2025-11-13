Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy w 2025 r.

Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.
REKLAMA
REKLAMA
W 2025 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe i nowe ulgi. ZUS, MOPS i PFRON oferują zasiłki, dopłaty do rehabilitacji, a nawet świadczenie wspierające sięgające ponad 4 tys. zł miesięcznie. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują i jak uzyskać pomoc krok po kroku.
- Co oznacza umiarkowany stopień?
- Jakie świadczenia pieniężne przysługują w 2025 roku?
- Jakie są dodatkowe formy wsparcia?
- Jakie uprawnienia w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem?
- Na czym polega program PFRON "Aktywny Samorząd"?
- Z jakich ulg i zniżek można skorzystać?
- Leczenie stomatologiczne i RTV
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Podsumowanie
Co oznacza umiarkowany stopień?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznaje się osobom, które mają trwale ograniczoną zdolność do pracy i wymagają częściowej pomocy w codziennych czynnościach. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej takie osoby są uznane za całkowicie niezdolne do pracy, co otwiera drogę do szeregu świadczeń i ulg.
Orzeczenie wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Równoważne są także dawne decyzje o II grupie inwalidzkiej.
REKLAMA
REKLAMA
Jakie świadczenia pieniężne przysługują w 2025 roku?
|Świadczenie
|Kwota (2025)
|Uwagi
Zasiłek pielęgnacyjny
215,84 zł
Dla osób, których niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. Bez kryterium dochodowego.
Zasiłek stały
do 1229 zł
Kryterium dochodowe: 1 010 zł (samotny), 823 zł (w rodzinie).
Zasiłek okresowy
do 823 zł
Pomoc w trudnej sytuacji życiowej.
Renta socjalna
1878,91 zł
Waloryzacja w marcu każdego roku.
Dodatek pielęgnacyjny
348,22 zł
Dla osób ze znacznym stopniem lub po 75 r.ż.
Świadczenie uzupełniające („500+”)
do 500 zł
Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Świadczenie wspierające
751–4134 zł
Wysokość zależy od punktów WZON (78–100 pkt).
Jakie są dodatkowe formy wsparcia?
- Dofinansowanie energii – refundacja do 100 zł miesięcznie za prąd używany przez sprzęt medyczny.
- Dopłaty do wynagrodzeń z PFRON – 1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem i 2585 zł przy schorzeniach takich jak epilepsja, choroba psychiczna czy niewidzenie.
- Pomoc z MOPS/OPS – usługi opiekuńcze, rehabilitacja, paczki żywnościowe i zasiłki celowe (np. dopłata do leków, posiłków lub rachunków).
Jakie uprawnienia w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem?
- Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.
- Dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
- 10 dni dodatkowego urlopu po roku pracy.
- 21 dni urlopu rehabilitacyjnego na leczenie lub turnusy.
- Zakaz pracy w nocy i nadgodzinach (chyba że pracownik wyrazi zgodę).
Pensja pozostaje taka sama jak przy pełnym etacie.
Na czym polega program PFRON "Aktywny Samorząd"?
Program wspiera likwidację barier i zakup sprzętu. Obejmuje m.in.:
- adaptację samochodu lub dofinansowanie prawa jazdy kat. B,
- zakup komputerów i oprogramowania,
- wózki, protezy i sprzęt ułatwiający poruszanie się,
- dopłaty do nauki, turnusów rehabilitacyjnych i opieki nad dzieckiem w przedszkolu.
Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) mogą też dofinansować sprzęt ortopedyczny – nawet do 150% limitu NFZ.
REKLAMA
Z jakich ulg i zniżek można skorzystać?
- Karta parkingowa – dla osób z odpowiednim symbolem (05-R, 10-N); opłata 21 zł.
- Transport publiczny – 37% zniżki dla osób z dysfunkcją wzroku i 78% dla uczniów i studentów z orzeczeniem.
- Paszport – 50% ulgi dla rencistów, emerytów lub pobierających zasiłek stały.
- Ulga rehabilitacyjna w PIT obejmuje m.in.:
- zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
- turnusy rehabilitacyjne i przystosowanie mieszkania,
- przewodnika (do 2280 zł), psa asystującego (do 2280 zł),
- tłumacza migowego, samochód (limit 2280 zł),
- leki powyżej 100 zł miesięcznie.
Leczenie stomatologiczne i RTV
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej narkozy i wypełnień światłoutwardzalnych, jeśli wymaga tego stan zdrowia.
Renciści, opiekunowie i osoby niezdolne do pracy są zwolnione z opłat abonamentowych RTV.
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego zapewnia bezpłatną pomoc w codziennych czynnościach, wyjściach i sprawach urzędowych. Realizowany jest przez gminy i obejmuje także osoby z umiarkowanym stopniem.
Podsumowanie
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą w 2025 r. korzystać z wielu form wsparcia: zasiłków, dopłat i ulg. Najczęściej wybierane to zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulga rehabilitacyjna i program „Aktywny Samorząd”.
Aby uzyskać pełne wsparcie, warto zgłosić się do lokalnego MOPS lub PCPR i sprawdzić aktualne możliwości finansowania.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA