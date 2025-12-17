REKLAMA

Karta Dużej Rodziny z nowymi przywilejami dla rodzin wielodzietnych. Gdzie zyskają dodatkowe udogodnienia i pierwszeństwo? Oto lista rozszerzonych przywilejów KDR

Karta Dużej Rodziny z nowymi przywilejami dla rodzin wielodzietnych. Gdzie zyskają dodatkowe udogodnienia i pierwszeństwo? Oto lista rozszerzonych przywilejów KDR

17 grudnia 2025, 15:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Karta Dużej Rodziny z nowymi przywilejami dla rodzin wielodzietnych. Gdzie zyskają dodatkowe udogodnienia i pierwszeństwo? Oto lista rozszerzonych przywilejów KDR
Rodziny wielodzietne, poza tradycyjnymi zniżkami Karty Dużej Rodziny, mogą liczyć także na specjalne udogodnienia w urzędach pracy. Kluczowym wsparciem jest m.in. wydłużony zasiłek dla bezrobotnych, którego celem jest ułatwienie powrotu do pracy i lepsze godzenie życia zawodowego z obowiązkami domowymi. Oto szczegóły.

Nowe zasady dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny a rynek pracy

Przepisy wynikające z ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 roku weszły w życie 1 czerwca tego samego roku, wprowadzając znaczące zmiany dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR). Celem tych zmian jest zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa w trakcie poszukiwania zatrudnienia oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy członkom rodzin wielodzietnych. Aby móc skorzystać z nowych przywilejów, konieczne jest spełnienie określonych warunków kwalifikacyjnych do posiadania samej karty, jak i dodatkowych wymogów związanych z przyznaniem świadczeń.

Kto może skorzystać z rozszerzonych przywilejów KDR w Urzędzie Pracy?

Karta Dużej Rodziny, zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje wszystkim rodzicom oraz ich małżonkom, którzy aktualnie lub w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także samych dzieci, które spełniają kryteria wiekowe lub zdrowotne. Kwalifikują się do niej dzieci: do ukończenia 18. roku życia; do 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni; oraz te legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, bez limitu wieku. KDR jest przyznawana niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Co istotne, rodzice oraz ich małżonkowie nabywają prawo do karty dożywotnio, co pozwala im korzystać z jej przywilejów nawet po osiągnięciu przez dzieci pełnoletności. Warto podkreślić, że te przywileje wykraczają obecnie poza dotychczasowe zniżki handlowe.

Dłuższy zasiłek i priorytetowy dostęp do usług. Korzyści z KDR

Jedną z kluczowych korzyści wprowadzonych przez nową ustawę, na co zwraca uwagę między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, jest wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą go pobierać przez okres 365 dni, podczas gdy standardowo wynosi on 180 dni. Jest to jednak uwarunkowane spełnieniem wszelkich innych kryteriów niezbędnych do przyznania zasiłku. Ponadto, nowa regulacja zapewnia posiadaczom KDR pierwszeństwo w dostępie do wielu usług realizowanych przez urzędy pracy. Dotyczy to między innymi preferencyjnych warunków w: wypłacie zasiłków dla bezrobotnych, przyznawaniu dodatków aktywizacyjnych, możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz uzyskiwaniu dotacji przeznaczonych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Indywidualne wsparcie - osobisty doradca ds. zatrudnienia dla rodzin wielodzietnych

Oprócz wymienionych udogodnień, nowa ustawa gwarantuje posiadaczom KDR prawo do osobistego doradcy ds. zatrudnienia. Jest to pracownik urzędu, który ma za zadanie zapewnić klientowi zindywidualizowane wsparcie w procesie poszukiwania pracy. Celem tego działania jest zwiększenie efektywności działań urzędów pracy i sprawienie, by cały proces aktywizacji zawodowej dla członków rodzin wielodzietnych przebiegał szybciej i bardziej skutecznie.

Źródło: INFOR
