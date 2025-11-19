REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego

Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 16:36
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prezydent Karol Nawrocki Podpisanie ustawa godna emerytura
Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego
prezydent.pl
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy pod hasłem „Godna emerytura”. Zakłada on wzrost najniższych świadczeń o 150 zł już od 2026 roku, podnosząc minimalną emeryturę do około 2 030 zł. Podwyżki mają objąć również 13. i 14. emeryturę.

Podpisanie projektu ustawy „Godna emerytura” w Sochaczewie – pełny opis decyzji prezydenta, która ma zwiększyć minimalną emeryturę o 150 zł już od przyszłego roku

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 3 listopada projekt ustawy „Godna emerytura”, który zakłada wprowadzenie podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie i miało bardzo symboliczny charakter, ponieważ – jak podkreślano – jest to realizacja jednej z kluczowych obietnic złożonych przez prezydenta w trakcie kampanii. Nawrocki mówił o tym wprost, używając słów: „prezydent Polski jest głosem emerytek i emerytów”. Tym samym zaznaczył, że przygotowana ustawa ma dać seniorom poczucie stabilności i przewidywalności.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt zostanie teraz złożony w Sejmie i ma objąć nie tylko samą minimalną emeryturę, ale także 13. i 14. emeryturę, które również mają wzrosnąć o 150 zł. Co istotne, podwyżki te mają zostać zagwarantowane ustawą, co – według prezydenta – ma zapewnić ich trwałość. Podczas wystąpienia przedstawił również swoje podejście do sposobu waloryzacji świadczeń: „proponuje podchodzenie do waloryzacji emerytur w sposób i procentowy, i kwotowy”.

Wśród seniorów zgromadzonych na spotkaniu słowa te spotkały się z dużym uznaniem. W obliczu rosnących kosztów życia informacja o takim rozwiązaniu została przyjęta jako odpowiedź na realne potrzeby społeczne. Prezydent podkreślił, że jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której minimalna emerytura osiągnie poziom co najmniej 2 tys. zł, bo – jak powiedział – Polska XXI wieku „zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2 tys. zł”.

Słowa prezydenta do premiera Donalda Tuska – krytyka niespełnionych obietnic dotyczących podwójnej waloryzacji

W drugiej części wystąpienia prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niezrealizowanych obietnic rządu dotyczących waloryzacji świadczeń. Nawiązał konkretnie do programu „100 konkretów” przedstawionego przez premiera Donalda Tuska w kampanii parlamentarnej 2023 roku. Jednym z punktów programu miała być dwukrotna waloryzacja emerytur. Zdaniem prezydenta obietnica ta nie została spełniona, co skłoniło go do działania. Jego słowa były ostre, ale jednoznaczne: „ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał, tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica. Ale nie zamierzam czekać i dlatego dziś się spotkaliśmy”.

REKLAMA

Prezydent zaznaczył także, że w jego ocenie państwo powinno być stanowcze wobec zewnętrznych nacisków i prób blokowania rozwoju Polski. Wskazał: „musi być silne wobec tych, którzy nie chcą zaakceptować naszego wzrostu gospodarczego, nie chcą dać nam się rozwijać, którzy nakładają kolejne blokady na naszą ambicję w zakresie wielkich inwestycji i wielkich projektów”. Jednocześnie podkreślił, że państwo musi działać rozważnie wobec przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy i wzmacniają gospodarkę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W jego wypowiedzi przewijała się również kwestia deregulacji. Podkreślił, że podpisuje większość ustaw deregulacyjnych, by – jak to ujął – „dać polskim przedsiębiorcom możliwość nieskrępowanego rozwijania się”. Jednocześnie nie zapomniał o grupach wymagających szczególnego wsparcia ze strony państwa. Stwierdził: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”.

Szczególnie mocno wybrzmiały jego słowa o minimalnych waloryzacjach, które w przeszłości wynosiły „3 czy 13 zł”. Jak zaznaczył, „to nie jest powaga wobec seniorów”. Podkreślił, że emeryci oczekują uczciwego traktowania, a jego projekt – poprzez stałe waloryzacje – ma to zapewnić.

Pokolenie transformacji na pierwszym planie – długie przypomnienie zasług dzisiejszych emerytów dla rozwoju Polski

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu duży nacisk położył na przypomnienie roli dzisiejszych emerytów w budowaniu polskiej gospodarki po roku 1989. Podkreślił, że to osoby urodzone w latach sześćdziesiątych, a także wcześniejsze roczniki, przyczyniły się do rozwoju kraju. W jego słowach znalazł się wyraźny szacunek: „To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki tym urodzonym w latach sześćdziesiątych i wcześniej polska gospodarka po roku 1989 się rozwijała i dziś jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie”.

Prezydent zauważył także, że to właśnie osoby urodzone w 1960 roku (mężczyźni) oraz w 1965 roku (kobiety) stają się dziś tzw. „młodymi emerytami”. Podkreślił, że to pokolenie nie może być pozostawione samo sobie. Dlatego, jak powiedział, potrzebne są odważne działania legislacyjne mające na celu trwałą poprawę ich sytuacji materialnej.

W tym kontekście przypomniał osiągnięcia poprzedniego rządu – Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że mimo bardzo trudnych warunków gospodarczych i międzynarodowych po 2020 roku, udało się wówczas zwiększyć minimalną emeryturę z 880 zł do 1780 zł w 2024 roku. Stwierdził: „I to jest droga, na którą powinniśmy wrócić”. Podkreślił, że jego projekt ustawy przewiduje waloryzację minimalnej emerytury co roku o 150 zł.

Na spotkaniu w Sochaczewie te słowa były przyjęte jako forma docenienia wysiłku pokolenia, które przez dekady budowało kraj i przyczyniło się do jego obecnej pozycji na arenie międzynarodowej. Podkreślano, że seniorzy oczekują realnych i odczuwalnych zmian, a nie symbolicznych podwyżek na poziomie kilku złotych.

Szczegółowe zasady waloryzacji i finansowy mechanizm projektu „Godna emerytura” – pełne wyjaśnienie corocznych podwyżek oraz roli wskaźnika waloryzacji

Według szczegółów przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta, projekt „Godna emerytura” zakłada, że minimalna emerytura w 2026 roku przekroczy próg 2000 zł i wyniesie około 2030 zł. Projekt przewiduje mechanizm corocznej waloryzacji kwoty 150 zł według wskaźnika waloryzacji. Oznacza to, że kwota ta będzie rosnąć proporcjonalnie do sytuacji ekonomicznej, tak aby nie traciła realnej wartości wraz z rosnącymi kosztami życia. Najważniejsze założenia finansowe projektu to:

  • coroczna waloryzacja kwoty minimalnej podwyżki – w pierwszym roku 150 zł,
  • obowiązkowy przegląd wskaźnika waloryzacji co trzy lata,
  • utrzymanie waloryzacji 13. i 14. emerytury na poziomie wyjściowym powiększonym o coroczne waloryzacje.

Mechanizm waloryzacji odnosi się do przepisów, które obowiązują w ZUS. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku wskaźnik cen wyniósł 103,6 proc., natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia osiągnął 9,5 proc.

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że podwyżka do ponad 2000 zł stanowi znaczną różnicę. Projekt zakłada, że coroczne waloryzacje zapewnią seniorom utrzymanie realnej wartości ich świadczeń w dłuższej perspektywie. Zgodnie z zasadami:

  • waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę;
  • mechanizm będzie powiązany ze zmianami w kosztach życia oraz cyklicznym przeglądem wskaźnika.

Spotkanie z seniorami w Sochaczewie – długie relacje, rozmowy po części oficjalnej i wpisanie projektu „Godna emerytura” w szerszy program legislacyjny prezydenta

Spotkanie w Sochaczewie odbyło się w Bibliotece Miejskiej i miało wyjątkowy charakter. Prezydent Nawrocki przypomniał, że to właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych jego spotkań w ramach kampanii przed wyborami prezydenckimi. Powiedział: „właśnie w tym mieście odbyło się jedno z pierwszych moich spotkań w ramach kampanii przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi”. Po oficjalnej części wydarzenia prezydent długo rozmawiał z seniorami, indywidualnie odpowiadając na pytania oraz wysłuchując ich problemów i oczekiwań.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że projekt „Godna emerytura” jest jednym z wielu projektów legislacyjnych przygotowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród nich znalazły się m.in.:

Wszystkie te projekty mają stanowić spójny program działań prezydenta, który – jak podkreślono – kładzie nacisk na rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo oraz wsparcie społeczne. W Sochaczewie prezydent wielokrotnie powracał do wątku wrażliwości państwa wobec seniorów. Powiedział: „państwo musi być wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa i pomocy państwa polskiego”. Zauważył też, że seniorzy oczekują poważnego traktowania i realnej pomocy. W jego ocenie projekt „Godna emerytura” jest odpowiedzią na te oczekiwania, a nie jedynie symbolicznym gestem.

Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r.

Prezydent Karol Nawrocki, Sochaczew 3 listopada 2025 r.

Kancelaria Prezydenta RP

Zobacz również:
Powiązane
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Wigilia Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki
Wigilia Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Refinansowanie zakupu nowoczesnych tachografów: do 3 tys. zł na jeden pojazd. Wnioski, warunki, regulamin
19 lis 2025

W dniu 19 listopada 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 1 grudnia 2025 r. przewoźnicy mogą składać wnioski o refinansowanie wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji. Środki na ten cel w wysokości 320 mln zł będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To pierwsza tego typu realna pomoc finansowa dla branży transportu drogowego. Nabór wniosków potrwa do końca stycznia 2026 roku.
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice mają problem z niejasnym terminem
19 lis 2025

Jeżeli rodzic zawnioskuje o świadczenie w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia, to gmina przyzna wsparcie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Jak liczyć ten termin, gdy orzeczenie o niepełnosprawności uzyskano w postępowaniu sądowym?
Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze
19 lis 2025

Zmiany wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego najczęściej wchodzą w życie na początku roku kalendarzowego. W szczególności dotyczy to przypadków, w których są one związane z obciążeniami finansowymi. Niestety nie jest to regułą, co oznacza, że zawsze trzeba zachować czujność.
Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego
19 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy pod hasłem „Godna emerytura”. Zakłada on wzrost najniższych świadczeń o 150 zł już od 2026 roku, podnosząc minimalną emeryturę do około 2 030 zł. Podwyżki mają objąć również 13. i 14. emeryturę.

REKLAMA

Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy
19 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 staż pracy będzie liczony według zupełnie nowych zasad. Do okresu zatrudnienia doliczone zostaną także lata prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy agencyjne. To jedna z największych zmian w kodeksie pracy od lat.
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025? Ile wynosi netto i brutto? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?
19 lis 2025

Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi i jak długo przysługuje w 2025 roku? Warto wiedzieć, że od 1 czerwca 2025 weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy, która zmieniła zasady wypłaty świadczeń, okres pobierania zasiłku i sposób rejestracji bezrobotnych.
Jak obliczyć dochody gmin i innych JST na 2026 rok. Ministerstwo Finansów publikuje algorytm
19 lis 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 19 listopada 2025 r. opracowanie „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”. W tym opracowaniu resort finansów prezentuje algorytm wyliczania dochodów przykładowej gminy. Mechanizmy wyliczenia są analogiczne dla samorządów ze wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem MF, to opracowanie pozwoli każdej JST na samodzielną analizę procesu naliczenia dochodów danej jednostki.
MSiT: Opłata turystyczna w każdej gminie i Poland Travel - rządowa platforma rezerwacji usług turystycznych
19 lis 2025

Ministerstwo Sportu i Turystki pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej oraz nad stworzeniem rządowej platformy rezerwacji, która byłaby konkurencja dla komercyjnych platform - poinformował 19 listopada 2025 r. w Sejmie wiceminister sportu Ireneusz Raś. Jest już gotowy wstępny projekt przepisów dot. opłaty turystycznej, która byłaby możliwa do wprowadzenia w każdej gminie.

REKLAMA

Dwa pełne etaty u dwóch różnych pracodawców? Wyjaśniamy czy można pracować na podstawie dwóch umów o pracę
19 lis 2025

Dwa pełne etaty u dwóch różnych pracodawców? Jakie są przepisy prawa pracy? Wyjaśniamy czy w Polsce można pracować na podstawie dwóch lub większej liczbie umów o pracę.
Wyjazd do sanatorium 2026. Jak długo trzeba będzie czekać? Nowe zasady wyjazdu do sanatorium na NFZ
19 lis 2025

Wyjazd do sanatorium w 2026 roku może wyglądać inaczej, niż wielu pacjentów zakładało. Prezes NFZ podjął decyzję, która odracza pełne realizowanie świadczeń uzdrowiskowych aż do końca 2026 roku. Co to oznacza dla pacjentów i sanatoriów. Jak będzie z dostępnością turnusów? Sprawdzamy najważniejsze zmiany.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA