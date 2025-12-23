REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.

Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.

23 grudnia 2025, 06:46
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, senior, rachunki, ogrzewanie, wsparcie, bon ciepłowniczy
Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.
Seniorzy (i nie tylko), których miesięczny dochód netto za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za 2024 r., nie przekraczał kwoty 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w kwocie 500, 1000 lub odpowiednio 1750 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania na poziomie -– powyżej 170 zł/GJ netto, 200 zł/GJ netto lub odpowiednio 230 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzonym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł – jakie są kryteria, od których uzależnione jest prawo do świadczenia?

Bon ciepłowniczy, to nowe świadczenie, którego celem jest wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Jak wynika z informacji opublikowanej w dniu 29 września br. na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – świadczenie to ma pokryć część należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Przysługiwanie świadczenia uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego:

  • osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto,
  • w przypadku gospodarstw wieloosobowych – będzie to natomiast 2 454,52 zł netto na osobę.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia, pod uwagę brany będzie dochód za 2024 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 r. i odpowiednio dochód za 2025 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 r.

Ważne

Samotni seniorzy, mogą zatem ubiegać się o przyznanie bonu ciepłowniczego, jeżeli w 2024 r. ich miesięczny dochód nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł netto, a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kwoty 2 454,52 zł.

Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego będzie ponadto korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Przez ciepło systemowe, zgodnie z ustawą, należy rozumieć – sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, która wprowadza bon ciepłowniczy – świadczenie to będzie przysługiwać najuboższym gospodarstwom domowym, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z uwagi na obowiązywanie mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej tylko do końca roku 2025 – „powrót do cen rynkowych [red.: w zakresie rachunków za energię elektryczną; wraz z początkiem 2026 r.] może być znacząco obciążający dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego (...). Szereg rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie jest wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.” – wyjaśnia Ministerstwo Energii.

Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy, ale... wyłącznie dla odbiorców ciepła systemowego

Rozpatrując kwestię – czy jest się uprawnionym do wsparcia w postaci bonu ciepłowniczego, warto zwrócić uwagę, że jednym z kluczowych kryteriów przysługiwania świadczenia jest – korzystanie z ciepła systemowego.

Cym jest zatem ciepło systemowe?

Jak zostało już wspomniane powyżej – ciepło systemowe to ciepło produkowane w ciepłowniach i elektrociepłowniach i przesyłane do budynków sieciami ciepłowniczymi, aby zapewnić ogrzewanie oraz ciepłą wodę. Jest to sposób na ogrzewanie budynków, który nie wymaga indywidualnych kotłów ani pieców.

Ważne

Czyli:

  • jeżeli ktoś posiada w domu piec gazowy, węglowy, pelletowy czy pompę ciepła bon ciepłowniczy go nie obejmuje,
  • jeżeli natomiast ktoś posiada w domu grzejniki zasilane przez sieć ciepłowniczą – właśnie dla niego przewidziano ten dodatek.

Z powyższego wynika, że nowe świadczenie w postaci bonu ciepłowniczego, dotyczy przede wszystkim mieszkańców większych miast, którzy korzystają z ciepła pochodzącego z ciepłowni lub elektrociepłowni, a na wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, nie mają co liczyć mieszkańcy mniejszych miejscowości, korzystający z własnych źródeł ogrzewania.

Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł – w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Wysokość bonu ciepłowniczego uzależniona jest od cen ciepła. W drugiej połowie 2025 roku, jest to jednorazowa wypłata kwoty:

  • 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 1 750 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

a w 2026 roku będzie to jednorazowa wypłata kwoty:

  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

Z uwagi na fakt, iż jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ, niż 230 zł/GJ – należy spodziewać się, że większa część uprawnionych do świadczenia, w 2025 r., otrzyma bon ciepłowniczy w kwocie 500 zł (a w 2026 r. w kwocie 1000 zł), a nie w kwocie 1 750 zł (czy odpowiednio – 3 500 zł w roku 2026).

Przy wypłacie świadczenia obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale wówczas kwota świadczenia będzie odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Jeżeli jednak wyliczona, w powyższy sposób, kwota bonu ciepłowniczego będzie niższa niż 20 zł – świadczenie nie będzie przysługiwać.

Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł – ostatni moment na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia za rok 2025

Wnioski o wypłacę bonu ciepłowniczego należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski dotyczące:

  • okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku – są obecnie przyjmowane. Nabór rozpoczął się 3 listopada i potrwa tylko do 15 grudnia 2025 roku;
  • okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
Ważne

Jeżeli wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego nie zostanie złożony w ww. terminach – świadczenie przepadnie. Na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia za rok 2025, pozostało zatem już naprawdę niewiele czasu, bo termin upływa 15 grudnia 2025 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba – bon zostanie wypłacony osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek w tym gospodarstwie domowym. Pozostałe wnioski zostaną natomiast pozostawione bez rozpoznania. Ponadto, na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu, w ustawie przyjęto, że – jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego, a w przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło – przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczba gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem, będą ustalane przez urząd gminy (lub odpowiednio – miasta) na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1302)
