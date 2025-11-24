Stałe zniżki w sklepach bez żadnych limitów. Przywilej, o którym wiele osób nie wie

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.

rozwiń >

Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów

Dokument, o którym mowa, to Karta Dużej Rodziny, najczęściej kojarzona z rodzinami posiadającymi troje lub więcej niepełnoletnich dzieci. I właśnie tu pojawia się największe zaskoczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Mało kto wie, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dorosłych dzieci, i to dożywotnio, bez względu na to, gdzie dzieci mieszkają, ile mają lat i czy pozostają na utrzymaniu rodziców.

Dlatego uprawnienie to dotyczy ogromnej liczby osób po 50. roku życia, gdyż właśnie w tym wieku dzieci zwykle opuszczają dom rodzinny, a rodzice przestają pamiętać, że nadal mogą korzystać z benefitów. Tymczasem z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać: 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie, seniorzy po 60., 70. i 80. roku życia.

Jest dokładnie jeden warunek

Zgodnie z oficjalnymi zasadami opublikowanymi na GOV:

REKLAMA

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Nie liczy się dochód, majątek, status zawodowy ani to, czy dzieci są dorosłe. Prawo jest bezterminowe, karta pozostaje ważna do końca życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że:

jeśli ktoś wychował trójkę dzieci 20 lat temu - nadal ma prawo do zniżek,

jeśli dzieci są dziś dorosłe i niezależne - prawo nadal przysługuje,

jeśli rodzic ma dziś 50+, 60+, 70+ - nadal może korzystać z karty.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to jeden z największych systemów rabatowych w Polsce. Obejmuje tysiące partnerów, w tym sklepy, usługi, instytucje, punkty medyczne i firmy komercyjne.

Najczęstsze zniżki to:

5–10% na zakupy codzienne,

na zakupy codzienne, 10–20% na usługi i wybrane produkty,

na usługi i wybrane produkty, 20–30% w akcjach specjalnych,

w akcjach specjalnych, zniżki ustawowe: 37% na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na miesięczne.

W praktyce KDR obniża koszt:

zakupów spożywczych w sieciach takich jak Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Lidl (nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje),

(nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje), wybranych produktów w wielu mniejszych sklepach,

paliwa na niektórych stacjach,

odzieży, obuwia, okularów i sprzętu sportowego,

zajęć rekreacyjnych i usług medycznych,

księgarni, aptek i sklepów internetowych.

To realne oszczędności, szczególnie przed świętami.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Gdzie złożyć wniosek?

w urzędzie gminy lub miasta,

albo online przez portal Emp@tia (oficjalny GOV).

Karta wydawana jest najczęściej w ciągu 3–14 dni, zależy od gminy. Elektroniczna wersja często jest szybciej. W okresie przedświątecznym warto złożyć wniosek wcześniej, bo obciążenie urzędów rośnie.

Czy karta jest płatna?

forma elektroniczna - bezpłatna,

forma plastikowa - zazwyczaj bezpłatna lub za symboliczną opłatą.

Czy oboje rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Każdy rodzic otrzymuje własną kartę, więc:

mama korzysta ze swoich zniżek,

tata korzysta ze swoich zniżek,

Przy dwójce rodziców daje to podwójny dostęp do partnerów KDR i podwójną szansę na obniżenie kosztów codziennych i świątecznych zakupów.

Najpopularniejsze sklepy i firmy honorujące Kartę Dużej Rodziny

Poniżej znajduje się lista najczęściej odwiedzanych punktów, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny. To partnerzy działający w większości miast w Polsce:

Carrefour

Auchan

Kaufland

Selgros Cash & Carry

wybrane sklepy franczyzowe i lokalne sieci spożywcze

Stacje benzynowe: Circle K, Shell (wybrane stacje), lokalni operatorzy paliwowi współpracujący z programem

Sklepy odzieżowe, obuwnicze i sportowe

wybrane salony optyczne

sklepy sportowe i turystyczne

sklepy z odzieżą damską i męską (w zależności od regionu)

Apteki i punkty medyczne

sieci i apteki indywidualne współpracujące z programem

gabinety rehabilitacji

prywatne placówki medyczne z rabatami dla KDR

księgarnie

sklepy papiernicze

drogerie i perfumerie (lokalne)

zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

gabinety fizjoterapii

siłownie, baseny, obiekty sportowe

restauracje i kawiarnie współpracujące z programem

usługi fotograficzne, drukarnie, pralnie

ośrodki wypoczynkowe

hotele i pensjonaty

parki rozrywki

muzea i instytucje kultury

Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?

Pełną, oficjalną i aktualizowaną na bieżąco wyszukiwarkę znajdziesz na stronie gov.pl (wyszukiwarka partnerów).