Nowe formy pomocy dla seniorów już od 2026 r. Obejmą aż 5 sfer. Korzyści będą ogromne, a budżet jest liczony w setkach milionów

Nic nie wskazuje na to, by przyrost naturalny w Polsce w najbliższym czasie pozytywnie nas zaskoczył. To zaś oznacza, że uwaga rządzących musi skupić się najbliższym czasie na rozwoju polityki senioralnej. Jak planują poradzić sobie z tym wyzwaniem? Odpowiedzią będzie między innymi specjalny program z dużym budżetem.

Rozkwit polityki senioralnej

Od pewnego czasu głośno mówi się o tym, że sytuacja demograficzna w Polsce jest zła. Rządzący wprost wskazują, że to polityka senioralna musi w najbliższym czasie stać się przedmiotem wzmożonej uwagi i musi ona być prowadzona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym, a jednocześnie nie odciągnąć od rynku pracy osób w wieku właściwym dla aktywności zawodowej, które nie mając innej alternatywy będą musiały zaopiekować się starszymi członkami rodziny i w związku z tym zrezygnują z pracy zarobkowej. Jednym z elementów takiej polityki jest rządowy program Senior+, który w ostatnim czasie stanowił wsparcie przy tworzeniu domów i klubów dla osób starszych. Jak się okazuje, będzie on w najbliższych latach kontynuowany w zbogaconej formie. Od 2026 roku zostanie połączony z programem Aktwyni+ i będzie realizowany pod nazwą Aktywni Seniorzy. Czas trwania określono na okres aż do 2030 roku.

Budżet liczony w setkach milionów

Budżet programu ma wynieść ponad 600 milionów złotych i ma on objąć pięć sfer działania:

- innowacyjna polityka senioralna – będą to działania na poziomie ogólnopolskim, których celem będzie wsparcie nowoczesnej strategii i koncepcji polityki senioralnej,

- edukacja i rozwój – wsparcie osób starszych w edukacji, np. w zakresie działalności uniwersytetów trzeciego wieku, ale również mniejszych fundacji i stowarzyszeń,

- społeczna aktywność seniorów – celem będzie wsparcie samoorganizacji seniorów, np. poprzez tworzenie rad seniorów, organizowanie kół tematycznych, czy wolontariatu,

- współpraca międzypokoleniowa – jej celem będzie zacieśnianie relacji międzypokoleniowych poprzez organizację wydarzeń i działań codziennych zbliżających osoby młodsze i starsze pokolenia (warsztaty, pikniki, projekty edukacyjne),

- rozwój dziennych domów dla seniorów – będzie to kontynuacja programu Senior+ pozwalająca na otrzymanie dofinansowania do tworzenia oraz prowadzenia placówek dziennego pobytu (budżet wyniesie aż 400 mln zł).



W odniesieniu do programu podkreśla się, że da on szerokie możliwości działania nie tylko samorządom, ale również fundacjom, stowarzyszeniom i grupom lokalnym, które prowadzą działalność nakierowaną na poprawę jakości życia osób starszych. Da to dwojaki efekt – korzyści osiągną nie tylko seniorzy, ale również same organizacje zyskają duże szanse na rozwój swojej działalności.