REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów

Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 12:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Jak przygotować się do komisji lekarskiej? Orzeczenie w 2026 r. na nowych zasadach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Komisja lekarska ds. orzekania o niepełnosprawności to moment, od którego często zależy prawo do świadczeń, ulg, dopłat z PFRON czy wsparcia opiekuna. W 2026 r. obowiązywać będą nowe procedury, które zmieniły sposób pracy komisji i to, czego urzędnicy oczekują od wnioskodawców. Dla wielu osób ta zmiana oznacza krótsze oczekiwanie, ale jednocześnie, większą wagę tego, jak przygotują się do rozmowy. Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak wygląda komisja po reformie i co zrobić, aby Twoja sytuacja została oceniona rzetelnie i kompletnie.

rozwiń >

Co zmieniło się w komisjach orzeczniczych

Od 14 sierpnia 2025 r. komisje lekarskie działają według odświeżonych zasad, które mają skrócić kolejki i usprawnić cały proces orzekania. Do zespołów mogą być teraz powoływani nie tylko specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, ale również lekarze w trakcie specjalizacji oraz ci z minimum pięcioletnią praktyką. W praktyce oznacza to większą liczbę orzeczników i krótszy czas oczekiwania na termin.

REKLAMA

REKLAMA

Zwiększamy liczbę lekarzy orzekających, żeby pacjenci nie czekali miesiącami na decyzję. Każdy wnioskodawca otrzyma ustne uzasadnienie jeszcze podczas wizyty — przypomina Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Jedną z najważniejszych zmian jest właśnie obowiązek podania wyjaśnienia decyzji od razu po badaniu. Samo orzeczenie trafia później do systemu SOW lub jest wysyłane pocztą, zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. Reforma wprowadziła także minimalne okresy ważności orzeczeń: co najmniej trzy lata dla dzieci oraz siedem lat dla osób z chorobami rzadkimi. Co istotne, zasady te obejmują również sprawy, które zostały złożone przed wejściem reformy, a nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Zobacz również:

Przebieg komisji lekarskiej krok po kroku – jak wygląda badanie w praktyce?

Samo spotkanie z komisją trwa zwykle krótko, od kilku do kilkunastu minut. W tym czasie lekarze przeglądają dokumentację medyczną, zadają pytania o objawy i codzienne funkcjonowanie, a w razie potrzeby wykonują krótkie badanie, np. oceniają sposób chodzenia, równowagę czy zakres ruchu. Komisję interesuje nie tylko sama diagnoza, ale przede wszystkim to, jak choroba wpływa na życie pacjenta tu i teraz.

REKLAMA

Lekarze pytają m.in. o możliwość samodzielnego poruszania się, wykonywania prac domowych, o potrzebę pomocy innych oraz o ewentualne trudności psychiczne – wyjaśnia lekarz medycyny rodzinnej współpracujący z jednym z powiatowych zespołów orzekających.

Dla wielu osób to jedna z najbardziej stresujących rozmów w życiu. Jeden z pacjentów opisał to tak:

Od kilku minut rozmowy zależało, czy będę miał z czego żyć. Komisja mnie nie zna, nie widzi moich codziennych zmagań, a musi oprzeć się na kilku zdaniach i dokumentach.

Jak mówić na komisji, żeby naprawdę zrozumiała Twoją sytuację?

Komisja nie ocenia tego, jak dzielnie sobie radzisz, ale rzeczywiste ograniczenia, których doświadczasz każdego dnia. Dlatego, zamiast bagatelizować swoje problemy słowami: Jakoś daję radę, lepiej jasno opisać, jak dużo wysiłku kosztują Cię codzienne czynności i w jakich sytuacjach potrzebujesz pomocy. Wiele osób stresuje się rozmową, dlatego dobrą praktyką jest przygotowanie wcześniej krótkiej listy objawów i trudności, to pomoże niczego nie pominąć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypowiedzi typu Nie potrzebuję pomocy czy Są inni, którym należy się bardziej mogą zostać przez komisję potraktowane jako sygnał, że wsparcie nie jest konieczne. Podobnie wygląda sytuacja, gdy pacjent sugeruje, że skoro samodzielnie dotarł na komisję, to jest w pełni sprawny, jeśli wymagało to ogromnego wysiłku, wsparcia bliskich czy specjalistycznego transportu, warto to wyraźnie zaznaczyć.

Jak dobrze przygotować się do komisji lekarskiej? Najważniejsze kroki

Największe znaczenie podczas komisji ma rzetelna, aktualna dokumentacja. Warto więc zgromadzić świeże opinie specjalistów, wypisy ze szpitali, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych i testów funkcjonalnych. To właśnie obecny stan zdrowia, a nie historia choroby sprzed lat, jest podstawą decyzji komisji.

Dobrą praktyką jest także przygotowanie krótkiej listy codziennych trudności, od bólu i problemów z poruszaniem się, przez zaburzenia snu, po lęki czy problemy z koncentracją. W stresie łatwo pominąć kluczowe informacje, a taka lista pomaga przedstawić sytuację jasno i kompletnie.

Specjaliści podkreślają, że nie wolno bagatelizować wpływu zdrowia psychicznego.

Depresja, przewlekły stres czy zaburzenia lękowe potrafią w znacznym stopniu ograniczać funkcjonowanie. Jeśli są udokumentowane, komisja powinna je uwzględnić.

Wsparciem może być też obecność osoby towarzyszącej, nie tylko emocjonalnym, lecz także praktycznym. Często to bliscy potrafią przypomnieć o objawach, które w stresie mogłyby umknąć, lub potwierdzić, jak wygląda codzienne funkcjonowanie chorego.

Dobre przygotowanie to realna szansa na korzystniejszą decyzję

Choć komisje działają szybciej i według bardziej przejrzystych zasad, samo spotkanie wciąż bywa bardzo obciążające emocjonalnie. To od kilku minut rozmowy zależy dostęp do świadczeń, ulg i wsparcia, które mogą znacząco ułatwić codzienne życie.

Dlatego ważne jest merytoryczne przygotowanie, pełna dokumentacja, spisane objawy, konkretne przykłady trudności oraz szczere opisanie tego, jak choroba wpływa na funkcjonowanie. Komisja ocenia faktyczne ograniczenia, a nie silną wolę, determinację czy radzenie sobie mimo wszystko.

Najważniejsze, by pamiętać jedno: nie próbuj pokazać, że jesteś w lepszym stanie, niż jesteś naprawdę. Rzetelne przedstawienie problemów to nie słabość, lecz sposób na uczciwą ocenę i uzyskanie wsparcia, do którego masz prawo.

Podstawa prawna

Powiązane
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Masz jedną z tych 208 chorób? W 2026 r. możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności nawet na 7 lat albo bezterminowo. Oto lista zmian, o których mało kto wie
Masz jedną z tych 208 chorób? W 2026 r. możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności nawet na 7 lat albo bezterminowo. Oto lista zmian, o których mało kto wie
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.
Podatek katastralny coraz bliżej? Lewica kończy projekt
08 gru 2025

Lewica zapowiada, że jeszcze w grudniu przedstawi projekt podatku katastralnego, który ma ograniczyć spekulację na rynku nieruchomości i zwiększyć dostępność mieszkań dla młodych Polaków. Nowa danina miałaby objąć właścicieli co najmniej trzech lokali, jednak jej wprowadzenie może wywołać polityczny konflikt.
Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
08 gru 2025

Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 proc. pracodawców, o 8 pkt proc. mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 proc.
Polska zwolniona z mechanizmu relokacji w UE. Nie musimy przyjmować migrantów [Pakt migracyjny]
08 gru 2025

Szef MSWiA: państwa członkowskie zgodziły się na zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów. Nie dotyczy nas mechanizm solidarnościowy w ramach paktu migracyjnego. Polska nie będzie musiała płacić rekompensaty finansowej.

REKLAMA

Padła rewolucyjna propozycja. Zamiast 800 plus co miesiąc - jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka
08 gru 2025

Nowe badanie z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) rozpaliło dyskusję na temat programu 800 plus. Analitycy szacują, że w 2025 roku koszt świadczenia osiągnie 64 miliardy złotych, z których przeważająca część trafi do osób z klasy średniej i wyższej, a nie do najbiedniejszych. Ekonomiści ostrzegają, że jego efektywność jest przeceniana, natomiast przedsiębiorcy stanowczo twierdzą, że prodemograficzne działanie 800 plus jest iluzoryczne. W rezultacie, pojawia się radykalna alternatywa: zastąpienie comiesięcznych wypłat jednorazowym bonusem w wysokości 350 000 złotych po narodzinach drugiego dziecka.
Kamera monitoringu sąsiada obejmuje zasięgiem moją posesję. Czy to legalne? Jest stanowcza decyzja Prezesa UODO
08 gru 2025

W dniu 8 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że Prezes UODO Mirosław Wróblewski nakazał zaprzestania – w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji – przetwarzania danych osobowych sąsiadów za pomocą monitoringu wizyjnego (kamery wideo), który obejmował drogę publiczną i sąsiednie posesje. Zdaniem Prezesa UODO jednoznacznym dowodem na nieprzetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego będzie zdemontowanie kamer, względnie skierowanie poza sporny obszar monitorowania, tak by nie obejmowały posesji sąsiedzkich, a wyłącznie posesję właściciela kamer.
Rząd przywraca zapomogi dla doktorantów. Kto będzie przyznawał i wypłacał pomoc finansową?
08 gru 2025

Rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przywróci doktorantom możliwość otrzymania zapomogi w trudnej sytuacji życiowej. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i – co ważne – nie obciąży budżetu państwa.
Q3 2025: nowe Audi sportback to kompaktowy SUV premium. Jakie wymiary ma nowa Q3?
08 gru 2025

Jest nowe Audi Q3 2025. To lider wśród kompaktowych SUV-ów klasy premium. Jakie ma wymiary? Jakie silniki i napędy można wybrać?

REKLAMA

Przełom w podatku od nieruchomości. Nowa interpretacja Ministra pozwala firmom odzyskać miliony
08 gru 2025

Najświeższa interpretacja Ministra Gospodarki i Finansów całkowicie zmienia zasady opodatkowania nieruchomości firmowych. Koniec automatycznego naliczania najwyższych stawek tylko dlatego, że właściciel jest przedsiębiorcą. Dla produkcji, logistyki, handlu i dużych inwestorów to realna szansa na szybkie obniżenie podatku i odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
08 gru 2025

Komisja lekarska ds. orzekania o niepełnosprawności to moment, od którego często zależy prawo do świadczeń, ulg, dopłat z PFRON czy wsparcia opiekuna. W 2026 r. obowiązywać będą nowe procedury, które zmieniły sposób pracy komisji i to, czego urzędnicy oczekują od wnioskodawców. Dla wielu osób ta zmiana oznacza krótsze oczekiwanie, ale jednocześnie, większą wagę tego, jak przygotują się do rozmowy. Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak wygląda komisja po reformie i co zrobić, aby Twoja sytuacja została oceniona rzetelnie i kompletnie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA