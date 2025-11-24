REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?

Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?

24 listopada 2025, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura wcześniejsza emerytura emerytury
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wkrótce zasłużeni krwiodawcy mogą zyskać możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo Rodziny popiera ideę skrócenia wymaganego wieku emerytalnego w zamian za regularne oddawanie krwi. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalne modyfikacje prawne dotyczyłyby wyłącznie przedstawicieli jednej, ściśle określonej profesji, a nie wszystkich osób honorowo oddających krew. Oto szczegóły.

Regulacje dotyczące dni wolnych dla krwiodawców

W Polsce, począwszy od okresu pandemii COVID-19, osoby oddające krew otrzymują dwa dni zwolnienia z pracy. Choć nie są one traktowane jako standardowy urlop wypoczynkowy, pod względem prawnym dni te są formalnie uznawane za dni robocze, w których pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Problem wliczania dni wolnych do stażu pracy górniczej

Dziennik "Fakt" zwrócił uwagę na istotny problem dotyczący górników: te dwa dni wolne przyznawane za honorowe krwiodawstwo nie są wliczane do wymaganego stażu pracy górniczej. Uzyskanie odpowiedniego stażu jest kluczowe, ponieważ stanowi on warunek konieczny do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę górniczą. Posłowie Lewicy podnieśli kwestię, że obecna konstrukcja prawna może prowadzić do sytuacji, w której górnicy są zmuszeni do wydłużenia okresu pracy, aby ostatecznie spełnić kryterium stażowe niezbędne do nabycia praw emerytalnych.

Inicjatywa ustawodawcza i cel zmian

W odpowiedzi na te trudności, do Sejmu wpłynął projekt ustawy przygotowany przez wspomnianą grupę posłów. Proponowana zmiana ma na celu włączenie dni wolnych przysługujących za krwiodawstwo do obowiązkowego 25-letniego stażu pracy pod ziemią. W efekcie, takie rozwiązanie mogłoby przyspieszyć nabycie prawa do emerytury przez górników. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że celem nowelizacji jest "wzmocnienie społecznego uznania dla honorowego krwiodawstwa", które jest uznawane za istotny element ochrony zdrowia publicznego. Autorzy inicjatywy wyrażają nadzieję, że wprowadzenie tej zmiany wpłynie pozytywnie na wzrost liczby honorowych dawców krwi w środowisku górniczym, gdzie obecnie krwiodawstwo deklaruje do 3 tys. osób z ogólnej liczby 75 tys. zatrudnionych w tej branży.

Źródło: INFOR
Infor.pl
