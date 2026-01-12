REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?

12 stycznia 2026, 16:06
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
215 zł co miesiąc z MOPS? Już ponad milion osób dostaje ten zasiłek – sprawdź, czy należy się także Tobie
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z nielicznych świadczeń, które przysługuje bez względu na dochód i jest wypłacane co miesiąc w stałej wysokości. W 2026 roku otrzymuje go już ponad milion osób, ale wciąż wiele uprawnionych nie składa wniosku, bo nie zna zasad albo błędnie zakłada, że potrzebny jest określony stopień niepełnosprawności. Sprawdzamy, komu dokładnie należy się 215,84 zł, kiedy wypłaca je MOPS, a kiedy ZUS, oraz w jakich przypadkach orzeczenie jest konieczne, a w jakich nie.

rozwiń >

215,84 zł miesięcznie – bez progu dochodowego, bez podatku

To jedno z najstarszych i jednocześnie najmniej zmienianych świadczeń w systemie pomocy społecznej. Zasiłek pielęgnacyjny trafia dziś do ponad miliona osób w całej Polsce, ale wciąż wiele rodzin nie ma świadomości, że im także przysługuje. Część nie składa wniosku, bo nie zna zasad. Inni rezygnują, bo błędnie zakładają, że potrzebny jest określony stopień niepełnosprawności albo że liczy się dochód.

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku zasady pozostają formalnie niezmienione, ale wokół świadczenia narosło wiele mitów. Sprawdzamy, kto realnie ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, kiedy wypłaca go MOPS, kiedy ZUS, czy potrzebne jest orzeczenie i dlaczego seniorzy po 75. roku życia są traktowani inaczej niż osoby z niepełnosprawnością.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to stałe świadczenie pieniężne, którego celem nie jest leczenie ani rehabilitacja, lecz częściowe pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania. Chodzi o pomoc w czynnościach, które dla zdrowej osoby są oczywiste, a dla chorej lub starszej stanowią realną barierę.

W 2025 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i:

REKLAMA

  • nie jest uzależniony od dochodu,
  • nie podlega opodatkowaniu,
  • wypłacany jest co miesiąc,
  • finansowany jest z budżetu państwa.

Najczęściej świadczenie wypłaca MOPS lub GOPS, choć w przypadku części seniorów rolę przejmuje ZUS – i to rodzi wiele nieporozumień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych jasno wskazuje grupy uprawnione. Prawo do zasiłku przysługuje dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności (bez względu na symbol i stopień), osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, oraz osobom, które ukończyły 75 lat, o ile nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

To właśnie ostatni punkt jest źródłem największego zamieszania. W praktyce oznacza on, że seniorzy 75+ nie muszą mieć orzeczenia, ale nie mogą pobierać równolegle dodatku pielęgnacyjnego.

Czy do zasiłku pielęgnacyjnego potrzebne jest orzeczenie?

W większości przypadków,  tak, ale nie zawsze. Orzeczenie jest wymagane u dzieci i dorosłych przed 75. rokiem życia.  Wyjątkiem są osoby po 75. roku życia, które nie muszą przedstawiać orzeczenia, ale automatycznie tracą prawo do zasiłku, jeśli ZUS przyzna im dodatek pielęgnacyjny.

MOPS czy ZUS – kto wypłaca 215 zł?

To zależy od sytuacji osoby uprawnionej. MOPS/GOPS wypłaca zasiłek pielęgnacyjny osobom z orzeczeniem, dzieciom z niepełnosprawnością, i seniorom 75+, którzy nie pobierają dodatku z ZUS.

ZUS natomiast wypłaca dodatek pielęgnacyjny, który jest wyższy (od marca 2025 r. wynosi 348,30 zł), przysługuje emerytom i rencistom spełniającym warunki, wyklucza jednoczesne pobieranie zasiłku z MOPS. Pomimo podobnej nazwy, są to dwa różne świadczenia.

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wciąż wynosi 215 zł?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. I jedno z najbardziej niewygodnych. Zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany od 2019 roku, nie jest powiązany z inflacją, oraz nie rośnie wraz z płacą minimalną.

W 2025 roku pojawiły się projekty, by równać go z dodatkiem pielęgnacyjnym, lub wprowadzić automatyczną waloryzację. Żaden z nich nie wszedł w życie. Ministerstwo Rodziny nie zapowiedziało zmian ani w 2025, ani na początku 2026 roku. Kolejna weryfikacja jego wysokości przewidziana jest dopiero na rok 2027.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w MOPS lub GOPS,
  • online przez portal Emp@tia lub ePUAP,
  • listownie.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek,
  • orzeczenie (jeśli wymagane),
  • dokument tożsamości,
  • numer konta bankowego.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 3 miesięcy od wydania orzeczenia, możliwe jest wyrównanie wstecz.

Dlaczego wiele osób nadal nie pobiera tego świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny bardzo często umyka osobom, którym realnie się należy. Rodziny skupiają się na leczeniu, rehabilitacji, wizytach lekarskich i formalnościach związanych z orzeczeniem, a sam zasiłek traktują jako coś drugorzędnego albo wymagającego spełnienia dodatkowych warunków. 

Tymczasem to jedno z nielicznych świadczeń, które nie zależy od dochodu i nie jest uznaniowe,  jeśli spełnione są ustawowe kryteria, urząd nie ma podstaw do odmowy. W efekcie wiele osób rezygnuje z 215 zł miesięcznie tylko dlatego, że nikt wprost nie powiedział im, że wystarczy złożyć wniosek.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
Infor.pl
