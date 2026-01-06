Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów

Od 1 stycznia 2026 r., wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego – bo o nim mowa – do kwoty 3 386 zł miesięcznie. O świadczenie to, mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka, którzy nie muszą przy tym rezygnować z własnej aktywności zawodowej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – warunkiem otrzymania świadczenia, jest odpowiednia adnotacja w pkt 7 i 8 ww. orzeczenia, której skład orzekający, powinien dokonywać w przypadku określonych stanów chorobowych dziecka.

rozwiń >

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

REKLAMA

REKLAMA

matce albo ojcu,

innemu opiekunowi faktycznemu dziecka,

innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,

małżonkowi jak również

rodzinie zastępczej (niezależnie od pokrewieństwa z dzieckiem), osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawuje opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli – nad dzieckiem), które:

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

albo orzeczeniem o niepełnosprawności , w którym znajduje się wskazanie o :

, w którym znajduje się : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji .



Świadczenie pielęgnacyjne 2026: jakie stany chorobowe uzasadniają konieczność stałej opieki nad dzieckiem, od której – uzależnione jest prawo do świadczenia? [LISTA]

Jak zostało już wspomniane powyżej – w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (a nie na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) – warunkiem jego przyznania jest to, żeby w ww. orzeczeniu – w tzw. „wskazaniach”, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które określa skład orzekający – znalazła się adnotacja, że dziecko:

wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w pkt 7 orzeczenia ) oraz

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w ) oraz wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (w pkt 8 orzeczenia).

Jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka – w pkt 7 i 8 – nie znajdą się ww. (obie) adnotacje – świadczenie pielęgnacyjne, nie będzie przysługiwało.

REKLAMA

W zakresie określania ww. wymagań – skład orzekający – nie ma jednak pełnej dobrowolności. To, jakie stany chorobowe dziecka, wymagają sprawowania nad nim stałej opieki przez jego opiekuna, wynika bowiem z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (a konkretniej jego par. 2) i są to odpowiednio:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się, wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego, upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, psychozy i zespoły psychotyczne, całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności (czyli – zaburzenia ze spektrum autyzmu), padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia, wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni oraz głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Dotychczas brak było jednak listy chorób, z której wprost wynikałoby, w przypadku udokumentowanej diagnozy których schorzeń – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności powinny obligatoryjnie ustalać w orzeczeniach o niepełnosprawności wskazania z pkt 7 i 8. Stan ten, uległ jednak zmianie z dniem 21 marca 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i 150 chorób, na które obligatoryjnie powinny być „przyznawane” pkt 7 i 8 – od których uzależnione jest prawo do świadczenia [LISTA]

„21 marca, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa, to nie tylko dzień, w którym mówimy o potrzebach osób zespołem Downa, o tym, kim te osoby są. To także dzień, w którym możemy realnie zmienić ich życie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj podpisuję nowe wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla zespołów orzeczniczych” – ogłosił, w pierwszym kwartale 2025 r., ówczesny wiceminister Łukasz Krasoń.

W ww. zaleceniach znalazła się lista 150 chorób, których udokumentowana diagnoza będzie uprawniała do orzeczenia o niepełnosprawności na maksymalny dopuszczalny okres, tj. do ukończenia przez dziecko 16 roku życia oraz zobowiązywała zespół orzeczniczy do ustalenia w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania z pkt 7 (tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz wskazania z pkt 8 (tj. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Schorzenia te, zostały wyszczególnione w Załączniku nr A do ww. zaleceń i zaliczają się do nich:

Achondroplazja Zespół Aicardi'ego-Goutières Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna Zespół Alpersa-Huttenlochera Alfa- i beta-mannozydoza Zespół Alströma Zespół Angelmana Zespół Aperta Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych Ataksja-teleangiektazja Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza Zespół Bardeta-Biedla Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem Zespół CHARGE Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1 Dysplazja kampomeliczna Choroba Canavan Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD) Zespół Cockayne Zespół Coffina-Lowry'ego Wrodzony brak ramienia i przedramienia Wrodzone zaburzenie glikozylacji Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7 Zespół Cornelia de Lange Mukowiscydoza Zespół Dravet (związany z SCN1A) Zespół Dubowitza Dystrofia mięśniowa Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka Sekwencja deformacyjna akinezji płodu Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X Zespół Frasera Ataksja Friedreicha Zespół Frynsa Gangliozydoza GM1 Gangliozydoza GM2 Choroba Gauchera Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia) Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia Holoprozencefalia Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego Izolowana anencefalia/exencefalia Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa Kwasica izowalerianowa Choroba Huntingtona postać młodzieńcza Zespól Kabuki Choroba Krabbego Krabbe Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa Zespół Larsena Wrodzona ślepota Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Choroba Lebera "plus" Zespół Leigha Zespół Lesch-Nyhana Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem Zespół Meckela Choroba Menkesa Leukodystrofia metachromatyczna Zespół Millera-Diekera Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej Zespół Mowata-Wilson Mukolipidoza (grupa chorób) Mukopolisacharydoza (grupa chorób) Miopatia nemalinowa Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B Wady cewy nerwowej Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka Zespół Nijmegen Nieimmunologiczny obrzęk płodu Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa) Zespół płetwistości Zespół Pradera-Willi'ego Postępujące porażenie nadjądrowe Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny Kwasica propionowa Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy Padaczka pirydoksynozależna Niedobór karboksylazy pirogronianowej Choroba Refsuma Obustronna agenezja nerek Zespól Retta Zespół Rubinsteina-Taybi'ego Zespół Seckela Syrenomelia Zespół Smitha-Lemliego-Opitza Zespół Smith-Magenis Zespół Sotosa Choroba Taya-Sachsa Dysplazja tanatoforyczna Triploidia Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej Zespół Walkera-Wartburga Zespół Williamsa Zespół Wolfa-Hirschhorna Zespół Wolframa Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X Zespół Kleefstry Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP) Synaptopatie Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A Zespół Cri du Chat (delecja 5p) Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2 Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną Zespół Phelan-McDermid Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera Zespół Schinzela-Giediona Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a Mnogi niedobór sulfataz Zespół Coffina-Siris Zespół Koolen'a-de Vries'a Zespół Ohdo Zespół Pitta-Hopkinsa Zespół Bainbridge’a-Ropersa Zespół Bohringa-Opitza Zaburzenia glikozylacji (CDG) Zespół Schaafa-Yang Zespół Alazami'ego Zespół Blooma Zespół Warszawski Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna Zespół Ondyny Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p) Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku Trsomia chromosomu 13 (zespół Patau) Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa) Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja) Zespół Robertsa Schizencefalia Zespół KBG Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD) Zespół Costello powiązany z HRAS

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią nowych wytycznych oraz załącznika nr A:

Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. kwalifikowania do niepełnosprawności osób cierpiących na rzadkie schorzenia genetyczne

Załącznik A do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ - lista 150 schorzeń

Niezależnie od ww. zaleceń i załączonej do nich listy chorób – w dniu 21 marca br., Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał jeszcze drugie zalecenia, które dotyczą wyłącznie dzieci dotkniętych Zespołem Downa i w przypadku których – orzeczenia o niepełnosprawności również powinny być wydawane na maksymalny dopuszczalny okres (czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia) oraz z obligatoryjnym ustaleniem wskazania w pkt 7 (tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz w pkt 8 (tj. konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią ww. wytycznych:

Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. kwalifikowania do niepełnosprawności osób z zespołem Downa

Powyższe oznacza zatem, że w przypadku, gdy dziecko cierpi na jedno ze schorzeń wymienionych w załączniku nr A do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ lub jest dotknięte Zespołem Downa – od teraz – jego opiekunowie, powinni mieć zagwarantowane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (od 1 stycznia 2026 r. w wysokości 3 386 zł miesięcznie), ponieważ ww. schorzenia i Zespół Downa dają gwarancję ustalenia w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazań z pkt 7 i 8, które są niezbędnym warunkiem przyznania ww. świadczenia. Jest to duży przełom w orzekaniu o niepełnosprawności, dzięki któremu nie powinno już dochodzić do niejednolitej praktyki zespołów orzeczniczych (przynajmniej w zakresie schorzeń wymienionych w załączniku nr A), które przed wydaniem ww. wytycznych, na te same schorzenia, niejednokrotnie – w jednych przypadkach ustalały wskazania z pkt 7 i 8, a w innych – ich nie ustalały, tym samym pozbawiając rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci prawa do wsparcia finansowego w postaci świadczenia pielęgnacyjnego.

W załączniku nr B do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ustalił ponadto listę 58 chorób, w przypadku których orzeczenia o niepełnosprawności również powinno być wydawane na maksymalny dopuszczalny okres (czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia), ale dają one gwarancję ustalenia w orzeczeniu wyłącznie wskazania z pkt 8. „Przyznanie” pkt 7 – w tych przypadkach – jest zatem pozostawiony indywidualnej ocenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku schorzeń wymienionych w ww. załączniku nr B, nie może zostać ustalone przez zespół orzeczniczy wskazanie zarówno pkt 7, jak i 8 – nie ma już jednak takiej gwarancji co do powyższego, jak w przypadku schorzeń wymienionych w załączniku nr A.

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią nowych wytycznych oraz załącznika nr B:

Załącznik B do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ - lista 58 schorzeń

Należy również podkreślić, że zarówno lista chorób zawarta w załączniku nr A, jak i załączniku nr B ma charakter otwarty i nie są to jedyne schorzenia, które uprawniają do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na maksymalny okres, tj. do ukończenia przez dziecko 16 roku życia oraz na które powinny być „przyznawane” pkt 7 i 8, w ramach wskazań zawartych w tychże orzeczeniach. Każdy przypadek – wymaga bowiem indywidualnej oceny przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, z uwzględnieniem materiału dowodowego, jaki stanowi dokumentacja medyczna, na co zwrócił uwagę sam Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

„Należy pamiętać, że przedmiotowy katalog schorzeń nie ma charakteru zamkniętego i nie obejmuje wszystkich rzadkich chorób genetycznych. W przypadku wielu chorób rzadkich ich obraz kliniczny jest na tyle zmienny, iż nie znalazły się one w katalogu, albowiem osoby cierpiące na te schorzenia mogą mieć w różnym stopniu naruszoną sprawności organizmu. Postępowania w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności są postępowaniami prowadzonymi zgodnie z regułami określonymi w procedurze administracyjnej – są to więc postępowania dowodowe, w których kluczowy materiał dowodowy stanowi dokumentacja medyczna. W przypadku kwalifikacji do niepełnosprawności osób cierpiących na rzadkie schorzenia genetyczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy uwzględniać opinie lekarzy posiadających doświadczenie w diagnostyce i terapii tych chorób, w szczególności specjalistów w zakresie genetyki klinicznej.”

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie pozbawia aktywność zawodowa rodzica lub opiekuna dziecka

Warto również wspomnieć, że od 1 stycznia 2024 r. – tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas zasadami – świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje bowiem bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podejmowanej przez rodzica lub opiekuna dziecka, jak również w zakresie osiąganych przez niego dochodów.

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. ustawy – nadrzędnym celem ww. ustawy, było umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2024 r. bowiem – podjęcie przez opiekuna niepełnosprawnego dziecka aktywności zawodowej mieszczącej się w ustawowej definicji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, wykluczało prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Zniesienie zakazu pracy, jako jednego z warunków pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od lat było uzasadnionym postulatem rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. W praktyce, zakaz ten oznaczał bowiem utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego opiekuna niepełnosprawnego dziecka, które podjąłby się jakiegokolwiek „dorywczego” zajęcia, celem podreperowania domowego budżetu, nierzadko obciążonego wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji i niezbędnego dla dziecka sprzętu medycznego. Był więc dla rodzin niepełnosprawnych dzieci wysoce niesprawiedliwy i krzywdzący.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. – świadczenia pielęgnacyjnego nie pozbawia również pobieranie przez opiekuna dziecka własnego świadczenia emerytalno-rentowego.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: kiedy nie przysługuje?

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jednak, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,

osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),

na osobę wymagającą opieki, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej) jak również, gdy

na osobę wymagającą opieki, jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: w jakiej wysokości przysługuje?

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 – świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje w wysokości 3 386 zł miesięcznie. W 2025 r. była to kwota – 3 287 zł miesięcznie. Podwyżka świadczenia opiewa więc na 99 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji – od 1 stycznia każdego roku. Ponownego wzrostu kwoty świadczenia – należy zatem spodziewać się od 1 stycznia 2027 r. Konkretną kwotę podwyżki poznamy do dnia 15 listopada 2026 r., ponieważ będzie ona podlegała ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (którym aktualnie jest – minister rodziny, pracy i polityki społecznej). Wskaźnikiem waloryzacji dla świadczenia pielęgnacyjnego jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: w jaki sposób można się o nie ubiegać?

W celu ubiegania się o przyznanie świadczenia – należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można złożyć tradycyjnie, na formularzu papierowym, który ma obowiązek udostępnić ww. organ lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia (na stronie: LINK).

Podstawa prawna: