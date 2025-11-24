REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Klienci otrzymają do 2500 zł. Znany bank musi wypłacić odszkodowania

Klienci otrzymają do 2500 zł. Znany bank musi wypłacić odszkodowania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 12:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bank kredyt
Aż 2500 zł odszkodowania dla klientów. Do zapłaty został zobowiązany znany bank. Masz w nim konto?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

UOKiK ustalił, że Bank Pekao S.A. przez lata nie dotrzymywał ustawowych terminów rozpatrywania reklamacji klientów. W rezultacie bank ma obowiązek wypłacić poszkodowanym klientom odszkodowania, których wysokość może sięgnąć do 2500 zł. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że "trzymanie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich pieniędzy jest niedopuszczalne".

UOKiK stwierdził długotrwałe naruszenia terminów przez Bank Pekao S.A.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w skrócie UOKiK, wziął pod lupę Bank Pekao S.A. i ustalił, że w okresie od 2021 do 2023 roku bank wielokrotnie nie dotrzymywał prawnie określonych terminów na rozpatrywanie skarg i reklamacji klientów. Te opóźnienia nie były pojedynczymi przypadkami; często przekraczały dwa miesiące, a w najbardziej skrajnych sytuacjach klienci czekali na odpowiedź nawet ponad rok.

REKLAMA

REKLAMA

Mechanizm opóźnień i skargi klientów

W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w wymaganym czasie, bank ograniczał się jedynie do wysłania krótkiego komunikatu, informującego, że sprawa jest zbyt skomplikowana i wymaga wewnętrznych ustaleń. Potwierdzeniem skali problemu jest skarga jednego z klientów, który opisał, jak po złożeniu pisma reklamacyjnego w październiku 2022 roku najpierw otrzymał pismo o wydłużeniu terminu o dodatkowy miesiąc bez podania konkretnego powodu, a następnie, mimo upływu drugiego terminu w Wigilię, nadal nie otrzymał rozstrzygnięcia. Klient ten zgłaszał cotygodniowe ponaglenia przez infolinię od końca stycznia, ale mimo zapewnień o potraktowaniu sprawy priorytetowo, sytuacja nie uległa zmianie przez kolejny miesiąc.

Decyzja UOKiK i komentarz Prezesa

W związku z licznymi doniesieniami od konsumentów, Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie, które potwierdziło, że Bank Pekao S.A. dopuszczał się nieprawidłowości. W rezultacie Prezes Chróstny wydał decyzję zobowiązującą bank do usunięcia skutków naruszeń, co ma polegać między innymi na wypłacie rekompensat poszkodowanym konsumentom. Prezes UOKiK stanowczo skomentował, że pozostawianie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich finansów jest praktyką niedopuszczalną, która mogła poważnie naruszać prawa konsumentów i podważać zaufanie do banków jako instytucji publicznych. Ponadto, długotrwała procedura reklamacyjna realnie pogarszała sytuację materialną klientów.

Zasady wypłaty odszkodowań do 2500 zł przez Bank Pekao S.A.

Rekompensaty zostaną wypłacone tym klientom Pekao S.A., którym w latach 2019-2023 bank nie udzielił odpowiedzi na złożoną reklamację w ustawowym terminie 30 dni. Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od tego, w jaki sposób finalnie rozpatrzono reklamację oraz jak długie było opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie kwoty te wynoszą trzysta lub sześćset złotych, natomiast w przypadku reklamacji rozpatrzonych negatywnie sięgają one 1500 zł lub 2500 zł. Jeśli dany konsument złożył w tym okresie więcej niż jedną reklamację, otrzyma on tylko jedną rekompensatę w najwyższej możliwej dla siebie kwocie. Przykładowo, klient, który miał trzy reklamacje – jedną pozytywną z 45-dniowym opóźnieniem i dwie negatywne z opóźnieniem 75-dniowym – otrzyma 2500 zł.

REKLAMA

Proces otrzymania środków i działania banku

Bank Pekao S.A. poinformował, że zarezerwował na wypłatę tych odszkodowań blisko sto milionów złotych. Bank zobowiązał się do bezpośredniego poinformowania wszystkich klientów objętych decyzją o przysługujących im prawach, a szczegółowe zasady i terminy realizacji ustaleń będą dostępne na stronie internetowej oraz w bankowości elektronicznej po uprawomocnieniu się decyzji. Aby otrzymać środki, klient będzie musiał w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji potwierdzić chęć przyjęcia rekompensaty oraz podać niezbędne dane do rozliczeń podatkowych, a jeśli nie jest już klientem banku, również numer konta.

Powiązane
Wysokie świadczenie z ZUS! 4173 zł czeka na osoby, które ukończyły 56 lat
Wysokie świadczenie z ZUS! 4173 zł czeka na osoby, które ukończyły 56 lat
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia
24 lis 2025

Blisko 27 tys. uczniów z całej Polski weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawką są cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na wybrane uczelnie. W tym roku liderem frekwencji jest województwo śląskie.
6140,20 zł: nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. i kwota graniczna przychodu w całym 2025 r. [ZUS]
24 lis 2025

6140,20 zł - tyle emeryci i renciści mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji dla swojego głównego świadczenia. Nowe kwoty dorabiania obowiązują od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu w całym 2025 r.?
Okazja czy pułapka? Konsumenci coraz ostrożniej podchodzą do Black Friday
24 lis 2025

Ponad 70% Polaków zauważa, że ceny bywają sztucznie podnoszone przed Black Friday, by późniejsze „promocje” wyglądały korzystniej. Aż 84% konsumentów sprawdza więc autentyczność ofert. Eksperci wskazują, że mimo świadomości nadużyć Polacy nadal szukają okazji, zachowując czujność.
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
24 lis 2025

W 2026 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zyskają łatwiejszy dostęp do wsparcia. Umożliwią to uproszczone procedury, cyfrowe wnioski i rozszerzone programy PFRON. Nadal obowiązują ulgi podatkowe i dopłaty do sprzętu, a dodatkowo pojawia się świadczenie wspierające dla części osób z większymi potrzebami. Sprawdź, jakie prawa i kwoty Ci przysługują, aby nie stracić żadnej możliwości.

REKLAMA

Klienci otrzymają do 2500 zł. Znany bank musi wypłacić odszkodowania
24 lis 2025

UOKiK ustalił, że Bank Pekao S.A. przez lata nie dotrzymywał ustawowych terminów rozpatrywania reklamacji klientów. W rezultacie bank ma obowiązek wypłacić poszkodowanym klientom odszkodowania, których wysokość może sięgnąć do 2500 zł. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że "trzymanie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich pieniędzy jest niedopuszczalne".
Obowiązkowy KSeF: kto (i jak) odpowiadać będzie za błędy w fakturowaniu? Podatnik, fakturzystka czy księgowa?
24 lis 2025

Realizacja czynności dotyczących fakturowania w KSeF wykonywana jest w imieniu podatnika przez konkretne osoby identyfikowane z imienia i nazwiska. W przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej czynności fakturowania realizuje właściciel, a w większych przedsiębiorstwach – upoważniony pracownik. Pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy w wystawionej fakturze VAT, jednak rodzaj i zakres tej odpowiedzialności zależą od charakteru błędu, stopnia winy pracownika oraz przepisów, na podstawie których jest ona rozpatrywana (Kodeks pracy czy Kodeks karny skarbowy). Kluczowe znaczenie ma funkcja lub stanowisko pracownika w organizacji, a przede wszystkim jego zakres obowiązków.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od grudnia 2025 r. Kto i ile może dorobić bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS?
24 lis 2025

Jest to bardzo ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 grudnia 2025 r. zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń (emerytur i rent) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te będą wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Bezpieczny próg przychodu (do którego można zarabiać bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty) wzrośnie o 16,10 zł, do kwoty 6 140,20 zł brutto. A górna granica zwiększy się o 30 zł i wyniesie 11 403,30 zł brutto. Zarobki powyżej tej kwoty w grudniu 2025 r., styczniu i lutym 2026 r. sprawią, że ZUS zawiesi emeryturę lub rentę.
Wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Kto skorzysta na zmianach w 2026 r.?
24 lis 2025

Na zwiększeniu stażu pracy uwzględnianego przy świadczeniach pracowniczych zyska m.in. wielu nauczycieli i pracowników samorządowych. Dla samorządów konieczność wypłaty wyższych nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, dodatków stażowych i odpraw będzie nowym obciążeniem.

REKLAMA

Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
24 lis 2025

Z perspektywy zapewnienia efektywnej i kompletnej ochrony pracownikom w obszarach zagrożonych wybuchem, noszenie bielizny o właściwościach trudnopalnych jest uznawane za bezwzględnie konieczne. Chociaż polskie ramy prawne mogą nie zawierać bezpośredniego i jednoznacznego przepisu nakazującego wprost stosowanie bielizny trudnopalnej pod odzieżą ochronną, obowiązek ten wynika pośrednio z ogólnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Producenci środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są zobowiązani do przestrzegania unijnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz odpowiednich norm branżowych.
Dzierżawa infrastruktury szpitalnej pozwala na lepsze zarządzanie jego majątkiem i finansami. To nie prywatyzacja ani oddanie szpitala w obce ręce
24 lis 2025

Dzierżawa infrastruktury szpitalnej nie jest zjawiskiem nowym ani wyjątkowym dla Polski - to powszechny, od lat stosowany na świecie model transformacji szpitalnictwa, który w odpowiednio zaplanowanym kontekście potrafi przywrócić płynność, uratować miejsca pracy i nadać nowy impuls rozwojowy placówkom ochrony zdrowia. W istocie nie mówimy o prywatyzacji ani o oddaniu szpitala w obce ręce – lecz o zmianie sposobu zarządzania majątkiem i przepływem kapitału, która pozwala na zachowanie misji publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu profesjonalnych metod zarządzania finansami i inwestycjami. W ujęciu systemowym dzierżawa powinna być traktowana nie jako prywatyzacja, lecz jako instrument modernizacji infrastruktury zdrowotnej – rozwiązanie pragmatyczne, które pozwala utrzymać publiczny charakter systemu, a jednocześnie otwiera go na nowoczesne formy finansowania. To mechanizm, który łączy interes publiczny z logiką biznesową, a jego skuteczność potwierdzają dane z rynków zagranicznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA