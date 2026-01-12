REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tylko w ten sposób otrzymasz rentę rodzinną w 2026 roku. ZUS stawia jasne granice

Tylko w ten sposób otrzymasz rentę rodzinną w 2026 roku. ZUS stawia jasne granice

12 stycznia 2026, 13:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
renta ZUS pieniądze gotówka
Tylko w ten sposób otrzymasz rentę rodzinną w 2026 roku. ZUS stawia jasne granice
Shutterstock

Jednym z fundamentalnych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zgonu ubezpieczonego jest renta rodzinna. Gwarantuje ona bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny zmarłego, w tym dzieciom oraz małżonkowi. Kto jest uprawniony do jej pobierania oraz jaka będzie jej wysokość w 2026 roku? Oto szczegóły.

Zasady przyznawania renty rodzinnej przez ZUS

Renta rodzinna stanowi formę finansowego zabezpieczenia dla osób, które straciły bliskiego będącego głównym żywicielem gospodarstwa domowego. Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy zmarły w momencie śmierci posiadał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ewentualnie spełniał wszystkie wymogi formalne niezbędne do uzyskania jednego z tych profitów. Katalog osób uprawnionych do otrzymania wsparcia obejmuje przede wszystkim dzieci własne, dzieci współmałżonka oraz dzieci przysposobione, które nie przekroczyły 16. roku życia. Granica ta przesuwa się do 25. roku życia, jeżeli młody człowiek kontynuuje edukację, przy czym zakończenie nauki w trakcie roku skutkuje utrzymaniem wypłat do momentu formalnego zamknięcia danego etapu szkolnego lub akademickiego. O pieniądze mogą ubiegać się również wdowy i wdowcy, pod warunkiem osiągnięcia 50. roku życia lub posiadania orzeczenia o niezdolności do pracy, a także w sytuacjach, gdy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi uprawnionymi do renty. Warto podkreślić, że prawo to obejmuje także osoby po rozwodzie lub w separacji, o ile w dniu śmierci byłego partnera dysponowały prawem do alimentów. Dodatkowo wsparcie mogą otrzymać rodzice zmarłego, jeżeli udowodnią, że ich dziecko istotnie przyczyniało się do ich utrzymania i spełniają oni kryteria wiekowe lub zdrowotne.

Prognozowana wysokość renty rodzinnej w 2026 roku

Kwota, jaką ZUS przekazuje uprawnionym, nie jest wartością stałą, lecz wynika bezpośrednio z wysokości świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej. Ostateczna suma zależy od liczby członków rodziny zgłoszonych do wniosku, ponieważ renta jest dzielona między nich w odpowiednich proporcjach. W przypadku jednej osoby uprawnionej otrzymuje ona 85 procent świadczenia pierwotnego, przy dwóch osobach wskaźnik ten rośnie do 90 procent, natomiast trzy osoby lub większa grupa mogą liczyć na podział kwoty stanowiącej 95 procent należności zmarłego. Analizując konkretne kwoty, należy zauważyć, że od marca 2025 roku minimalny próg wypłaty wynosi 1878,91 zł brutto. Przewiduje się, że marcowa waloryzacja w 2026 roku, szacowana na poziomie około 4,88 procent, podniesie najniższe gwarantowane świadczenie do okolic 1 970 zł brutto. Przykładowo, jeśli baza obliczeniowa po zmarłym emerycie wynosiła 3 000 zł brutto, jedyny beneficjent otrzyma 2 550 zł brutto, podczas gdy w przypadku liczniejszej rodziny kwoty te będą odpowiednio wyższe dla całej grupy uprawnionych.

Zobacz również:

Jak skutecznie złożyć wniosek o świadczenie z ZUS?

Proces ubiegania się o rentę rodzinną rozpoczyna się od złożenia formularza ZUS RP-2, co można zrobić w formie papierowej bezpośrednio w placówce, wysłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających stan faktyczny, takich jak odpis aktu zgonu oraz dokumentację dowodzącą więzów rodzinnych, czyli akty małżeństwa lub urodzenia. W sytuacjach wymagających potwierdzenia statusu ucznia konieczne jest zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, a w przypadku ubiegania się o rentę ze względu na stan zdrowia niezbędne bywa orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeżeli zmarły nie pobierał jeszcze świadczenia, do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające jego cały staż ubezpieczeniowy, w tym okresy składkowe i nieskładkowe. Po kompleksowej weryfikacji dostarczonych materiałów Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skierować wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika, a finalnym etapem procedury jest wydanie oficjalnej decyzji o przyznaniu oraz wyliczeniu należnej kwoty wsparcia.

Źródło: INFOR
Infor.pl
