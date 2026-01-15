REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwyżka renty wdowiej. Pierwsza taka waloryzacja

Podwyżka renty wdowiej. Pierwsza taka waloryzacja

15 stycznia 2026, 14:27
Adam Kuchta
Adam Kuchta
renta wdowia zus
Podwyżka renty wdowiej. Pierwsza taka waloryzacja
INFOR

Rok 2026 zapisze się w systemie emerytalnym jako moment przełomowy. Po raz pierwszy w historii waloryzacji obejmie rentę wdowią – świadczenie, które zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. Dla ponad miliona seniorów oznacza to realny wzrost miesięcznych dochodów.

Renta wdowia po raz pierwszy przez cały rok

Renta wdowia to rozwiązanie, które pozwala łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, najczęściej emeryturą. Ponieważ weszła w życie w połowie 2025 roku, dopiero 2026 będzie pierwszym pełnym rokiem jej wypłacania – i jednocześnie pierwszym, w którym zostanie zwaloryzowana.

Jak informuje ZUS, prawo do renty wdowiej uzyskało już ponad milion osób. Średni miesięczny zysk z tego tytułu wynosi obecnie około 351 zł. To jednak nie koniec zmian – nadchodząca waloryzacja dodatkowo podniesie kwoty wypłacane seniorom.

Waloryzacja w marcu 2026. Ile wyniesie podwyżka?

Zgodnie z założeniami budżetowymi, marcowa waloryzacja świadczeń w 2026 roku ma wynieść 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające rentę wdowią zobaczą na kontach wyższe przelewy. Skala podwyżki będzie zależna od wysokości obecnego świadczenia.

Szacunki pokazują, że wzrost może wynieść od około 80 zł do nawet blisko 155 zł miesięcznie. Dla wielu emerytów i rencistów będzie to zauważalne wsparcie domowego budżetu, zwłaszcza przy rosnących kosztach życia.

Zmieni się też limit renty wdowiej

Waloryzacja wpłynie nie tylko na same kwoty świadczeń, ale również na obowiązujący limit. Renta wdowia nie może bowiem przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit ten wynosi 5636 zł brutto, jednak po waloryzacji może wzrosnąć do około 5911 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli suma pobieranych świadczeń przekroczy ten próg, renta wdowia zostanie odpowiednio obniżona – dokładnie o kwotę przekroczenia. To ważna informacja dla osób otrzymujących wyższe emerytury lub renty rodzinne.

Dwa warianty renty wdowiej. Który jest korzystniejszy?

Osoby uprawnione do renty wdowiej same decydują, w jakim wariancie chcą ją pobierać. Do wyboru są dwie opcje:

  • 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia,
  • 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc., co dodatkowo poprawi sytuację finansową części seniorów.

Jak wynika z analiz ekspertów, w praktyce częściej bardziej opłaca się pierwszy wariant. W wielu rodzinach to mąż pobierał wyższą emeryturę, a renta rodzinna – stanowiąca zwykle 85 proc. jego świadczenia – jest wyraźnie wyższa niż własna emerytura wdowy. Różnice w wypłatach mogą sięgać nawet ponad 1000 zł miesięcznie, a po waloryzacji będą jeszcze większe.

Kto może skorzystać z renty wdowiej?

Prawo do połączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem przysługuje osobom, które spełniają określone warunki. Renta wdowia należy się tym, którzy:

  • ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
  • pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  • nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku,
  • obecnie nie pozostają w nowym związku małżeńskim.

Pierwsza w historii waloryzacja renty wdowiej sprawi, że 2026 rok będzie szczególnie ważny dla setek tysięcy wdów i wdowców. Dla wielu z nich oznacza to nie tylko symboliczny krok systemowy, ale też realne, odczuwalne pieniądze co miesiąc.

Zobacz również:

Jak dziś złożyć wniosek o rentę wdowią? ZUS przypomina obowiązujące zasady

„Żebyśmy mogli przyznać połączone świadczenie, konieczne jest złożenie Wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bez tego dokumentu renta wdowia nie jest wypłacana automatycznie, nawet jeśli senior ma już przyznaną rentę rodzinną i własną emeryturę.

ZUS podkreśla, że wniosek można złożyć na kilka sposobów. „Formularz ERWD jest dostępny w każdej placówce ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych PUE/eZUS”. Osoby, które nie mają konta na platformie, mogą je założyć przy wsparciu pracowników Zakładu lub skorzystać z tradycyjnej wizyty w oddziale.

Dobra wiadomość dla wielu seniorów dotyczy dokumentów. „Jeżeli mamy już w systemie informacje o prawie do renty rodzinnej i własnego świadczenia, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych załączników” – wskazuje ZUS. Dopiero w sytuacji braków formalnych instytucja wzywa do ich uzupełnienia.

Jednocześnie ZUS zaznacza, że przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić spełnienie warunków ustawowych. „Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania do łącznej wypłaty świadczeń, wydajemy decyzję odmowną”. Dotyczy to m.in. wieku, pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz braku nowego związku małżeńskiego.

Podstawa prawna:

Zasady łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem, w tym emeryturą, reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631), zmieniona ustawą z dnia 26 lipca 2024 r., która wprowadziła tzw. rentę wdowią.

Źródło: INFOR
