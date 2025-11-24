REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Stałe zniżki w sklepach bez żadnych limitów. Przywilej, o którym wiele osób nie wie

Stałe zniżki w sklepach bez żadnych limitów. Przywilej, o którym wiele osób nie wie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 11:22
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.

rozwiń >

Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów

Dokument, o którym mowa, to Karta Dużej Rodziny, najczęściej kojarzona z rodzinami posiadającymi troje lub więcej niepełnoletnich dzieci. I właśnie tu pojawia się największe zaskoczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Mało kto wie, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dorosłych dzieci, i to dożywotnio, bez względu na to, gdzie dzieci mieszkają, ile mają lat i czy pozostają na utrzymaniu rodziców.

Dlatego uprawnienie to dotyczy ogromnej liczby osób po 50. roku życia, gdyż właśnie w tym wieku dzieci zwykle opuszczają dom rodzinny, a rodzice przestają pamiętać, że nadal mogą korzystać z benefitów. Tymczasem z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać: 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie, seniorzy po 60., 70. i 80. roku życia.

Jest dokładnie jeden warunek

Zgodnie z oficjalnymi zasadami opublikowanymi na GOV:

REKLAMA

  • Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Nie liczy się dochód, majątek, status zawodowy ani to, czy dzieci są dorosłe. Prawo jest bezterminowe, karta pozostaje ważna do końca życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że:

  • jeśli ktoś wychował trójkę dzieci 20 lat temu - nadal ma prawo do zniżek,
  • jeśli dzieci są dziś dorosłe i niezależne - prawo nadal przysługuje,
  • jeśli rodzic ma dziś 50+, 60+, 70+ - nadal może korzystać z karty.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to jeden z największych systemów rabatowych w Polsce. Obejmuje tysiące partnerów, w tym sklepy, usługi, instytucje, punkty medyczne i firmy komercyjne.

Najczęstsze zniżki to:

  • 5–10% na zakupy codzienne,
  • 10–20% na usługi i wybrane produkty,
  • 20–30% w akcjach specjalnych,
  • zniżki ustawowe: 37% na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na miesięczne.

W praktyce KDR obniża koszt:

  • zakupów spożywczych w sieciach takich jak Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Lidl (nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje),
  • wybranych produktów w wielu mniejszych sklepach,
  • paliwa na niektórych stacjach,
  • odzieży, obuwia, okularów i sprzętu sportowego,
  • zajęć rekreacyjnych i usług medycznych,
  • księgarni, aptek i sklepów internetowych.

To realne oszczędności, szczególnie przed świętami.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Gdzie złożyć wniosek?

  • w urzędzie gminy lub miasta,
  • albo online przez portal Emp@tia (oficjalny GOV).

Karta wydawana jest najczęściej w ciągu 3–14 dni, zależy od gminy. Elektroniczna wersja często jest szybciej. W okresie przedświątecznym warto złożyć wniosek wcześniej, bo obciążenie urzędów rośnie.

Czy karta jest płatna?

  • forma elektroniczna - bezpłatna,
  • forma plastikowa - zazwyczaj bezpłatna lub za symboliczną opłatą.

Czy oboje rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Każdy rodzic otrzymuje własną kartę, więc:

  • mama korzysta ze swoich zniżek,
  • tata korzysta ze swoich zniżek,

Przy dwójce rodziców daje to podwójny dostęp do partnerów KDR i podwójną szansę na obniżenie kosztów codziennych i świątecznych zakupów.

Najpopularniejsze sklepy i firmy honorujące Kartę Dużej Rodziny

Poniżej znajduje się lista najczęściej odwiedzanych punktów, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny. To partnerzy działający w większości miast w Polsce:

  • Carrefour
  • Auchan
  • Kaufland
  • Selgros Cash & Carry
  • wybrane sklepy franczyzowe i lokalne sieci spożywcze
  • Stacje benzynowe: Circle K, Shell (wybrane stacje), lokalni operatorzy paliwowi współpracujący z programem
  • Sklepy odzieżowe, obuwnicze i sportowe
  • wybrane salony optyczne
  • sklepy sportowe i turystyczne
  • sklepy z odzieżą damską i męską (w zależności od regionu)
  • Apteki i punkty medyczne
  • sieci i apteki indywidualne współpracujące z programem
  • gabinety rehabilitacji
  • prywatne placówki medyczne z rabatami dla KDR
  • księgarnie
  • sklepy papiernicze
  • drogerie i perfumerie (lokalne)
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
  • gabinety fizjoterapii
  • siłownie, baseny, obiekty sportowe
  • restauracje i kawiarnie współpracujące z programem
  • usługi fotograficzne, drukarnie, pralnie
  • ośrodki wypoczynkowe
  • hotele i pensjonaty
  • parki rozrywki
  • muzea i instytucje kultury

Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?

Pełną, oficjalną i aktualizowaną na bieżąco wyszukiwarkę znajdziesz na stronie gov.pl (wyszukiwarka partnerów).

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
24 lis 2025

Z perspektywy zapewnienia efektywnej i kompletnej ochrony pracownikom w obszarach zagrożonych wybuchem, noszenie bielizny o właściwościach trudnopalnych jest uznawane za bezwzględnie konieczne. Chociaż polskie ramy prawne mogą nie zawierać bezpośredniego i jednoznacznego przepisu nakazującego wprost stosowanie bielizny trudnopalnej pod odzieżą ochronną, obowiązek ten wynika pośrednio z ogólnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Producenci środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są zobowiązani do przestrzegania unijnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz odpowiednich norm branżowych.
Dzierżawa infrastruktury szpitalnej pozwala na lepsze zarządzanie jego majątkiem i finansami. To nie prywatyzacja ani oddanie szpitala w obce ręce
24 lis 2025

Dzierżawa infrastruktury szpitalnej nie jest zjawiskiem nowym ani wyjątkowym dla Polski - to powszechny, od lat stosowany na świecie model transformacji szpitalnictwa, który w odpowiednio zaplanowanym kontekście potrafi przywrócić płynność, uratować miejsca pracy i nadać nowy impuls rozwojowy placówkom ochrony zdrowia. W istocie nie mówimy o prywatyzacji ani o oddaniu szpitala w obce ręce – lecz o zmianie sposobu zarządzania majątkiem i przepływem kapitału, która pozwala na zachowanie misji publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu profesjonalnych metod zarządzania finansami i inwestycjami. W ujęciu systemowym dzierżawa powinna być traktowana nie jako prywatyzacja, lecz jako instrument modernizacji infrastruktury zdrowotnej – rozwiązanie pragmatyczne, które pozwala utrzymać publiczny charakter systemu, a jednocześnie otwiera go na nowoczesne formy finansowania. To mechanizm, który łączy interes publiczny z logiką biznesową, a jego skuteczność potwierdzają dane z rynków zagranicznych.
36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku!
24 lis 2025

36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku! W ubiegłym roku NFZ przeznaczył ponad 4 mld zł na koszty leczenia chorób bezpośrednio związanych z nadwagą i otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia czy zwyrodnienia stawów. To tylko wierzchołek góry lodowej i część prawdziwego kosztu. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, całkowity koszt otyłości dla polskiej gospodarki sięga 36 miliardów złotych rocznie. Współczesne środowisko, pełne wysoko przetworzonej żywności, pracy siedzącej i stresu, jest „otyłotwórcze”. Jak pokazują analizy ekspertów zawarte w książce „OTYŁOŚĆ, Zdrowie, Zrównoważony Rozwój”, urbanizacja, automatyzacja i łatwy dostęp do kalorycznych produktów stworzyły warunki, w których organizm człowieka, ewolucyjnie przystosowany do niedoboru, nie radzi sobie z nadmiarem.
Nie opiekujesz się rodzicami? Stracisz spadek. Samorządy mają dość utrzymywania seniorów i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów
24 lis 2025

Kto powinien ponosić koszt pobytu mieszkańca w DPS? Przepisy jasno wskazują kolejność. Niestety regulacje te narażają samorządy na ogromne koszty, których nigdy nie mogą odzyskać, nawet jest pensjonariusz posiada duży majątek.

REKLAMA

Reforma PIP może zdestabilizować polski sektor IT. SoDA apeluje o pilne korekty projektu
24 lis 2025

Polska branża technologiczna alarmuje: projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, zakładający administracyjną i natychmiast wykonalną możliwość ustalania istnienia stosunku pracy przez inspektorów PIP, może doprowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu firm technologicznych i osłabić konkurencyjność całej polskiej gospodarki cyfrowej. SoDA - Organizacja Pracodawców Usług IT, zrzeszająca blisko 120 firm i ponad 30 tysięcy specjalistów – przedstawia stanowisko, które szczegółowo analizuje skutki zmian i wskazuje, że projekt w obecnym kształcie stoi w sprzeczności z realiami rynkowymi oraz wieloletnią polityką państwa.
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
24 lis 2025

30 września 2025 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, która porządkuje sporne dotąd zasady ochrony przedemerytalnej. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza pracownicy po 50. roku życia, bo może bezpośrednio przesądzać o tym, czy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć im umowę o pracę. Orzeczenie zapadło ​w zakresie analizy zagadnienia prawnego i pytania: czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 Kodeksu Pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy umowę zawarto na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
24 lis 2025

Wkrótce zasłużeni krwiodawcy mogą zyskać możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo Rodziny popiera ideę skrócenia wymaganego wieku emerytalnego w zamian za regularne oddawanie krwi. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalne modyfikacje prawne dotyczyłyby wyłącznie przedstawicieli jednej, ściśle określonej profesji, a nie wszystkich osób honorowo oddających krew. Oto szczegóły.
Gorzów Wlkp. uruchamia nową farmę fotowoltaiczną. Oszczędności 570 tys. zł rocznie i wyższy udział OZE w PWiK
24 lis 2025

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Gorzowie Wlkp. zakończyło budowę szóstej instalacji fotowoltaicznej. Farma kosztowała 2,2 mln zł i powstała na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

REKLAMA

Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście?
24 lis 2025

Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście? Chodzi o udogodnienie, które dostępne jest w ZUS już od 2022 r.. Co istotne jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.
Pekao wypłaci klientom nawet 2500 zł. UOKiK: opóźnienia były systemowe, decyzja już zapadła
24 lis 2025

Bank Pekao, który w latach 2021-2023 nieterminowo rozpatrywał reklamacje, musi wypłacić odszkodowanie klientom – zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Klienci mogą otrzymać nawet 2,5 tys. zł odszkodowania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA