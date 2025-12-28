REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?

800 plus dla seniorów. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?

28 grudnia 2025, 07:00
[Data aktualizacji 28 grudnia 2025, 19:36]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus dla seniora. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?
Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja dotycząca przywrócenia koncepcji "800 plus dla seniora". Propozycja ta zakłada wypłatę świadczenia osobom starszym, które wychowywały dzieci bez systemowego wsparcia finansowego ze strony państwa. Inicjatorzy podkreślają, że seniorzy czują się rozżaleni - choć to ich dzieci zasilają dziś budżet państwa, to oni sami zostali pominięci w szerokich programach socjalnych.

Zasady działania programu 800 plus dla seniorów i cele inicjatywy

Koncepcja świadczenia 800 plus dla seniora to propozycja nowej formy wsparcia finansowego, skierowana do osób starszych, które w przeszłości podjęły trud wychowania dzieci. Głównym założeniem projektu jest przyznanie comiesięcznego dodatku w wysokości 800 zł za każde dziecko, które obecnie jest aktywne zawodowo i odprowadza podatki na terenie Polski. W przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim kwota ta byłaby rozdzielana po równo, co oznaczałoby po 400 zł dla każdego z opiekunów. Inicjatywa ta ma być formą zadośćuczynienia za lata opieki nad potomstwem w okresach, gdy państwowe systemy wsparcia socjalnego nie oferowały tak szerokiej pomocy, jak ma to miejsce obecnie. Pomysłodawcy wskazują, że jest to niezbędny krok w stronę budowania sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz sposób na zniwelowanie historycznych różnic w dostępie do świadczeń prorodzinnych, które bezpośrednio wpływają na dzisiejszą sytuację ekonomiczną emerytów.

Argumentacja petycji 800 plus dla seniora oraz wyliczenia finansowe rekompensaty

Złożona w czerwcu 2025 roku petycja dotycząca wprowadzenia dodatku opiera się na szczegółowych analizach ekonomicznych, które mają obrazować skalę strat poniesionych przez starsze pokolenia. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że dzisiejsi seniorzy nie mogli korzystać z przywilejów, jakie daje współczesny program 800 plus. Według przedstawionych kalkulacji, koszt wychowania jednego dziecka, które dziś zasila system podatkowy, odpowiada kwocie rzędu 172,8 tysiąca złotych. Suma ta stanowi równowartość wsparcia, jakie obecne rodziny otrzymują przez okres 12 lat trwania programu osłonowego. W sytuacji, gdy rodzice wychowali dwoje dzieci, postulowana kwota rekompensaty wzrasta do ponad 345 tysięcy złotych, co w opinii wnioskodawców oddaje realną wartość inwestycji, jaką poczynili oni w rozwój polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Problem niesprawiedliwości społecznej i model finansowania świadczenia 800 plus dla seniorów

Projekt obejmuje szeroką grupę odbiorców, w tym nie tylko osoby pamiętające czasy PRL-u, ale również obywateli po pięćdziesiątym roku życia, których dzieci osiągnęły pełnoletność przed wejściem w życie programu 500 plus. Wśród tej grupy dominuje poczucie marginalizacji, ponieważ to ich wysiłek wychowawczy ukształtował pokolenie generujące obecne wpływy do budżetu, podczas gdy oni sami często borykają się z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Proponowany model zakłada wypłatę 400 zł miesięcznie na każde pracujące dziecko, przy czym w rodzinach wielodzietnych kwota ta mogłaby zostać podwojona. Cała idea opiera się na uznaniu wychowania przyszłego podatnika za kluczową inwestycję państwową, która powinna przynieść rodzicom wymierne korzyści finansowe w jesieni ich życia.

Stanowisko rządu oraz prognozowane koszty budżetowe projektu 800 plus dla seniora

Pomimo dużego zainteresowania społecznego, inicjatywa 800 plus dla seniora pozostaje obecnie w sferze postulatów zawartych w petycji i nie doczekała się formalnego wdrożenia do systemu prawnego. Resort rodziny i polityki społecznej zachowuje dystans wobec tych propozycji, podkreślając, że obecne ramy prawne dotyczące wsparcia w wychowywaniu dzieci nie są tożsame z systemem emerytalnym. Z perspektywy budżetowej wprowadzenie takiego świadczenia byłoby ogromnym obciążeniem, szacowanym na ponad 43 miliardy złotych rocznie. Dla porównania, standardowy program 800 plus generuje wydatki na poziomie około 64 miliardów złotych, co sprawia, że dyskusja nad nowym dodatkiem jest trudna ze względu na stabilność finansów publicznych.

Różnice między nową propozycją - 800 plus dla seniora - a istniejącym dodatkiem dla niepełnosprawnych

Należy wyraźnie odróżnić opisywaną inicjatywę od funkcjonującego już w systemie świadczenia, które potocznie bywa określane mianem 500 plus dla seniora. Obecny dodatek jest świadczeniem uzupełniającym o charakterze celowym, przeznaczonym wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jego przyznanie oraz ostateczna wysokość zależą od kryteriów dochodowych oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, podczas gdy proponowane 800 plus za wychowanie dzieci miałoby charakter powszechny i przysługiwało rodzicom bez względu na ich stan zdrowia czy aktualną sprawność fizyczną.

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

