Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.

Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.

13 listopada 2025, 14:04
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.
Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy w 2025 r.
W 2025 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe i nowe ulgi. ZUS, MOPS i PFRON oferują zasiłki, dopłaty do rehabilitacji, a nawet świadczenie wspierające sięgające ponad 4 tys. zł miesięcznie. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują i jak uzyskać pomoc krok po kroku.

Co oznacza umiarkowany stopień?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznaje się osobom, które mają trwale ograniczoną zdolność do pracy i wymagają częściowej pomocy w codziennych czynnościach. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej takie osoby są uznane za całkowicie niezdolne do pracy, co otwiera drogę do szeregu świadczeń i ulg.
Orzeczenie wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Równoważne są także dawne decyzje o II grupie inwalidzkiej.

Jakie świadczenia pieniężne przysługują w 2025 roku?

ŚwiadczenieKwota (2025)Uwagi

Zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł

Dla osób, których niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż. Bez kryterium dochodowego.

Zasiłek stały

do 1229 zł

Kryterium dochodowe: 1 010 zł (samotny), 823 zł (w rodzinie).

Zasiłek okresowy

do 823 zł

Pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

Renta socjalna

1878,91 zł

Waloryzacja w marcu każdego roku.

Dodatek pielęgnacyjny

348,22 zł

Dla osób ze znacznym stopniem lub po 75 r.ż.

Świadczenie uzupełniające („500+”)

do 500 zł

Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie wspierające

751–4134 zł

Wysokość zależy od punktów WZON (78–100 pkt).

Jakie są dodatkowe formy wsparcia?

  • Dofinansowanie energii – refundacja do 100 zł miesięcznie za prąd używany przez sprzęt medyczny.
  • Dopłaty do wynagrodzeń z PFRON – 1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem i 2585 zł przy schorzeniach takich jak epilepsja, choroba psychiczna czy niewidzenie.
  • Pomoc z MOPS/OPS – usługi opiekuńcze, rehabilitacja, paczki żywnościowe i zasiłki celowe (np. dopłata do leków, posiłków lub rachunków).

Jakie uprawnienia w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem?

  • Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.
  • Dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
  • 10 dni dodatkowego urlopu po roku pracy.
  • 21 dni urlopu rehabilitacyjnego na leczenie lub turnusy.
  • Zakaz pracy w nocy i nadgodzinach (chyba że pracownik wyrazi zgodę).

Pensja pozostaje taka sama jak przy pełnym etacie.

Na czym polega program PFRON "Aktywny Samorząd"?

Program wspiera likwidację barier i zakup sprzętu. Obejmuje m.in.:

  • adaptację samochodu lub dofinansowanie prawa jazdy kat. B,
  • zakup komputerów i oprogramowania,
  • wózki, protezy i sprzęt ułatwiający poruszanie się,
  • dopłaty do nauki, turnusów rehabilitacyjnych i opieki nad dzieckiem w przedszkolu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) mogą też dofinansować sprzęt ortopedyczny – nawet do 150% limitu NFZ.

Z jakich ulg i zniżek można skorzystać?

  • Karta parkingowa – dla osób z odpowiednim symbolem (05-R, 10-N); opłata 21 zł.
  • Transport publiczny – 37% zniżki dla osób z dysfunkcją wzroku i 78% dla uczniów i studentów z orzeczeniem.
  • Paszport – 50% ulgi dla rencistów, emerytów lub pobierających zasiłek stały.
  • Ulga rehabilitacyjna w PIT obejmuje m.in.:
    • zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
    • turnusy rehabilitacyjne i przystosowanie mieszkania,
    • przewodnika (do 2280 zł), psa asystującego (do 2280 zł),
    • tłumacza migowego, samochód (limit 2280 zł),
    • leki powyżej 100 zł miesięcznie.

Leczenie stomatologiczne i RTV

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej narkozy i wypełnień światłoutwardzalnych, jeśli wymaga tego stan zdrowia.
Renciści, opiekunowie i osoby niezdolne do pracy są zwolnione z opłat abonamentowych RTV.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego zapewnia bezpłatną pomoc w codziennych czynnościach, wyjściach i sprawach urzędowych. Realizowany jest przez gminy i obejmuje także osoby z umiarkowanym stopniem.

Podsumowanie

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą w 2025 r. korzystać z wielu form wsparcia: zasiłków, dopłat i ulg. Najczęściej wybierane to zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulga rehabilitacyjna i program „Aktywny Samorząd”.
Aby uzyskać pełne wsparcie, warto zgłosić się do lokalnego MOPS lub PCPR i sprawdzić aktualne możliwości finansowania.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA