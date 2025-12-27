REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wypłacają 4875 zł miesięcznie. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?

Wypłacają 4875 zł miesięcznie. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?

27 grudnia 2025, 07:41
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Wypłacają 4875 zł miesięcznie. Dla kogo specjalne świadczenie emerytalne?
Choć większość Polaków przechodzi na emeryturę dopiero po ukończeniu 60 lub 65 lat, istnieją zawody, w których uprawnienia emerytalne można zdobyć znacznie wcześniej. W wyjątkowych przypadkach świadczenie może sięgać nawet 5000 zł już około pięćdziesiątego roku życia.

Ile wynoszą emerytury po waloryzacji w 2025 roku? Wysokość świadczenia emerytalnego

Czy 5000 zł to dużo jak na dzisiejsze realia? Po marcowej waloryzacji z 2025 roku, kiedy świadczenia wzrosły o 5,5 proc., minimalna emerytura osiągnęła poziom 1878,91 zł brutto. Waloryzacja wynikała z inflacji z 2024 roku i realnego wzrostu wynagrodzeń. Choć podwyżki poprawiły sytuację wielu seniorów, rośnie liczba osób, które nie osiągają nawet minimalnego progu. W ciągu roku przybyło ich ponad 34 tysiące.

Najczęściej wypłacane świadczenia nadal mieszczą się w okolicach 3 tysięcy złotych. To szczególnie widoczne wśród kobiet, których emerytury są wyraźnie niższe niż męskie. Mężczyźni dominują w wyższych przedziałach – zwłaszcza powyżej 5 i 6,5 tysiąca złotych. To rezultat różnic w zarobkach i ścieżkach zawodowych, które kumulowały się przez dekady.

Zobacz raport ZUS:

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku

Wiek emerytalny oraz staż pracy, wymagany do pobierania świadczenia emerytalnego

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi:

  • 60 lat w przypadku kobiet i
  • 65 w przypadku mężczyzn.

Aby otrzymać emeryturę minimalną, trzeba wykazać odpowiedni staż:

  • kobieta – 20 lat,
  • mężczyzna – 25 lat.

Okresy składkowe można uzupełnić okresami nieskładkowymi, a osoby pracujące również za granicą mogą sumować staż z kilku państw. Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki.

Świadczenie emerytalne na specjalnych warunkach. Dla kogo?

Jedną z grup zawodowych, którzy mogą pobierać świadczenie emerytalne na specjalnych warunkach są żołnierze zawodowi. W ich przypadku obowiązuje ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, która przewiduje wcześniejsze uprawnienia emerytalne.

Na jej podstawie żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem, mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Świadczenie przysługuje również żołnierzom powołanym do zawodowej służby po 31 grudnia 2012 roku, którzy w dniu zwolnienia mają co najmniej 25 lat służby w Wojsku Polskim.

Jak liczona jest emerytura wojskowa?

W wojsku funkcjonują obecnie dwa systemy emerytalne: stary i nowy.

W starym systemie (dla żołnierzy sprzed 2013 roku) emeryturę można uzyskać po 15 latach służby. Początkowa wysokość świadczenia to 40 procent podstawy, a każdy kolejny rok zwiększa emeryturę o 2,6 procent. Pełna, maksymalna emerytura – 75 procent podstawy – jest osiągana po około 28,5 roku służby.

W nowym systemie (dla żołnierzy powołanych po 2012 roku) świadczenie przysługuje po 25 latach służby i wynosi 60 procent podstawy. Każdy następny rok w służbie podnosi ten poziom o 3 procent. Maksymalny próg także wynosi 75 procent, ale osiąga się go nieco później – po 30 latach służby.

Ważne

Podstawa emerytury to średnie wynagrodzenie z dziesięciu kolejno wybranych lat, a nie ostatnia pensja. To rozwiązanie bardziej stabilne i odporne na chwilowe zmiany w systemie uposażeń.

Ile wynosi emerytura wojskowa w praktyce. Wysokość świadczenia:

Zarobki żołnierzy różnią się znacząco. Szeregowy zawodowy zarabia około 6300 zł brutto, natomiast pensja generała może przekraczać 20 tysięcy. Dlatego rozpiętość emerytur również jest duża.

Przykładowo starszy szeregowy z uposażeniem na poziomie 6500 zł brutto, odchodząc po 15 latach służby, może liczyć na około 2600 zł świadczenia emerytalnego. Jeśli jednak pozostanie w wojsku na tyle długo, by osiągnąć pełną emeryturę, jego świadczenie może wzrosnąć do około 4875 zł. W przypadku wyższych stopni kwoty są odpowiednio większe.

Ważne daty dla żołnierza zawodowego. Jakie jeszcze świadczenia przysługują żołnierzom?

Świadczenie emerytalne to tylko część systemu. Żołnierze otrzymują również dodatki i uprawnienia związane z wysługą lat:

  • po dziesięciu latach służby żołnierzowi przysługuje prawo do 12 pensji zamiast emerytury wypłacanej przez rok od zwolnienia,
  • po piętnastu – prawo do emerytury i rosnące dodatki za długoletnią służbę,
  • po dwudziestu pięciu latach – dodatek motywacyjny osiąga maksymalną wartość,
  • po trzydziestu latach – żołnierz ma prawo do pełnej emerytury,
  • po przekroczeniu tego progu świadczenie nadal nieznacznie rośnie.

To wszystko razem sprawia, że służba wojskowa pozostaje jedną z niewielu ścieżek, które realnie umożliwiają uzyskanie wysokiego świadczenia w wieku, w którym większość osób nadal pracuje.

Podstawa prawna:

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku – raport ZUS

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 2025 poz. 305)

