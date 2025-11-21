REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze z ZUS na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie rentę w wysokości 1900 zł?

Dodatkowe pieniądze z ZUS na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie rentę w wysokości 1900 zł?

21 listopada 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus renta gotówka pieniądze
Dodatkowe pieniądze z ZUS na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie rentę w wysokości 1900 zł?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje nie tylko w przypadku poważnych dolegliwości (np. choroby serca, nowotwory), ale również z powodu schorzeń psychicznych (jak depresja) lub dermatologicznych. Należy pamiętać, że aby otrzymać to wsparcie, trzeba spełnić dodatkowe kryteria. Jakie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Renta z ZUS z tytułu niezdolności do pracy – zasady i kwoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenia pieniężne dla osób, u których stwierdzono niezdolność do pracy. Od 1 marca 2025 roku obowiązują zwaloryzowane stawki: w przypadku całkowitej niezdolności do pracy kwota ta wynosi miesięcznie 1878,91 zł brutto, natomiast osobom z częściową niezdolnością przysługuje 1409,18 zł brutto.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczowe warunki wymagane do uzyskania renty z ZUS z tytułu niezdolności do pracy

Aby uzyskać prawo do renty z ZUS, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych wymogów. Po pierwsze, niezdolność do pracy musi być formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Po drugie, wnioskodawca musi posiadać odpowiedni do swojego wieku staż ubezpieczeniowy, co wymaga udokumentowania wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Trzeci warunek wymaga, aby niezdolność do pracy zaistniała nie później niż w ciągu osiemnastu miesięcy od momentu ustania wspomnianych okresów składkowych i nieskładkowych. Należy jednak pamiętać, że dwa ostatnie kryteria nie mają zastosowania w przypadku ubezpieczonych legitymujących się bardzo długim stażem składkowym, wynoszącym co najmniej dwadzieścia lat dla kobiet i dwadzieścia pięć lat dla mężczyzn, o ile ich niezdolność wynikała z wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. Definicje niezdolności: całkowita a częściowa

W przepisach rozróżnia się dwa stopnie niezdolności do pracy. Osoba jest uznawana za całkowicie niezdolną do pracy, gdy utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest stwierdzana, gdy ubezpieczony stracił w znacznym stopniu zdolność do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami. Rentę przyznaje się wyłącznie w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy. Decyzja o przyznaniu renty jest podejmowana przez lekarza orzecznika ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały lub przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji oraz perspektywy na ewentualne przekwalifikowanie. Orzeczenie o niezdolności wydawane jest na okres maksymalnie pięciu lat, chyba że aktualny stan wiedzy medycznej wyklucza jakąkolwiek poprawę stanu zdrowia.

Wykaz schorzeń uprawniających do renty z ZUS

Świadczenia rentowe są najczęściej przyznawane w związku z szerokim spektrum schorzeń. Do tej listy zaliczają się między innymi dolegliwości dotyczące układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu wzroku. Obejmuje ona także zaburzenia psychiczne i behawioralne – w tym schizofrenia i depresja – oraz nowotwory złośliwe (szczególnie te związane z wykonywaną pracą), choroby skóry, przewlekłe schorzenia narządu ruchu, choroby zakaźne i pasożytnicze, a także schorzenia dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

REKLAMA

Renta z ZUS a choroby zawodowe i uzależnienia

Do chorób uprawniających do renty zaliczają się również choroby zawodowe. Wśród najczęściej rozpoznawanych wymienia się pylicę płuc, zakażenia, uszkodzenia narządu głosu, niedosłuch, schorzenia obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu oraz nowotwory złośliwe. Co więcej, ZUS wypłaca również renty związane ze skutkami uzależnienia od alkoholu. W tym kontekście świadczenie nie jest przyznawane ze względu na samo uzależnienie, lecz z powodu jego medycznych następstw, takich jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że te następstwa prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, a dodatkowo ubezpieczony spełnił wymóg posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta z ZUS w wysokości 1900 zł miesięcznie - podsumowanie

Renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości zbliżonej do 1900 zł miesięcznie, a precyzyjniej 1878,91 zł brutto (stan na marzec 2025 roku), jest najczęściej utożsamiana z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to nie jest przyznawane na podstawie samej nazwy choroby, lecz na podstawie oceny, w jakim stopniu stan zdrowia ubezpieczonego trwale lub długotrwale uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej – o czym ostatecznie decyduje lekarz orzecznik ZUS. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków formalnych: po pierwsze, stwierdzenie niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej); po drugie, udokumentowanie wymaganego, odpowiedniego do wieku, stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych); i po trzecie, wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w określonych w ustawie okresach (np. w trakcie zatrudnienia) lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W praktyce, renta jest przyznawana w związku z chorobami, których zaawansowanie medyczne prowadzi do trwałych i poważnych ograniczeń, takimi jak zaawansowane schorzenia układu krążenia (np. niewydolność serca, stan po udarze), ciężkie choroby układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona), zaawansowane nowotwory złośliwe, przewlekłe i lekooporne zaburzenia psychiczne (np. schizofrenia, CHAD) oraz poważne choroby narządu ruchu (np. reumatoidalne zapalenie stawów).

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS - podsumowanie najważniejszych informacji

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy zarobkowej przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Niezdolność musi być spowodowana naruszeniem sprawności organizmu, a brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy musi dotyczyć także pracy po przekwalifikowaniu. Całkowita niezdolność oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast częściowa niezdolność to utrata w znacznym stopniu zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Oprócz orzeczonej niezdolności, konieczne jest udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, czyli stażu ubezpieczenia. Wymagany staż zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Na przykład, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30 lat, wymagany staż wynosi 5 lat i musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności. Okres ten jest krótszy dla osób młodszych. Trzecim kluczowym warunkiem jest to, aby niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć w ZUS wypełniony wniosek o rentę, zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego (formularz OL-9) oraz inną posiadaną dokumentację medyczną. Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość wynagrodzenia (np. formularz ERP-7). Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po złożeniu dokumentów ZUS skieruje wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika. Renta może być przyznana jako stała (gdy niezdolność jest trwała), okresowa (gdy jest czasowa) lub szkoleniowa (jeśli orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego).

Kluczowe formularze ZUS, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Kluczowe formularze ZUS, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy to ZUS ERN, ZUS OL-9 oraz ZUS ERP-7. Formularz ZUS ERN stanowi główny wniosek o rentę, który należy wypełnić, aby formalnie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia, i jest on dostępny w placówkach ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Drugi, bardzo ważny dokument to ZUS OL-9, czyli Zaświadczenie o stanie zdrowia, którego wypełnieniem zajmuje się lekarz prowadzący leczenie, a jego celem jest szczegółowe opisanie choroby podstawowej, współistniejących schorzeń, przebiegu leczenia oraz rokowania, co jest podstawą oceny dokonanej przez lekarza orzecznika ZUS; należy pamiętać, że to zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. Trzeci formularz, ZUS ERP-7, to Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, którego wystawienie leży w obowiązku pracodawcy, lub jego następcy prawnego, a jego kluczową funkcją jest potwierdzenie okresów zatrudnienia oraz wysokości osiąganych zarobków, które są niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru i obliczenia wysokości przysługującej renty. Wszystkie te dokumenty można złożyć w ZUS w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Źródło: INFOR
