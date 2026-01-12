Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował ogromny napływ wniosków, których liczba przekroczyła już 100 tysięcy - jak podają niektóre media. Jest to związane ze zmianami przepisów, które weszły w życie w 2026 roku: od stycznia w sektorze publicznym i od maja w pozostałych sektorach. Kluczowe znaczenie zyska wtedy zaświadczenie USP, potwierdzające okresy ubezpieczenia i zwiększające ogólny staż pracy.

Dłuższy staż pracy przekłada się na konkretne korzyści pracownicze, takie jak dodatkowe dni urlopu, wyższe odprawy, wydłużony okres wypowiedzenia oraz większe nagrody jubileuszowe. Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wniosek USP. Wniosek należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy PUE ZUS – wersja papierowa nie jest przewidziana. Co istotne, do stażu pracy można zaliczyć również te okresy, w których historycznie nie istniał obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych, pod warunkiem posiadania stosownej dokumentacji.

Tak więc doszło do zdefiniowania na nowo okresu zatrudnienia i umożliwienia wliczania do stażu pracy także m.in. pracy na podstawie umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy za granicą i dotyczy całego okresu zatrudnienia, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz ma zastosowanie także do poprzednich okresów zatrudnienia. Daje to szereg dodatkowych uprawnień.

ZUS zasypany wnioskami: Polacy ruszyli po stażowe. Co to jest stażowe?

Jak czytamy na money.pl: "ZUS został zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia w sprawie nowego naliczenia stażu pracy. W ciągu kilku dni wpłynęło ich ponad 100 tys. wniosków. Zaświadczenie potrzebne jest osobom na etacie, by doliczyć okresy pracy m.in. na umowie zlecenie, czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy - informuje "Fakt".".

Stażowe to świadczenie pieniężne doliczane do wynagrodzenia za wypracowane lata pracy. Im dłuższy staż pracy, tym większe świadczenie, czyli tzw. stażowe - rozumiane jako dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat. Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe" dla dużego grona zatrudnionych. Wyróżniamy:

1) tak zwany zakładowy staż pracy – to jest wliczanie do okresu zatrudnienia pracownika, od którego zależy dane uprawnienie wynikające ze stosunku pracy, tylko okresu pracy u danego pracodawcy (dotyczy to na przykład ustalania długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony oraz wysokości odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy pośmiertnej);

2) tak zwany ogólny staż pracy – to jest wliczanie do okresu zatrudnienia pracownika, od którego zależy dane uprawnienie wynikające ze stosunku pracy, okresów pracy u wszystkich pracodawców (dotyczy to ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz nabycia prawa do urlopu wychowawczego).

Co daje stażowe?

Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzonych zmian: "Na podstawie dodawanego art. 302 zn. 1 § 3 do okresu zatrudnienia będą wliczane także udokumentowane okresy działalności zawodowej określone w art. 3021 § 1 i 2, w których osoba fizyczna nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie odrębnych przepisów. Są to okresy wykonywania pracy lub działalności co do zasady niestanowiącej tytułu do ubezpieczeń społecznych. Przykładowo może to być niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czy zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność, które osiągnęły w danym roku kalendarzowym kwotę odpowiadającą trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.".

ZUS zasypany wnioskami: Polacy ruszyli po stażowe. Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS

Stażowe i dodatkowe lata wliczane do stażu pracy będą wpływać m.in. na:

wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego;

wyższy dodatek stażowy;

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu;

dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy;

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę;

wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS. Stażowe a urlop

Stażowe Shutterstock

Doliczenie dodatkowych okresów do stażu pracy wpływa na liczbę dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ to właśnie staż zatrudnienia decyduje o jego wymiarze

Aktualne progi urlopowe są następujące:

20 dni – gdy łączny staż zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

26 dni – gdy staż wynosi co najmniej 10 lat.

Przykład Jeśli do stażu masz zaliczone 4 lata za ukończenie szkoły średniej i dodatkowo przepracowałeś 4 lata, przysługuje Ci 20 dni urlopu. Ale jeśli przedstawisz pracodawcy dokumenty potwierdzające jeszcze rok prowadzenia działalności gospodarczej oraz rok pracy na zleceniu, Twój staż wzrośnie do 10 lat — a od dnia jego osiągnięcia nabędziesz prawo do 26 dni urlopu. Jeśli natomiast w danym roku kalendarzowym wykorzystałeś już cały przysługujący urlop, a następnie udokumentujesz okresy, które podnoszą Twój staż do 10 lat, otrzymasz urlop uzupełniający. Jego wymiar to różnica między nowym uprawnieniem (26 dni) a poprzednim (20 dni), czyli 6 dodatkowych dni.

Urlop wypoczynkowy a staż: resort pracy wyjaśnia

Resort pracy podaje ciekawe przykłady i wyjaśnia instytucję stażowego w praktyce.

Przykład Przez 6 lat pracowałem na umowach zlecenia, potem przez 5 lat prowadziłem własną pozarolniczą działalność, a teraz pierwszy raz zawieram umowę o pracę i jest to sektor publiczny – czy zaczynając pracę z 1 stycznia 2026 r. będę miał prawo do 20 czy do 26 dni urlopu?

Resort odpowiada: Pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę na podstawie stosunku pracy (np. na umowę o pracę), w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu „z dołu” - z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. W każdym następnym roku kalendarzowym prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa „z góry” – jeżeli jest zatrudniony 1 stycznia, cały należny mu w danym roku urlop z tym dniem. Jeżeli więc pierwszy raz zaczniesz pracę 1 stycznia 2026 r., to urlop w tym roku będziesz nabywał z upływem każdego przepracowanego miesiąca – po 1/12 z przysługującego Ci wymiaru urlopu.

Ten wymiar zależy od okresu zatrudnienia i wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Nie ma znaczenia czy w zatrudnieniu wystąpiła przerwa i jak długo trwała ani w jaki sposób zakończył się stosunek pracy. Po wejściu w życie nowych przepisów ten okres zatrudnienia będzie obejmował także okresy prowadzenia pozarolniczej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe oraz okresy wykonywania umowy zlecenia, jeżeli podlegałeś ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli razem masz już ponad 10 lat tak obliczonego okresu zatrudnienia, będzie Ci przysługiwało 26 dni urlopu. W związku z tym w 2026 r. po przepracowaniu każdego miesiąca nabędziesz prawo do 1/12 z 26 dni urlopu. Jeżeli będziesz pracował na umowie o pracę 1 stycznia 2027 r., nabędziesz z tym dniem cały roczny urlop – 26 dni.

Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS. Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Co i kiedy trzeba załatwić w ZUS?

Od 1 stycznia 2026 r. osoby zatrudnione będą mogły doliczyć do stażu pracy okresy inne niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie:

od 1 stycznia 2026 r. – do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych,

od 1 maja 2026 r. – do pozostałych pracodawców.

ZUS zasypany wnioskami: Polacy ruszyli po stażowe. Jakie okresy zalicza się do stażu pracy?

Kodeks pracy wskazuje okresy, które będzie można zaliczyć do stażu pracy pod warunkiem uzyskania z ZUS stosownego zaświadczenia:

okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność, okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:

wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonywania umowy agencyjnej,

współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych,

• w których nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułów wymienionych w punktach 1 i 2 na podstawie odrębnych przepisów,

• w których byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym, i rentowymi przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia tej działalności,

• za które opłaciłeś składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe jako osoba współpracująca z osobą podejmującą działalność gospodarczą (wymienioną w punkcie 4),

• za które zostały za Ciebie sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,

• za które zostały za Ciebie sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą,

• w których wykonywałeś za granicą pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

- podaje w komunikacie ZUS.

Co istotne, do stażu mogą zostać zaliczone również te okresy, w których – na podstawie odrębnych przepisów – nie było obowiązku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile zostaną one odpowiednio udokumentowane.

Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko w formie elektronicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (dalej: eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS będzie dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS przygotuje i doręczy osobie, która złoży wniosek, wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS.

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Jak zaliczyć staż pracy?

Aby zaliczyć staż pracy należy więc złożyć do ZUSu: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy o symbolu USP będzie dostępny na Twoim koncie w eZUS/PUE. Będziesz mógł go wysłać do ZUS wyłącznie elektronicznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek nie będzie dostępny w formie papierowej.

Jak złożyć wniosek USP do ZUS w sprawie doliczenia stażu pracy? Instrukcja krok po kroku – wersja uproszczona

1. Logowanie do eZUS i odszukanie formularza

Aby rozpocząć procedurę doliczenia okresów do stażu pracy, należy zalogować się do serwisu eZUS. W panelu głównym trzeba wejść w Usługi, następnie w Katalog usług, a potem wybrać formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy (USP)”.

2. Wybór roli i podanie danych identyfikacyjnych

Po otwarciu formularza system poprosi o wskazanie roli (np. osoby prowadzącej działalność) oraz wpisanie podstawowych danych identyfikacyjnych i adresowych.

3. Uzupełnienie danych wnioskodawcy

Kolejny krok to wypełnienie elektronicznego formularza. Na pierwszej stronie należy podać m.in. PESEL, dane z dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz potwierdzić adres zamieszkania (zwykle uzupełnia się automatycznie na podstawie danych w eZUS).

4. Określenie zakresu danych do potwierdzenia

W dalszej części wybiera się, jakie okresy mają zostać potwierdzone: wszystkie okresy ubezpieczenia / opłacania składek, lub wybrane okresy – wtedy trzeba wskazać konkretny tytuł do ubezpieczeń.

5. Przejście dalej lub wysłanie formularza

Jeśli wnioskodawca wybierze potwierdzenie wszystkich okresów, formularz można od razu zapisać i wysłać. Wybranie jednego, konkretnego tytułu powoduje przejście do kolejnej części wniosku, gdzie trzeba doprecyzować dodatkowe dane.

6. Podpisanie i wysłanie wniosku USP

Gotowy wniosek należy wysłać elektronicznie, korzystając z jednego z dostępnych sposobów podpisu: podpis PUE ZUS, Profil Zaufany, podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny.

Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej ZUS potwierdzi okresy ubezpieczenia i umożliwi ich doliczenie do stażu pracy.

Stażowe: kiedy ZUS wyda zaświadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał zaświadczenia bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wniosku osoby uprawnionej.

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Zaświadczenie o okresach ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r. US-7 za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r. USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

Jak czytamy na stronie ZUS: jeżeli chcesz wystąpić o zaświadczenie o okresach ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r. nadal korzystaj z wniosku US-7. Takie okresy nie są zapisane na Twoim koncie ubezpieczonego, dlatego nie możesz ich wskazać na wniosku USP. Jeżeli okres ubezpieczenia, za który chcesz uzyskać zaświadczenie, rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 r. i trwał po tej dacie, to musisz złożyć dwa odrębne wnioski:

US-7 za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.

USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

ZUS ZUS shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". Do kiedy mogę dostarczyć dokumenty potwierdzające nowy staż?

Masz 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy od dnia:

1 stycznia 2026 r. - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

1 maja 2026 r. - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ważne Jeżeli nie udokumentujesz jakiegoś okresu w tych terminach, pracodawca zatrudniający Cię odpowiednio 1 stycznia 2026 r. albo 1 maja 2026 r., nie wliczy go do okresu zatrudnienia, od którego należą się uprawnienia pracownicze.

Stażowe 2026: daje dłuższy urlop, wyższą odprawę, dłuższy okres wypowiedzenia, większą nagrodę jubileuszową i wiele innych. Złóż wniosek USP do PUE ZUS. PODSUMOWANIE

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS? Wniosek: Należy złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą wniosku USP na koncie w eZUS. Nie ma formy papierowej. Kiedy składać: Tylko za okresy, za które opłacano składki emerytalno-rentowe/wypadkowe lub gdy korzystano z "ulgi na start". ZUS nie wyda zaświadczenia za okresy, gdy nie byłeś objęty tymi ubezpieczeniami (np. zlecenie podczas studiów). Dokumenty: Do wniosku USP nie załączamy dokumentów. ZUS sprawdza dane na koncie ubezpieczonego. Jeśli danych brak, wyda decyzję odmowną. Wtedy można złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające (POG) i do niego dołączyć dokumenty. Okresy sprzed 1999 roku: Za okresy przed 1 stycznia 1999 r. nadal składa się tradycyjny wniosek US-7. Jeśli okres rozpoczął się przed 1999 i trwał później, trzeba złożyć oba wnioski (US-7 i USP) osobno.

DO PIP trafiają pytania o stażowe 2026

"Obecnie pracuję w urzędzie na umowę o pracę. Kiedyś zdarzyło mi się kilka razy pracować na umowę o dzieło. Czy od stycznia 2026 r. będę mogła na tej podstawie wystąpić o wyższy dodatek stażowy?

Nie. Do okresu pracy, od którego są uzależnione uprawnienia pracownicze będą wliczane m.in. okresy wykonywania przez osobę fizyczną: umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy agencyjnej. Natomiast, nie będą wliczane okresy wykonywania umowy o dzieło.".

Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. SYSTEM NIE DZIAŁA? KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW I CZYTELNIKÓW INFOR.PL

Od naszych czytelników docierają niepokojące głosy, że nie ma w systemie PUE wciąż wniosku o stażowe. Czytelniczka Infor w wiadomości z dnia 1 stycznia 2026 r. pisze:

"Dzień dobry, Artykuł jest OK, tylko rzeczony wniosek USP, który miał być dostępny na e-ZUS od 1 stycznia, nie istnieje. ZUS kolejny raz dał ciała:(".

Inna Czytelniczka: "Nie ma wniosku na stronie".

Jednak są i takie komentarze, które wskazują na to, że wniosek jest:

"wniosek USP- jaką opcję wybrać - praca w UK ? gdzie zaznaczyć okres pracy i gdzie załączyć dokument?"

"Wszystko działa".

"Jednak jest córka znalazła .Też długo szukała."

"Na PUE ZUS działa, ja swój wniosek wysłałam 😉"

"Działa tylko w zakładce ubezpieczony".

PUE ZUS PUE ZUS ShutterStock

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy