Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec z awizo od listonosza? Wielka zmiana w kontakcie z urzędami właśnie weszła w życie

Koniec z awizo od listonosza? Wielka zmiana w kontakcie z urzędami właśnie weszła w życie

02 stycznia 2026, 10:52
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
E-Doręczenia obowiązkowe od 2026 – koniec listów poleconych z urzędów? Jak założyć adres do e-Doręczeń? Co z ePUAP i seniorami?
ShutterStock

Papierowe listy z urzędów właśnie stały się przeszłością. Od Nowego Roku e-Doręczenia są już podstawowym kanałem kontaktu administracji z obywatelami. Większość mediów dopiero teraz o tym informuje. Co to oznacza dla milionów Polaków? Czy musisz coś zrobić? A co z seniorami bez Internetu? Sprawdź, zanim przegapisz ważne pismo z urzędu.

rozwiń >

Wielka zmiana już obowiązuje – o czym wiele osób jeszcze nie wie?

Wraz z Nowym Rokiem w Polsce zaczęła obowiązywać jedna z największych zmian w kontakcie obywateli z administracją publiczną od lat. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są już podstawowym narzędziem wymiany korespondencji między urzędami a obywatelami i firmami.

To przełomowy moment dla polskiej administracji. Zamiast czekać na listonosza z awizo, decyzje urzędowe, zawiadomienia czy odpowiedzi na wnioski trafiają bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Szybko, bezpiecznie i z pełnym potwierdzeniem doręczenia – bez ryzyka, że list zaginie gdzieś po drodze.

Choć Ministerstwo Cyfryzacji informowało o zmianach już wcześniej, dopiero teraz temat przebija się do telewizyjnych mediów. Wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że rewolucja w doręczeniach już trwa.

Czym właściwie są e-Doręczenia i dlaczego to takie ważne?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja, ale działają w pełni online. System gwarantuje, że wiadomość została wysłana, dostarczona i odebrana – wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Każdy użytkownik systemu otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), oraz dedykowaną skrzynkę. Za jej pomocą można wysyłać i odbierać urzędową korespondencję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Usługa powstała w odpowiedzi na wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które ustanawia wspólne standardy dla usług zaufania w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie e-Doręczenia są kompatybilne z podobnymi systemami w innych krajach UE.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Jeśli chcesz prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem – składać wnioski, otrzymywać decyzje czy zawiadomienia – powinieneś posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dotyczy to zarówno prostych spraw, jak zgłoszenie urodzenia dziecka, jak i bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Brak adresu do e-Doręczeń nie oznacza całkowitego odcięcia od kontaktu z administracją. Jednak podczas korzystania z e-usług na stronach rządowych czy samorządowych system może poprosić o jego założenie. To właśnie na ten adres urząd wyśle odpowiedź – na przykład decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości. W takim przypadku mówimy o e-Doręczeniu poprzez PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) – czyli usłudze zapewniającej bezpieczny i pewny sposób doręczania elektronicznej korespondencji.

Ważne

Nie masz skrzynki e-Doręczeń? Zobacz, co się wtedy dzieje

Jeżeli nie posiadasz skrzynki do e-Doręczeń, urząd w Twojej sprawie korzysta z tzw. Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH). Co to oznacza w praktyce?

Urząd nadaje pismo przez system e-Doręczeń, ale operator usługi (obecnie Poczta Polska) drukuje je i doręcza w formie papierowej – tak jak dotychczas (chociaż otrzymane pismo będzie tak naprawdę wydrukiem - a nie pismem z własnoręcznym podpisem urzędnika i pieczęciami). Mechanizm ten działa już od 1 stycznia 2026 roku.

To rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z formy elektronicznej i zakładać skrzynki dla e-Doręczeń.

E-Doręczenia a seniorzy i osoby wykluczone cyfrowo – czy państwo o nich pamięta?

Wprowadzenie e-Doręczeń nasuwa pytanie: co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub tymi, które nie mają dostępu do Internetu? Na szczęście przewidziano takie sytuacje.

  1. Po pierwsze: Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) zapewnia, że osoby bez adresu e-Doręczeń nadal otrzymają korespondencję w formie papierowej.
  2. Po drugie: System e-Doręczeń umożliwia ustanowienie pełnomocnika. Można przez niego założyć skrzynkę, uzyskać adres do e-Doręczeń i upoważnić go do administrowania skrzynką. Pełnomocnikiem może być także osoba bliska.
  3. Po trzecie: W wielu gminach działają punkty pomocy cyfrowej, gdzie można uzyskać bezpłatną asystę przy zakładaniu skrzynki. Warto sprawdzić, czy taki punkt działa w Twojej okolicy.
Ważne

Zalety korzystania ze skrzynki do e-Doręczeń w pełnej wersji? Pismo doręczone na skrzynkę elektroniczną:

  • nie zgubi się,
  • nie poplami,
  • nie zniszczy,
  • będzie dostępne w każdym czasie.

Koniec ePUAP – to musisz wiedzieć!

Dla wielu osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP ta zmiana może być zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpiły korespondencję realizowaną dotychczas przez skrzynki ePUAP.

Co to oznacza w praktyce:

  • Komunikacja przez ePUAP jest teraz skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych,
  • W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną,
  • Obywatel lub firma nie załatwią skutecznie sprawy online, jeśli urząd nie ma aktywnego ADE.

Komunikacja między urzędami nadal może odbywać się przez ePUAP, podobnie jak korespondencja kierowana do sądów administracyjnych.

Obowiązkowe e-Doręczenia dla firm – sprawdź, czy nie przegapiłeś terminu!

Termin wdrożenia e-Doręczeń dla przedsiębiorców zależy od daty rejestracji firmy, ale w praktyce terminy dla wielu już minęły:

Rodzaj i data zarejestrowania działalności:

Termin obowiązkowego wdrożenia e-Doręczeń:

Rejestracja w CEIDG lub KRS od 1 stycznia 2025 r.

skrzynka e-Doręczeń zakładana już podczas rejestracji

Rejestracja w KRS przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 kwietnia 2025 r.

Rejestracja w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.

od 1 października 2026 r.

Zawody zaufania publicznego

od 1 stycznia 2025 r.

Ważne

UWAGA: Z powyższego wynika, że spora część przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody już dawno powinna mieć założoną skrzynkę! Jeżeli Twoja firma powinna już posiadać adres do e-Doręczeń, a jeśli jeszcze go nie masz – załóż go natychmiast.

Jak założyć adres do e-Doręczeń? Krok po kroku

Dobra wiadomość: proces aktywacji adresu jest prosty i można go przeprowadzić całkowicie online.

  1. Wejdź na stronę gov.pl/web/e-doreczenia.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.
  3. Wypełnij wniosek o utworzenie adresu.
  4. Potwierdź tożsamość.
  5. Gotowe – Twój adres zostanie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych.

Cała procedura zajmuje kilka minut. Nie czekaj do ostatniej chwili.

Bezpieczeństwo na europejskim poziomie

Jedną z największych zalet e-Doręczeń jest wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez unijne przepisy. System zapewnia:

  • Integralność dokumentów – masz pewność, że treść nie została zmieniona podczas transmisji
  • Pełną transparentność – każda operacja jest rejestrowana
  • Możliwość weryfikacji – w razie wątpliwości możesz sprawdzić historię korespondencji

Zarówno publiczne, jak i komercyjne usługi doręczeń elektronicznych muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące ochrony danych.

Dlaczego warto przejść na e-Doręczenia?

Korzyści praktyczne:

  • Korespondencja dociera natychmiast,
  • Koniec z awizo w skrzynce (lub niewrzuceniem przez listonosza awizo do skrzynki i w ogóle brakiem wiedzy o oczekującym ważnym piśmie) i wizytami na poczcie,
  • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu, dostępne 24/7 z dowolnego urządzenia,
  • System informuje o nowych wiadomościach,
  • Data doręczenia jednoznacznie określona – koniec z wątpliwościami.

Korzyści finansowe:

  • Wysyłanie korespondencji do urzędów przez PURDE jest całkowicie bezpłatne.

Korzyści ekologiczne:

  • Mniej papieru, mniej transportu (przez PURDE).

Co musisz zapamiętać?

Cyfrowa transformacja polskiej administracji właśnie weszła w decydującą fazę:

✅ Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są domyślnym sposobem komunikacji z urzędami

Urzędy mają obowiązek stosować e-Doręczenia dla korespondencji wychodzącej

ePUAP w większości przypadków przestał być skutecznym kanałem komunikacji

✅ Osoby bez skrzynki e-Doręczeń otrzymają pisma w formie papierowej (usługa hybrydowa -PUH)

✅ Sporo przedsiębiorców powinno już mieć aktywny adres – jeśli nie masz, załóż go teraz

Warto dziś założyć swój adres elektroniczny i oswoić się z nowym systemem, by nie przegapić ważnego pisma z urzędu lub ograniczyć wizyty na poczcie.

Źródło: INFOR
