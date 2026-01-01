REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Skończyłeś 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku

Skończyłeś 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 stycznia 2026, 07:00
[Data aktualizacji 02 stycznia 2026, 10:08]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Skończyłeś 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura. Pieniądze z ZUS bez wniosku
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą liczyć na wyższe przelewy z ZUS. Zakład automatycznie dolicza do emerytury specjalny dodatek w wysokości 348,22 zł. Co istotne, pieniądze te są przyznawane z urzędu, więc nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodatek pielęgnacyjny stanowi specyficzną formę wsparcia finansowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do osób o sprecyzowanych potrzebach wynikających z wieku lub kondycji organizmu. Fundamentem prawnym regulującym proces przyznawania tych środków jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku, która precyzyjnie definiuje dwie ścieżki uprawniające do otrzymania pieniędzy. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, ponieważ w ich przypadku proces ten odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że po osiągnięciu wspomnianego progu wiekowego urzędnicy sami uruchamiają wypłatę bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony emeryta. Druga droga dotyczy osób, które nie osiągnęły jeszcze tego wieku, lecz ich stan zdrowia powoduje całkowitą niezdolność do pracy oraz uniemożliwia samodzielną egzystencję. W takim przypadku kluczowe jest posiadanie już ustalonego prawa do emerytury lub renty, gdyż dodatek ten nie funkcjonuje jako samodzielne świadczenie, lecz stanowi uzupełnienie podstawowej wypłaty z ubezpieczenia społecznego.

REKLAMA

REKLAMA

Formalności i dokumentacja niezbędna do uzyskania wsparcia przed 75 rokiem życia

Osoby, które starają się o dodatkowe fundusze ze względu na stan zdrowia przed ukończeniem 75. roku życia, muszą liczyć się z koniecznością przejścia przez procedurę wnioskową. Podstawowym wymogiem jest tutaj przedłożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego formularza wraz z załącznikiem oznaczonym symbolem OL-9. Jest to zaświadczenie lekarskie dokumentujące aktualny stan zdrowia wnioskodawcy, które pozwala orzecznikowi stwierdzić brak samodzielności i konieczność stałej pomocy innych osób. Warto podkreślić, że kryteria wieku oraz stanu zdrowia są od siebie niezależne, co oznacza, że wystarczy spełnienie tylko jednego z nich, aby uzyskać pozytywną decyzję. Po pomyślnym rozpatrzeniu dokumentacji pieniądze są przekazywane co miesiąc w tym samym terminie, w którym wypłacane jest główne świadczenie emerytalno-rentowe, co zapewnia ciągłość i wygodę w dysponowaniu domowym budżetem.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego oraz limity wypłat

Kwota omawianego wsparcia nie jest stała i podlega corocznym zmianom w ramach mechanizmu waloryzacji, który przypada na początek marca. Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł i taka suma będzie obowiązywać przez kolejne dwanaście miesięcy, aż do końca lutego 2026 roku. Istnieją jednak konkretne okoliczności, w których prawo do pobierania tych pieniędzy zostaje zawieszone, nawet jeśli dana osoba spełnia kryterium wieku lub zdrowia. Sytuacja taka ma miejsce, gdy beneficjent przebywa w placówkach o charakterze opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez czas przekraczający dwa tygodnie w danym miesiącu. Uznaje się wówczas, że pełna opieka jest już zapewniona przez instytucję, co wyklucza potrzebę wypłaty dodatku. Ukrycie faktu dłuższego pobytu w takim ośrodku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków, natomiast zgłoszenie tego faktu na etapie rozpatrywania wniosku spowoduje jego automatyczne odrzucenie przez organ rentowy.

Powiązane
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
60 lat życia i tylko 5 lat stażu pracy. Na jakie świadczenie z ZUS możesz liczyć?
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
Specjalna emerytura z ZUS. Tysiące seniorów zyskało nowe uprawnienia. Decyduje data urodzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
"Kolęda nie może kojarzyć się z pieniędzmi". W niektórych parafiach księża nie zbierają ofiar
02 sty 2026

Po świętach Bożego Narodzenia w parafiach rozpoczyna się czas kolędy. Najczęściej ma ona tradycyjny przebieg, jednak część duchownych zdecydowała się na pewne modyfikacje. Niektórzy zrezygnowali z przyjmowania ofiar, inni postawili na rozwiązania elektroniczne. W jednej z parafii w Poznaniu kapłan nie odwiedza wiernych w ramach kolędy, lecz spotyka się z nimi przez cały rok.
Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
02 sty 2026

Z dniem 1 stycznia 2026 r. przed mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami, otwiera się nowa okazja. Prezydent RP podpisał 15 grudnia nowelizację przepisów o podatku dochodowym, która wprowadza kluczowe uproszczenia w zasadach amortyzacji w firmie.
Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
02 sty 2026

Dziedziczenie emerytury po rodzicach? Czy jest szansa na to, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, pojawi się takie przełomowe rozwiązanie? Nie chodzi jednak o „emerytalny spadek z automatu. Nowe regulacje mogłyby objąć tylko konkretną grupę: dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.
Płaca minimalna 2026: Ile brutto w umowie? Ile netto do wypłaty na rękę? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna) wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Są to kwoty brutto. A jaka jest kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?

REKLAMA

Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Skarbówka bierze na celownik nieformalne związki. Każe płacić podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Chodzi o grube tysiące
02 sty 2026

Razem mieszkają, wspólnie opłacają czynsz, raty i wakacje. Na co dzień funkcjonują jak rodzina, ale formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. Dla urzędów są parą bez formalnego statusu. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a prawem bywa bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze. Każdy większy przelew między partnerami może zostać potraktowany przez fiskusa jak darowizna i trafić pod lupę fiskusa, co ma swoją podatkową cenę.
Zmiany od 1 stycznia 2026 r.: wolne piątki i dodatkowe 13 dni urlopu. Pracodawcy mogą wybrać dogodne rozwiązanie. Kto się załapie?
02 sty 2026

Skrócony czas pracy staje się rzeczywistością dla tysięcy pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku rusza testowanie pilotażowego programu MRPiPS. To oznacza wolne piątki, krótszy czas pracy lub dodatkowy urlop – pracodawcy będą mieli kilka modeli do wyboru. Jeśli program się sprawdzi, może zostać zastosowany ogólnokrajowo.
Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy (mały ZUS), wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
01 sty 2026

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.

REKLAMA

Czy dyżur w noc sylwestrową się opłacał? Przepisy są w tym zakresie jasne, choć niekoniecznie łaskawe
01 sty 2026

Dyżur to specyficzny czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale niekoniecznie ją świadczy. Czy w związku z tym należy go za ten okres wynagrodzić? A może przysługują mu inne, szczególne uprawnienia?
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia do „stażowego” ale trzeba złożyć wniosek USP albo US-7 (za okres ubezpieczenia sprzed 1999 r.)
01 sty 2026

Od 2026 roku do stażu pracy będzie można doliczyć także inne aktywności zawodowe niż praca na etacie, a ich potwierdzaniem zajmie się ZUS. Nowe zasady od 1 stycznia obejmą sektor finansów publicznych, a od 1 maja – pozostałych pracodawców (prywatnych).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA