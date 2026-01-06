REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 stycznia 2026, 07:41
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zasiłek opiekuńczy, ZUS, rada ministrów, świadczenie, pracodawca, pracownik, rząd
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który istotnie upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Na zmianie skorzystać ma ok. 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS i ponad 2,3 mln płatników składek (czyli pracodawców).

Zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy w aktualnym stanie prawnym i problem tzw. „podwójnej ścieżki” wnioskowania o świadczenie w ZUS

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 61b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą zasiłkową”) – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 61b ust. 4 ww. ustawy – do wniosku tego dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku zasiłku opiekuńczego – dokumentem niezbędnym do jego przyznania i wypłaty jest wniosek o zasiłek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych, zawierający dane określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Jednocześnie dokumenty stanowiące podstawę do przyznania zasiłku opiekuńczego mogą być przekazane do ZUS w oryginale (w „formie pisemnej”), a część w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (a zatem również elektronicznie) przez płatnika składek, np. orzeczenie o niepełnosprawności (§ 29a i § 29b ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia), zaświadczenie lekarskie (§ 29 ust. 1 pkt 3 i § 29b ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Biorąc powyższe pod uwagę – gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – wniosek o zasiłek opiekuńczy może być złożony w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem płatnika składek – wówczas płatnik składek zobowiązany jest złożyć oryginał wniosku o zasiłek opiekuńczy podpisany przez ubezpieczonego w formie papierowej (podstawą do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego nie może być zeskanowany przez płatnika składek/biuro rachunkowe dokument złożony do płatnika składek w oryginale przez ubezpieczonego i przekazany na PUE/eZUS),
  2. bezpośrednio przez ubezpieczonego:
    1. w formie papierowej lub
    2. z jego profilu poprzez PUE/eZUS lub
    3. w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Aktualny sposób przekazywania wniosków o zasiłek opiekuńczy jest odbierany przez płatników składek jako uciążliwy, ponieważ dokumenty, które zwykle są przekazywane przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego muszą być przekazywane oddzielnie (problem „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie, a część wyłącznie papierowo, co powoduje zbędne formalności i opóźnienia). Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony do ZUS w oryginale (w formie papierowej), czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listownej.

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – rząd przyjął ustawę wprowadzającą ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER74), który – w ramach działań deregulacyjnych rządu – upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W projekcie ustawy zaproponowano rozróżnienie sposobu składania wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku w zależności od tego czy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, czy ZUS:

  • W przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie zasiłku w postaci papierowej (tak jak obecnie), ale także np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u płatnika składek, takich jak poczta elektroniczna, czy system kadrowo–płacowy, oraz jako skan dokumentu.
  • Natomiast w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zmiana w tym zakresie polega jedynie na aktualizacji stosowanej obecnie nomenklatury, tj. zamianie określenia „forma pisemna” na „postać papierowa”. Oznacza to, że w tym przypadku wniosek o przyznanie zasiłku – tak jak obecnie – można złożyć do ZUS papierowo lub w formie dokumentu elektronicznego.

W projekcie ustawy przewidziano również doprecyzowanie, iż wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku – przekazywane przez płatnika składek do ZUS w formie dokumentu elektronicznego (czyli np. za pomocą PUE ZUS) uznaje się za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez ubezpieczonego. Przepis ten, będzie miał zastosowanie do przypadków, gdy ubezpieczony składa wniosek o zasiłek do płatnika składek, który nie jest płatnikiem zasiłku, w związku z czym przekazuje go w formie dokumentu elektronicznego do ZUS. Płatnik składek nie będzie już zmuszony do dodatkowego dostarczania do ZUS papierowego oryginału z odręcznym podpisem ubezpieczonego.

Jak w uzasadnieniu ww. projektu podkreśla MRPiPS, będące autorem regulacji – planowane rozwiązania, są korzystne dla zarówno płatników składek, biur rachunkowych składających do ZUS dokumenty, jak i samych ubezpieczonych.

Ważne

Podsumowując, dzięki zmianom:

  • Zlikwidowany zostanie problem tzw. „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie (np. Z-3), a część wyłącznie papierowo (np. Z-15A), co powoduje zbędne formalności i opóźnienia.
  • Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie.
  • Płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej – wystarczy np. skan wniosku Z-15A.

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – kiedy nowe przepisy, wprowadzające ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców, miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 3 projektu – nowe przepisy, upraszczające zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy, dokładny termin wejścia w życie ww. regulacji nie jest zatem jeszcze znany, ponieważ w dniu 30 grudnia 2025 r. ww. ustawa została dopiero przyjęta przez Radę Ministrów, a 31 grudnia 2025 r. – w następstwie powyższego – złożona przez premiera do laski marszałkowskiej. Teraz czeka ją zatem dalszy etap procesu legislacyjnego – w Sejmie, a następnie w Senacie, zanim finalnie trafi ona do podpisu na biurko Prezydenta.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nr w wykazie wniesionych projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/15/2026)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 501 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 616 z późn. zm.)
Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec z pieniędzmi na kolędzie? Szykuje się rewolucyjna zmiana w wizytach księży i ministrantów
06 sty 2026

Zanim w progu stanie kapłan, wcześniej rozlega się pukanie. To ministranci anonsują wizytę duszpasterską, zapowiadając przyjście księdza chodzącego po kolędzie. Od lat z tą rolą wiąże się niepisany zwyczaj drobnego wynagrodzenia. Kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt złotych od rodziny. Coraz częściej jednak pojawia się pytanie, czy taka forma „kieszonkowego” ma jeszcze rację bytu. Jedna z parafii postanowiła ją zlikwidować.
Podatek od nieruchomości za 15-metrową szopę (180 zł) w 2026 r. równy podatkowi za 144-metrowy dom. MFiG do RPO: wszystko jest w porządku
06 sty 2026

W 2026 roku za komórkę (szopę) przydomową o powierzchni 15 m² właściciel może zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 180 zł (przy maksymalnej stawce 12 zł/m²). To tyle samo co dom jednorodzinny o powierzchni 144 m² (przy maksymalnej stawce 1,25 zł/m²). Ta niemal 10-krotna dysproporcja budzi zdziwienie a często i oburzenie obywateli. Mały składzik na narzędzia, meble ogrodowe, czy opał staje się równie kosztowny jak cały dom. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) oskarża przepisy o naruszenie Konstytucji, ale Minister Finansów i Gospodarki w szczegółowej odpowiedzi z 23 grudnia 2025 roku broni stawek jako konstytucyjnie uzasadnionych.
ZUS podwyższa emerytury po przegranych sprawach w sądach apelacyjnych. 5 przykładów: 1.068,31 zł brutto (SA w Gdańsku), 671,56 zł brutto (SA w Katowicach), 2.280,20 zł i 1.468,97 zł brutto (SA w Białymstoku), 612,63 zł brutto (SA w Lublinie)
06 sty 2026

Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.
Sędziowie nokautują ZUS. Sądy seryjnie przeliczają emerytury. Ale nic z tego nie wynika
06 sty 2026

Co miałoby wyniknąć z opisanych w artykule wyroków? Rozwiązanie problemu około 100 000 - 200 000 poszkodowanych emerytów. Na razie mamy 246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych. Nic nie wskazuje na zatrzymanie wzrostu liczby tych wyroków. ZUS seryjnie przegrywa sprawy o przeliczenie emerytur. Ale pamiętajmy, że poszkodowanych może być od 100 000 do 200 000 osób (są rozbieżne szacunki tej liczby). Około 300 osób, które otrzyma w najbliższym czasie częściową rekompensatę ma się nijak do masy osób mających prawo do wyższej emerytury.

REKLAMA

Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych
06 sty 2026

Oglądasz wieczorne wiadomości, ulubiony serial czy debatę publicystyczną i wszystko jest dla Ciebie jasne. To komfort, nad którym rzadko się zastanawiamy. Tymczasem dla setek tysięcy Polaków ten sam ekran pozostaje barierą nie do przebicia. W sejmowych kuluarach właśnie zapadła decyzja, która może wywrócić rynek telewizyjny do góry nogami. Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Kultury pismo, które wskazuje, że obecne przepisy są w 50% niewystarczające. Jeśli resort przychyli się do tego postulatu, do 2030 roku polska telewizja zmieni się nie do poznania, a nadawcy będą musieli więcej zainwestować.
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę (np. przydomowe schrony, tarasy, oczka wodne i baseny). 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego
05 sty 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie, że 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja ma uprościć proces budowlany (tj. formalności prawno-administracyjne związane z inwestycją budowlaną. Więcej inwestycji będzie mogło być realizowanych bez pozwolenia na budowę a nawet bez zgłoszenia.
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.

REKLAMA

Ci cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce [lista]. Nowe przepisy już obowiązują
05 sty 2026

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta określa w szczególności listę cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Oprócz tego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 20 listopada 2025 r. (weszło w życie 1 grudnia 2025 r.) określił listę szczególnych przypadków, w których cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Polskie ma prawo wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r. Wyjaśnienia PIP
05 sty 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (a dokładnie eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień odnośnie przepisów i praktyki dotyczących udzielania pracownikom dni wolnych za święta przypadające w sobotę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA