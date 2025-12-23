1 229 zł, a nawet 3 386 zł miesięcznie. Pełna lista świadczeń z MOPS w 2026 r.

Świadczenia wypłacane przez MOPS w 2026 r. stanowią kontynuację dotychczasowych form pomocy społecznej, kierowanych do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W artykule przedstawiamy aktualną listę świadczeń pieniężnych i form wsparcia oferowanych przez MOPS, obowiązujące kryteria dochodowe oraz zasady ich przyznawania, w tym najważniejsze informacje dotyczące zasiłków, dodatków i pomocy dla opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) to instytucja, która realizuje zadania pomocy społecznej w Polsce. Jej głównym celem jest wsparcie osób lub rodzin w trudnej sytuacji życiowej, gdy nie mogą sobie poradzić z problemami finansowymi, zdrowotnymi czy społecznymi samodzielnie. Decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są po tzw. wywiadzie środowiskowym, który przeprowadza pracownik socjalny, a następnie oceniana jest sytuacja dochodowa i życiowa wnioskodawcy.

Pomoc społeczna obejmuje różne formy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, od zasiłków stałych, przez celowe środki na określone potrzeby, po wsparcie dla rodzin czy osób z niepełnosprawnościami. Większość świadczeń uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego oraz sytuacji rodzinnej.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej (ważne także w 2026 r.)

Podstawą do ubiegania się o większość świadczeń MOPS jest dochód. Od 1 stycznia 2025 r. progi dochodowe zostały ustawowo podwyższone i zgodnie z rządowym rozporządzeniem wynoszą:

1010 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej ,

823 zł miesięcznie na osobę w rodzinie .

Zmiana tych progów oznacza, że większa grupa osób niż wcześniej może ubiegać się o pomoc społeczną, a także wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Zmiana została wprowadzona po analizie tzw. progu interwencji socjalnej i ma obowiązywać także w kolejnych latach, o ile nie zostaną podjęte kolejne regulacje.

Główne świadczenia pieniężne MOPS w 2026 r.

MOPS w 2026 roku oferuje kilka podstawowych świadczeń pieniężnych, które mają zabezpieczyć minimum egzystencji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przyznanie większości z nich uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego oraz od indywidualnej oceny sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy wsparcia finansowego, z których można skorzystać w ramach pomocy społecznej.

Zasiłek stały

Jest to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które z uwagi na sytuację życiową lub stan zdrowia trwale nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej trafia do osób w podeszłym wieku, samotnych, z niepełnosprawnością lub długotrwale chorych. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1229 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy i celowy

To świadczenia pomocowe na czas określony lub na konkretny cel:

Zasiłek okresowy — przyznawany w sytuacjach przejściowych trudności (np. bezrobocie, choroba, nagłe wydatki).

Zasiłek celowy — pokrywa konkretne wydatki (np. zakup opału, odzieży, leków, naprawy sprzętu domowego).

Prawo do tych świadczeń również zależy od dochodu poniżej kryterium określonego dla pomocy społecznej.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego

Chociaż formalnie programy zasiłku rodzinnego są realizowane w ramach polityki rodzinnej (a nie stricte w trybie MOPS), MOPS często jest miejscem składania wniosków i obsługi. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi, spełniającym kryterium dochodowe (np. dochód na osobę nie przekracza określonych limitów), i jest wypłacany wraz z dodatkami na dzieci, w tym dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne

To stałe świadczenie dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej, by opiekować się bliską osobą niesamodzielną lub niepełnosprawną w wieku do 18 lat, lub osobą dorosłą, jeśli niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Wysokość tego świadczenia jest corocznie waloryzowana. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie ok. 3386 zł miesięcznie. Świadczenie to jest niezależne od kryterium dochodowego, ważne są przede wszystkim przesłanki opieki.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, które pierwotnie było wdrażane etapami, będzie dostępne dla szerszej grupy osób z niepełnosprawnością, spełniających określony poziom potrzeby wsparcia (70–100 punktów w decyzji WZON). Świadczenie to jest niezależne od dochodu i nie ma ograniczeń związanych ze statusami pracy.

Zasiłek na pogrzeb

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego, m.in. wzrost jego wysokości do około 7000 zł, przy czym ostateczna kwota i warunki mogą zostać ustalone przez gminę.

Inne formy pomocy

MOPS może zapewniać także inne świadczenia lub formy wsparcia, zależnie od lokalnych regulacji i indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Należą do nich m.in.:

pomoc w zakupie żywności lub opału,

wsparcie w zakresie usług opiekuńczych,

pomoc w integracji społecznej,

zasiłki zwrotne lub środki na usamodzielnienie.

W 2026 r. MOPS oferuje wiele form wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejsze z nich to zasiłki stałe, okresowe i celowe, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające oraz zasiłek pogrzebowy. Warunkiem przyznania większości świadczeń jest spełnienie kryterium dochodowego (np. 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie), choć niektóre pomocowe świadczenia, jak pielęgnacyjne czy wspierające, są niezależne od dochodu

Podstawa prawna

