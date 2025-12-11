REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Te pieniądze można otrzymać również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności

To dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Te pieniądze można otrzymać również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:45
[Data aktualizacji 12 grudnia 2025, 14:11]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, zasiłek, zasiłek okresowy
To dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Te pieniądze można otrzymać również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które straciły pracę, często nie zdają sobie sprawy, że oprócz zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się o dodatkową pomoc finansową z opieki społecznej - zasiłek okresowy. Aby ją otrzymać, muszą jednak spełnić określone kryteria. Kto więc kwalifikuje się do otrzymania zasiłku po utracie zatrudnienia? Oto szczegóły.

Zasiłek okresowy po utracie pracy: dla kogo i na jakich zasadach?

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przyznawane w Polsce na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przysługuje w szczególności osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury). Zasiłek okresowy może być przyznany: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego (w 2025 roku jest to 1010 zł); rodzinie, której dochód jest niższy od kwoty otrzymywanej przez pomnożenie kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w 2025 roku 823 zł na osobę).

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek okresowy - nowe kryteria dochodowe na 2025 rok

Od 1 stycznia 2025 roku limity dochodowe, uprawniające do zasiłku okresowego, zostały podniesione:

  • Osoba samotna: miesięczny dochód nie może przekroczyć 1010 zł.
  • Osoba w rodzinie: dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 823 zł miesięcznie.

Jeśli dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie mieści się w tych limitach, można ubiegać się o zasiłek okresowy. Stanowi on wsparcie dla osób, które straciły pracę i nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub już go wyczerpały, a ich dochód spadł poniżej ustalonego minimum. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie – trzeba złożyć odpowiedni wniosek i spełnić wszystkie wymogi.

Jak obliczana jest wysokość zasiłku okresowego?

Wysokość zasiłku okresowego jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodów wnioskodawcy:

REKLAMA

  • Osoba samotna: kwota zasiłku to różnica między dochodem a kryterium dochodowym (1010 zł). Pamiętaj jednak, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, czyli 823 zł.
  • Rodzina: zasiłek to różnica między sumą dochodów wszystkich członków a łącznym kryterium dochodowym dla całej rodziny (823 zł pomnożone przez liczbę osób w rodzinie).

Minimalna kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium a dochodem, przy czym świadczenie nie może być niższe niż 20 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek okresowy?

Wniosek o zasiłek okresowy należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub online. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, takie jak:

  • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub społeczną, jeśli jest to istotne.
  • Inne dokumenty, które pomogą ocenić sytuację życiową, np. rachunki czy umowy najmu.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi obowiązkowy wywiad środowiskowy, aby ocenić sytuację i podjąć decyzję o przyznaniu świadczenia. Zasiłek okresowy może być przyznany na określony czas, zależny od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby ubiegającej się.

Powiązane
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana
Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.
Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.

REKLAMA

Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Najdroższe śmieci w Polsce? Jak wrocławianie dopłacają do dumpingu cenowego na innych rynkach
12 gru 2025

Wrocław od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych miast w Polsce pod względem opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tłem obecnej drożyzny był głośny, ciągnący się miesiącami przetarg na obsługę systemu, w którym złożone przez firmy oferty przekroczyły możliwości finansowe miasta – roczne koszty miały sięgnąć ponad 500 mln zł, czyli około 300 mln zł więcej niż w poprzednim budżecie. Oferenci wysłali około 250 pytań dotyczących specyfikacji, złożono kilkadziesiąt odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg, które do dziś rozstrzygane są przez sądy. Unieważnienie przetargu uratowało wrocławian przed natychmiastową, drastyczną podwyżką, ale na pewno nie rozwiązało problemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
12 gru 2025

Od stycznia 2026 r. zasady przyznawania świadczenia wspierającego zostaną rozszerzone, dzięki czemu krąg uprawnionych wyraźnie się powiększy. Dla części osób z chorobami przewlekłymi oznacza to realne pieniądze. W niektórych przypadkach nawet 4327 zł miesięcznie. Nie będzie to jednak świadczenie przyznawane za samą diagnozę. Komisje sprawdzą, jak wygląda codzienne funkcjonowanie, a drobny błąd w dokumentacji może przesądzić o decyzji.

REKLAMA

Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Oto, jakie przywileje, świadczenia, ulgi i zniżki Ci przysługują
12 gru 2025

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności często szukają informacji na temat dostępnych dla nich form pomocy i wsparcia. Wiele pytań dotyczy przywilejów i udogodnień w miejscu pracy, a także wysokości dofinansowania oferowanego przez PFRON. Oto przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w 2025 roku wraz z ich aktualnymi kwotami.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
12 gru 2025

W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA