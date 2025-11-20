REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?

Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?

20 listopada 2025, 14:30
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 09:30]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, senior
Nowa pomoc dla seniorów. Rząd wycofa się z waloryzacji? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?
Jakiś czas temu rząd opublikował ambitny plan działań z potencjalnie daleko idącymi konsekwencjami dla Polaków. Jednak szczegóły wielu obietnic są nieprecyzyjne, co utrudnia ocenę ich faktycznego wpływu. Złożoność rządowych zamierzeń jest znaczna. Jaką nową pomoc dla seniorów przewidzieli? Oto szczegóły.

Priorytety rządu i kontrowersje wokół obietnic

Rząd polski przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, określając 58 priorytetów podzielonych na cztery główne kategorie: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawne państwo oraz cyfryzacja. Mimo że dokument ten ma stanowić długoterminową strategię, wywołał zdziwienie wśród opinii publicznej z powodu pominięcia w nim kluczowych reform obiecywanych w trakcie kampanii wyborczej, takich jak znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz powszechna waloryzacja emerytur. Ekspert ekonomiczny, Marek Zuber, wyraził krytykę wobec przedstawionego planu, określając go mianem niespójnej strategii.

Wątpliwości wzbudzają szczegóły reform

Wiele z ogłoszonych priorytetów, jak choćby stabilizacja cen energii elektrycznej, planowana likwidacja podatku od dochodów kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, czy też wzmacnianie praw pracowniczych, wydaje się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, jednak ich szczegółowe zapisy wzbudzają liczne wątpliwości.

  • W kwestii cen energii, rząd obiecuje, że maksymalna cena za prąd nie przekroczy 500 zł/MWh, jednak realne obniżki mają zostać wprowadzone dopiero w 2026 roku, a do tego czasu ceny mają pozostać zmienne.
  • Jeśli chodzi o podatek Belki, zapowiadana likwidacja dotyczy wyłącznie inwestycji zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, przy czym maksymalna kwota objęta zwolnieniem to 100 tysięcy złotych, a dodatkowo obowiązują pewne ograniczenia dotyczące rodzaju lokat. W związku z tym, osoby oczekujące całkowitego zniesienia tego podatku mogą czuć się zawiedzione.
  • Na rynku pracy planuje się wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów, szacowanego na około 3 tysiące złotych brutto, oraz zakaz oferowania staży bezpłatnych, co jest korzystne dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Jednak specjaliści wyrażają obawy, że taka zmiana może skutkować zmniejszeniem ogólnej liczby oferowanych miejsc stażowych. Podobnie, pilotaż skróconego tygodnia pracy ma ruszyć dopiero w 2026 roku i będzie ograniczony jedynie do wybranych przedsiębiorstw.

Selektywne wsparcie dla seniorów i rodzin

Wsparcie finansowe dla seniorów oraz rodzin również zostało uwarunkowane spełnieniem różnorodnych kryteriów. Zamiast powszechnej waloryzacji emerytur, seniorzy mają otrzymać bon senioralny w maksymalnej wysokości 2150 złotych, jednak nie w formie gotówki, lecz jako finansowanie na opiekuńcze usługi. Dostęp do tego świadczenia jest ściśle uzależniony od kryteriów dochodowych zarówno samego seniora, jak i jego rodziny, co czyni tę pomoc selektywną, a nie ogólnodostępną. Ponadto, rząd planuje coroczne podnoszenie progów dochodowych w ramach pomocy społecznej, lecz wciąż nie jest jasne, jak wiele rodzin ostatecznie skorzysta z tej modyfikacji.

Ostrzeżenia ekonomistów w sprawie kosztów

Wśród ekonomistów panuje zgodna opinia, że realizacja wszystkich zapowiedzianych programów będzie wymagała znalezienia nowych źródeł finansowania. Chociaż sam dokument strategiczny nie precyzuje tego, eksperci spodziewają się zwiększenia ogólnych obciążeń podatkowych dla społeczeństwa. W rezultacie, złożone Polakom obietnice poprawy ich osobistej sytuacji finansowej mogą sprowadzić się jedynie do przesunięcia kosztów w inne obszary budżetowe lub bezpośrednio na obywateli.

Ekonomiści ostrzegają: niespójność planu i ukryte koszty

Główne zastrzeżenia ekonomistów koncentrują się na kilku kluczowych aspektach przedstawionego przez rząd planu. Przede wszystkim, plan ten jest krytykowany za bycie niespójną strategią, ponieważ pomija kluczowe obietnice z kampanii wyborczej, takie jak znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz powszechna waloryzacja emerytur. Ponadto, obiecane korzyści często są odkładane w czasie lub mają ograniczony zakres, na przykład realne obniżki cen energii są planowane dopiero na 2026 rok, a likwidacja podatku Belki dotyczy wyłącznie inwestycji na Osobistych Kontach Inwestycyjnych do kwoty 100 tysięcy złotych, a nie całkowitego zniesienia. Pojawiają się także obawy dotyczące rynku pracy; wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów, choć z pozoru korzystne, może doprowadzić do zmniejszenia ogólnej liczby oferowanych staży. Co więcej, zamiast obiecywanej waloryzacji emerytur, seniorom proponowana jest selektywna pomoc w postaci Bonu senioralnego na usługi opiekuńcze, której dostępność jest ściśle uzależniona od kryteriów dochodowych, co czyni to wsparcie niepowszechnym. Wreszcie, ekonomiści ostrzegają, że realizacja ambitnych zapowiedzi programowych nieuchronnie będzie wymagała nowych źródeł finansowania, co najprawdopodobniej przełoży się na wzrost ogólnych obciążeń podatkowych dla społeczeństwa, co w efekcie może sprowadzić obietnice poprawy sytuacji finansowej do przesunięcia kosztów.

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to forma wsparcia finansowego, którą rząd proponuje wprowadzić zamiast powszechnej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Główną i kluczową cechą bonu jest to, że nie stanowi on gotówki wypłacanej bezpośrednio seniorowi, lecz jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie usług opiekuńczych. Kluczowe szczegóły:

  • Wartość: Bon ma wynosić maksymalnie do 2150 zł.
  • Przeznaczenie: Pieniądze muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla seniora (np. pomoc w domu, wsparcie w codziennych czynnościach).
  • Charakter pomocy: Jest to pomoc selektywna, a nie powszechna. Oznacza to, że dostęp do bonu jest ściśle uzależniony od kryteriów dochodowych.
  • Kryteria dostępu: Muszą zostać spełnione określone kryteria dochodowe, które dotyczą zarówno samego seniora, jak i jego rodziny. Tylko seniorzy i ich rodziny spełniający te kryteria będą mogli skorzystać z tego wsparcia.
Źródło: INFOR
Infor.pl
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
21 lis 2025

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał dyrektywę w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, kończąc wątpliwości co do jej zgodności z prawem UE. Wyrok oznacza, że państwa członkowskie, w tym Polska, nie mogą już odwlekać wdrożenia przepisów, które mają wzmocnić układy zbiorowe i zapewnić godne płace minimalne. „Nie ma już żadnych wymówek” – podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza
21 lis 2025

Ponad 450 tysięcy osób rozpoczęło w tym roku studia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najpopularniejsze kierunki notują rekordowe zainteresowanie, a o jedno miejsce na niektórych z nich walczy kilkudziesięciu kandydatów. Sprawdzamy, które uczelnie i kierunki przyciągnęły najwięcej chętnych.
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
21 lis 2025

Już za nieco ponad miesiąc, wchodzi w życie ustawa, która dotyczy przeliczenia przez ZUS wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę bieżących świadczeń, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Niektórzy emeryci i renciści mogą stracić świadczenie, innym ZUS emeryturę albo rentę obniży. Te wielkie zmiany zaczną się w grudniu
21 lis 2025

To ważna informacja dla wszystkich, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Od grudnia zmieniają się limity dorabiania, a wraz z nimi zasady, które mogą realnie wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia. Ci, którzy przekroczą nowe progi, muszą liczyć się z ryzykiem obniżenia emerytury nawet o kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach — z jej czasowym zawieszeniem przez ZUS.

ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenia, świadczenia i zmiany planowane na 2026 rok
20 lis 2025

Osoby z niepełnosprawnościami mogą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymywać różnego rodzaju świadczenia takie jak renty, dodatki i inne. Jakie kryteria trzeba spełnić? Kto może uzyskać? Co może się zmienić w 2026 roku? Prezentujemy najważniejsze przepisy i kwoty.
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn: czy nierówny wiek emerytalny w Polsce to dyskryminacja?
20 lis 2025

W Polsce funkcjonuje nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Czy to nie jest dyskryminacja? Czy ustalony wiek emerytalny Polek i Polaków narusza zasadę równości wyrażoną w Konstytucji RP?
500 zł, 1300 zł, 1700 zł, czy 2333 zł dla każdego dorosłego? Ile ostatecznie będzie wynosił bezwarunkowy dochód podstawowy?
20 lis 2025

Powraca temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak od początku dyskusji o tym rozwiązaniu kwoty, które padają bardzo się od siebie różnią. Jak to więc ostatecznie będzie? Nad jakim rozwiązaniem toczą się prace?
7 najważniejszych zmian w układach zbiorowych pracy. Parlament zakończył prace nad ustawą
20 lis 2025

Parlament zakończył prace nad ustawą dotyczącą układów zbiorowych. Będzie łatwiej zawrzeć układ, a więc i ustanowić przepisy bardziej korzystne dla pracowników, np. dodatkowe dni urlopu czy systematyczne podwyżki wynagrodzeń. Oto 7 najważniejszych zmian w ustawie.

Podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy
20 lis 2025

Współcześnie pracownicy bardzo często pracują zdalnie. Niekiedy łączy ich z pracodawcą znaczna odległość. W takich sytuacjach firmy proponują podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak można to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy? Czy kwalifikowany podpis elektroniczny to profil zaufany?
Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?
20 lis 2025

PZON: Przez 3 lata niepełnosprawności świadczenie pielęgnacyjne. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenie o niepełnosprawności zmienia się. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienionym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał za okres 2022 r. - 2025 r. pkt 7 i 8. Dziś otrzymuje tylko pkt 8. W przypadku osób pełnoletnich następuje zmiana stopnia znacznego na umiarkowany.
