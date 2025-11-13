Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy w 2025 r.

W 2025 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe i nowe ulgi. ZUS, MOPS i PFRON oferują zasiłki, dopłaty do rehabilitacji, a nawet świadczenie wspierające sięgające ponad 4 tys. zł miesięcznie. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują i jak uzyskać pomoc krok po kroku.

rozwiń >

Co oznacza umiarkowany stopień?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznaje się osobom, które mają trwale ograniczoną zdolność do pracy i wymagają częściowej pomocy w codziennych czynnościach. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej takie osoby są uznane za całkowicie niezdolne do pracy, co otwiera drogę do szeregu świadczeń i ulg.

Orzeczenie wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Równoważne są także dawne decyzje o II grupie inwalidzkiej.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie świadczenia pieniężne przysługują w 2025 roku?

Świadczenie Kwota (2025) Uwagi Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł Dla osób, których niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. Bez kryterium dochodowego. Zasiłek stały do 1229 zł Kryterium dochodowe: 1 010 zł (samotny), 823 zł (w rodzinie). Zasiłek okresowy do 823 zł Pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Renta socjalna 1878,91 zł Waloryzacja w marcu każdego roku. Dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł Dla osób ze znacznym stopniem lub po 75 r.ż. Świadczenie uzupełniające („500+”) do 500 zł Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wspierające 751–4134 zł Wysokość zależy od punktów WZON (78–100 pkt).

Jakie są dodatkowe formy wsparcia?

Dofinansowanie energii – refundacja do 100 zł miesięcznie za prąd używany przez sprzęt medyczny.

– refundacja do 100 zł miesięcznie za prąd używany przez sprzęt medyczny. Dopłaty do wynagrodzeń z PFRON – 1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem i 2585 zł przy schorzeniach takich jak epilepsja, choroba psychiczna czy niewidzenie.

– 1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem i 2585 zł przy schorzeniach takich jak epilepsja, choroba psychiczna czy niewidzenie. Pomoc z MOPS/OPS – usługi opiekuńcze, rehabilitacja, paczki żywnościowe i zasiłki celowe (np. dopłata do leków, posiłków lub rachunków).

Jakie uprawnienia w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem?

Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.

Dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

wliczana do czasu pracy. 10 dni dodatkowego urlopu po roku pracy.

po roku pracy. 21 dni urlopu rehabilitacyjnego na leczenie lub turnusy.

na leczenie lub turnusy. Zakaz pracy w nocy i nadgodzinach (chyba że pracownik wyrazi zgodę).

Pensja pozostaje taka sama jak przy pełnym etacie.

Na czym polega program PFRON "Aktywny Samorząd"?

Program wspiera likwidację barier i zakup sprzętu. Obejmuje m.in.:

adaptację samochodu lub dofinansowanie prawa jazdy kat. B,

zakup komputerów i oprogramowania,

wózki, protezy i sprzęt ułatwiający poruszanie się,

dopłaty do nauki, turnusów rehabilitacyjnych i opieki nad dzieckiem w przedszkolu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) mogą też dofinansować sprzęt ortopedyczny – nawet do 150% limitu NFZ.

REKLAMA

Z jakich ulg i zniżek można skorzystać?

Karta parkingowa – dla osób z odpowiednim symbolem (05-R, 10-N); opłata 21 zł.

– dla osób z odpowiednim symbolem (05-R, 10-N); opłata 21 zł. Transport publiczny – 37% zniżki dla osób z dysfunkcją wzroku i 78% dla uczniów i studentów z orzeczeniem.

– 37% zniżki dla osób z dysfunkcją wzroku i 78% dla uczniów i studentów z orzeczeniem. Paszport – 50% ulgi dla rencistów, emerytów lub pobierających zasiłek stały.

– 50% ulgi dla rencistów, emerytów lub pobierających zasiłek stały. Ulga rehabilitacyjna w PIT obejmuje m.in.:

obejmuje m.in.: zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne i przystosowanie mieszkania , przewodnika (do 2280 zł), psa asystującego (do 2280 zł), tłumacza migowego, samochód (limit 2280 zł), leki powyżej 100 zł miesięcznie.



Leczenie stomatologiczne i RTV

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej narkozy i wypełnień światłoutwardzalnych, jeśli wymaga tego stan zdrowia.

Renciści, opiekunowie i osoby niezdolne do pracy są zwolnione z opłat abonamentowych RTV.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego zapewnia bezpłatną pomoc w codziennych czynnościach, wyjściach i sprawach urzędowych. Realizowany jest przez gminy i obejmuje także osoby z umiarkowanym stopniem.

Podsumowanie

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą w 2025 r. korzystać z wielu form wsparcia: zasiłków, dopłat i ulg. Najczęściej wybierane to zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulga rehabilitacyjna i program „Aktywny Samorząd”.

Aby uzyskać pełne wsparcie, warto zgłosić się do lokalnego MOPS lub PCPR i sprawdzić aktualne możliwości finansowania.