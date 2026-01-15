REKLAMA

Ponad milion wniosków o rentę wdowią. Średnia kwota wsparcia to 350,63 zł miesięcznie

Ponad milion wniosków o rentę wdowią. Średnia kwota wsparcia to 350,63 zł miesięcznie

15 stycznia 2026, 14:28


Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób.

Wnioski o rentę wdowią w 2025 roku

Od stycznia do 31 grudnia 2025 r. w całej Polsce do ZUS-u wpłynęło przeszło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i opolskim.

Do końca grudnia 2025 r. rentę wdowią otrzymało już ponad milion osób. Dzięki temu połączeniu świadczeń uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie.

Obsługa tzw. renty wdowiej była jednym z kluczowych zadań, jakie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku To również bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia polityki społecznej państwa, ponieważ nowe rozwiązanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo socjalne osób po stracie bliskich.

Co składa się na rentę wdowią?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń.

Można otrzymywać 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25%.

Jakie są kryteria przyznania renty wdowiej?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdej chwili, jednak abyśmy mogli ją przyznać, trzeba spełnić określone warunki:

  • kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
  • do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,
  • prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
  • osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty — łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2026 r. Jeśli suma świadczeń będzie wyższa, odpowiednio ją zmniejszymy. Z kolei osoby, których własne świadczenie już przekracza ten limit, np. otrzymują emeryturę w wysokości 6000 zł brutto, nie uzyskają prawa do renty wdowiej.

Jak przebiega proces obsługi wniosków?

Opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy jednolite procedury i  rozwiązania, aby cały proces obsługi renty wdowiej – od przyjęcia wniosku do przyznania i wypłaty świadczeń –przebiegał sprawnie. Znaczna część tego procesu, w tym m.in. wydawanie decyzji w sprawie renty wdowiej, została zautomatyzowana.

Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez czynnego udziału oraz dużego zaangażowania naszych pracowników, pod względem zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dotyczyło to szczególnie spraw, które wymagały doświadczenia i wiedzy o „historycznych” świadczeniach obsługiwanych równolegle z wnioskami o rentę wdowią, gdy m.in. przyznawaliśmy drugie świadczenie wchodzące w skład zbiegu świadczeń.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: Alerter: Aktualności - ZUS
Infor.pl




