REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe

Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 13:37
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Pomoc z MOPS w 2026 r. Sprawdź listę świadczeń i limity dochodowe
1 229 zł, a nawet 3 386 zł miesięcznie. Pełna lista świadczeń z MOPS w 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenia wypłacane przez MOPS w 2026 r. stanowią kontynuację dotychczasowych form pomocy społecznej, kierowanych do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W artykule przedstawiamy aktualną listę świadczeń pieniężnych i form wsparcia oferowanych przez MOPS, obowiązujące kryteria dochodowe oraz zasady ich przyznawania, w tym najważniejsze informacje dotyczące zasiłków, dodatków i pomocy dla opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) to instytucja, która realizuje zadania pomocy społecznej w Polsce. Jej głównym celem jest wsparcie osób lub rodzin w trudnej sytuacji życiowej, gdy nie mogą sobie poradzić z problemami finansowymi, zdrowotnymi czy społecznymi samodzielnie. Decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są po tzw. wywiadzie środowiskowym, który przeprowadza pracownik socjalny, a następnie oceniana jest sytuacja dochodowa i życiowa wnioskodawcy.

REKLAMA

REKLAMA

Pomoc społeczna obejmuje różne formy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, od zasiłków stałych, przez celowe środki na określone potrzeby, po wsparcie dla rodzin czy osób z niepełnosprawnościami. Większość świadczeń uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego oraz sytuacji rodzinnej.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej (ważne także w 2026 r.)

Podstawą do ubiegania się o większość świadczeń MOPS jest dochód. Od 1 stycznia 2025 r. progi dochodowe zostały ustawowo podwyższone i zgodnie z rządowym rozporządzeniem wynoszą:

  • 1010 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zmiana tych progów oznacza, że większa grupa osób niż wcześniej może ubiegać się o pomoc społeczną, a także wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Zmiana została wprowadzona po analizie tzw. progu interwencji socjalnej i ma obowiązywać także w kolejnych latach, o ile nie zostaną podjęte kolejne regulacje.

REKLAMA

Główne świadczenia pieniężne MOPS w 2026 r.

MOPS w 2026 roku oferuje kilka podstawowych świadczeń pieniężnych, które mają zabezpieczyć minimum egzystencji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przyznanie większości z nich uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego oraz od indywidualnej oceny sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy wsparcia finansowego, z których można skorzystać w ramach pomocy społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek stały

Jest to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które z uwagi na sytuację życiową lub stan zdrowia trwale nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej trafia do osób w podeszłym wieku, samotnych, z niepełnosprawnością lub długotrwale chorych. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1229 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy i celowy

To świadczenia pomocowe na czas określony lub na konkretny cel:

  • Zasiłek okresowy — przyznawany w sytuacjach przejściowych trudności (np. bezrobocie, choroba, nagłe wydatki).
  • Zasiłek celowy — pokrywa konkretne wydatki (np. zakup opału, odzieży, leków, naprawy sprzętu domowego).

Prawo do tych świadczeń również zależy od dochodu poniżej kryterium określonego dla pomocy społecznej.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego

Chociaż formalnie programy zasiłku rodzinnego są realizowane w ramach polityki rodzinnej (a nie stricte w trybie MOPS), MOPS często jest miejscem składania wniosków i obsługi. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi, spełniającym kryterium dochodowe (np. dochód na osobę nie przekracza określonych limitów), i jest wypłacany wraz z dodatkami na dzieci, w tym dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne

To stałe świadczenie dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej, by opiekować się bliską osobą niesamodzielną lub niepełnosprawną w wieku do 18 lat, lub osobą dorosłą, jeśli niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Wysokość tego świadczenia jest corocznie waloryzowana. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie ok. 3386 zł miesięcznie. Świadczenie to jest niezależne od kryterium dochodowego, ważne są przede wszystkim przesłanki opieki.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, które pierwotnie było wdrażane etapami, będzie dostępne dla szerszej grupy osób z niepełnosprawnością, spełniających określony poziom potrzeby wsparcia (70–100 punktów w decyzji WZON). Świadczenie to jest niezależne od dochodu i nie ma ograniczeń związanych ze statusami pracy.

Zobacz również:

Zasiłek na pogrzeb

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego, m.in. wzrost jego wysokości do około 7000 zł, przy czym ostateczna kwota i warunki mogą zostać ustalone przez gminę.

Inne formy pomocy

MOPS może zapewniać także inne świadczenia lub formy wsparcia, zależnie od lokalnych regulacji i indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Należą do nich m.in.:

  • pomoc w zakupie żywności lub opału,
  • wsparcie w zakresie usług opiekuńczych,
  • pomoc w integracji społecznej,
  • zasiłki zwrotne lub środki na usamodzielnienie.

W 2026 r. MOPS oferuje wiele form wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejsze z nich to zasiłki stałe, okresowe i celowe, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające oraz zasiłek pogrzebowy. Warunkiem przyznania większości świadczeń jest spełnienie kryterium dochodowego (np. 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie), choć niektóre pomocowe świadczenia, jak pielęgnacyjne czy wspierające, są niezależne od dochodu

Podstawa prawna

Świadczenia wypłacane przez MOPS w 2026 r. realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

Powiązane
Lista osób z niepełnosprawnościami, które nie dostaną świadczeń pieniężnych w 2026 roku
Lista osób z niepełnosprawnościami, które nie dostaną świadczeń pieniężnych w 2026 roku
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
10 813 zł na kwartał bez ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2026 r. Sprawdź, kto może skorzystać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie - 350 żołnierzy Wojska Polskiego w misji za granicą
23 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki wyznacza na kolejne pół roku misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego poza granicami Polski. Do 350 żołnierzy i pracowników wojska będzie służyć na mocy postanowienia w pierwszej połowie 2026 roku. Ich zadaniem pozostaje walka z terroryzmem w ramach operacji międzynarodowych.
Skarga do WSA przez e-Doręczenia jest skuteczna – przełomowe orzeczenie NSA
23 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące wnoszenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. W serii postanowień z października i listopada 2025 r. NSA potwierdził, że taka forma jest w pełni skuteczna, mimo że przepisy p.p.s.a. nie wskazują wprost tego kanału komunikacji.
Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS
23 gru 2025

Dorabianie do emerytury lub renty w 2026 roku jest możliwe, ale nie dla wszystkich na tych samych zasadach. Część świadczeniobiorców może pracować bez żadnych ograniczeń, inni muszą pilnować limitów przychodu, bo ich przekroczenie oznacza zmniejszenie albo zawieszenie wypłat z ZUS. Wyjaśniamy, kto i ile może dorobić w 2026 r. oraz kiedy obowiązują progi zarobkowe.
Ile kosztuje wigilijna kolacja w 2025 r.? Ceny rosną, tradycja się zmienia
23 gru 2025

Przygotowanie tradycyjnej kolacji wigilijnej dla czterech osób kosztuje w tym roku niemal 4% więcej niż w 2024 r. Tymczasem coraz więcej Polaków rezygnuje z klasycznego zestawu 12 potraw – jak podaje „Rzeczpospolita”.

REKLAMA

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
Święta pełne prezentów i rachunków? Polacy coraz częściej pożyczają na upominki
23 gru 2025

Na świąteczne upominki dla najbliższych statystyczny Polak zamierza wydać średnio niemal 800 zł. Kilkanaście procent badanych deklaruje, że bierze na tę okazję kredyt lub pożyczkę - czytamy „Rzeczpospolitej”.
Karp prosto z wody czy filety? Połowa nabywców chce żywego
23 gru 2025

Coraz trudniej kupić żywego karpia, mimo że formalnie nie ma zakazu sprzedaży żywych ryb. Rybę prosto z wody można nabyć jedynie w stawach hodowlanych i specjalnych stoiskach na bazarach i targowiskach - powiedział prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" Zbigniew Szczepański.
Świąteczne ceny pod lupą: tańsza marchewka i ziemniaki, a co podrożało? [GUS]
23 gru 2025

Przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia potaniały rok do roku marchewka czy ziemniaki. Więcej zapłacić trzeba jednak za czekoladę - przekazał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nieznacznie tańszy niż przed rokiem jest karp.

REKLAMA

Niespodzianka dla kierowców przed świętami – obligatoryjna konfiskata pojazdu, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Prezydent podpisał ustawę
23 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą, która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Ustawa wprowadza m.in. nowe rozwiązania w zakresie przepadku pojazdów mechanicznych, w tym reguluje zupełnie nowe okoliczności, w których policja dokona konfiskaty samochodu (a w dalszej kolejności – sąd będzie mógł, a w określonych przypadkach – musiał orzec przepadek pojazdu).
Uwaga na oblodzenie. IMGW ostrzega
23 gru 2025

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA