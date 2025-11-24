REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów

Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 08:00
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 08:48]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

1 marca 2025 roku nastąpiło podniesienie wysokości nie tylko emerytur i rent wypłacanych przez ZUS, ale również dodatków do tych podstawowych świadczeń. Wśród nich znajduje się ryczałt energetyczny. To dodatkowe świadczenie jest przeznaczone dla osób, które spełniają ustalone wymagania. Jakie kryteria należy spełnić, aby je otrzymać? Oto szczegóły.

Dodatek do emerytury: ryczałt energetyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poza standardową wypłatą emerytur i rent, oferuje również różnorodne świadczenia dodatkowe, które mają na celu poprawę sytuacji materialnej uprawnionych. Jednym z takich świadczeń, które jest szczególnie istotne dla osób starszych, jest ryczałt energetyczny. To comiesięczne wsparcie finansowe dla seniorów w wysokości 312,71 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów energii. Proces ubiegania się o ten dodatek jest nieskomplikowany i wymaga jedynie złożenia odpowiedniego wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Charakterystyka i wysokość ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny to miesięczna dopłata od ZUS, mająca na celu obniżenie obciążeń związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz oraz ciepło. Kwota ta jest corocznie waloryzowana w marcu, w tym samym terminie co emerytury i renty, by dostosować ją do aktualnych kosztów życia. Na rok 2025 wysokość ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Środki te są przekazywane uprawnionym seniorom wraz z ich podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym, pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów i złożenia stosownego wniosku w ZUS.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

To comiesięczne świadczenie pieniężne ZUS, mające na celu wsparcie w regulowaniu opłat za media w gospodarstwach domowych, przysługuje wyłącznie osobom należącym do określonych grup. Do uprawnionych zaliczają się: kombatanci, żołnierze przymusowo zatrudnieni w ramach zastępczej służby wojskowej (na przykład w kopalniach lub kamieniołomach), wdowy i wdowcy pobierający świadczenia po kombatantach, a także emerytki i rencistki będące wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Procedura ubiegania się o ryczałt energetyczny

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku. W tym celu należy udać się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej www.zus.pl. Co istotne, nie ma ustalonego terminu na złożenie wniosku, co oznacza, że można to zrobić w dowolnym momencie. Wymagane dokumenty to: decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca odpowiedni status, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych, lub zaświadczenie organu wojskowego dla wdów po żołnierzach zastępczej służby wojskowej.

REKLAMA

Możliwość łączenia ryczałtu energetycznego z innymi formami wsparcia

Osoby pobierające ryczałt energetyczny mogą także ubiegać się o dodatkowy bon energetyczny, który jest jednorazową dopłatą do prądu dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Kluczowa różnica między tymi świadczeniami polega na tym, że ryczałt energetyczny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu wnioskodawcy, natomiast bon energetyczny jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego.

Powiązane
Ferie zimowe dla seniorów z dofinansowaniem. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
Ferie zimowe dla seniorów z dofinansowaniem. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
Wysokie świadczenie z ZUS! 4173 zł czeka na osoby, które ukończyły 56 lat
Wysokie świadczenie z ZUS! 4173 zł czeka na osoby, które ukończyły 56 lat
ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
OnlyFans już nie ukryje Twoich zarobków. Urzędy skarbowe mają nowe narzędzia do polowań
24 lis 2025

Twórcy OnlyFans od Florydy po Cypr przeżywają brutalne przebudzenie: organy podatkowe wykorzystują AI, śledzą social media i bez litości wyciągają każde niezadeklarowane euro. Rekordowe kontrole, pierwsze aresztowania i masowe audyty dowodzą, że 2025 to koniec cyfrowej szarej strefy.
Ponad 3 tysiące złotych miesięcznie dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Wystarczy ten dokument
24 lis 2025

Statystyki mówią jedno: wciąż brakuje ludzi do pracy. Firmy szukają dobrych specjalistów niemal od ręki, a bezrobocie utrzymuje się na poziomie, który jeszcze kilka lat temu wydawałby się nieosiągalny. A jednak rzeczywistość jest bardziej złożona. Rynek pracownika nie jest już oczywistym standardem, który obejmuje wszystkich. Stał się przywilejem wybranych branż, a czasem nawet pojedynczych zawodów. Kto ma fach w ręku i doświadczenie, ten może przebierać w ofertach. Kto ma kompetencje ogólne, ale nie wyspecjalizowane — często staje w kolejce wraz z innymi.
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
24 lis 2025

1 marca 2025 roku nastąpiło podniesienie wysokości nie tylko emerytur i rent wypłacanych przez ZUS, ale również dodatków do tych podstawowych świadczeń. Wśród nich znajduje się ryczałt energetyczny. To dodatkowe świadczenie jest przeznaczone dla osób, które spełniają ustalone wymagania. Jakie kryteria należy spełnić, aby je otrzymać? Oto szczegóły.
KGP: 109 588 interwencji, 367 wypadków drogowych, 20 ofiar śmiertelnych [Podsumowanie tygodnia]
24 lis 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 109 588 interwencji. Byli wzywani do 367 wypadków drogowych.

REKLAMA

Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu
24 lis 2025

W 2026 roku umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, mają znaleźć się pod specjalnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Pracy. Warto więc pamiętać o tym, że czasami ich rozliczanie podlega szczególnym zasadom.
Dzierżawcy nie zapłacą podatku od nieruchomości. Jednak nie zawsze tak będzie. Dlaczego? Takie są przepisy, choć nie każdy je zna
23 lis 2025

Choć przepisy regulujące status podatników podatku od nieruchomości nie są skomplikowane, stosowanie ich przysparza w praktyce wielu problemów. Jest tak między innymi dlatego, że nie zawsze działanie intuicyjne jest zgodne z wolą ustawodawcy.
Czy osoby pracujące w domu musza zapłacić podatek od nieruchomości według najwyższej stawki? Organy podatkowe i sądy są zgodne
24 lis 2025

Siedziba działalności gospodarczej w domu lub mieszkaniu pozwala nie tylko zaoszczędzić na kosztach najmu, ale również korzystnie rozliczyć PIT i VAT. A co z podatkiem od nieruchomości? Czy w takim przypadku trzeba płacić go według najwyższej stawki?
Czy chory pracownik musi przywieźć laptop do firmy? Sprzęt stanowi własność pracodawcy, a z przepisów wynika, jak trzeba postępować
23 lis 2025

Czy na czas swojej nieobecności pracownik musi zwrócić do firmy laptop i telefon? Trzeba pamiętać o przestrzeganiu prostych zasad, w tym tej, że udostępnione pracownikowi narzędzia pracy stanowią własność pracodawcy.

REKLAMA

Czy pracodawca odbierze pracownikowi ryczałt za pracę zdalną w czasie urlopu? Nie zawsze i nie każdemu. Od czego to zależy?
24 lis 2025

Czy nieobecność w pracy oznacza wypłatę ryczałtu za pracę zdalną w obniżonej wysokości? W obowiązujących przepisach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jak więc prawidłowo postępować? Trzeba przemyśleć to zawczasu.
Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady
23 lis 2025

Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu bezpłatnego? Warto znać te przepisy, bo wynika z nich, że czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie, a innym razem nie. Znajomość zasad pozwoli uniknąć zaskoczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA