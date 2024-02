Rewolucyjne zmiany dla korzystających ze Gmaila i Yahoo dla obsługi e-maili

Gmail i Yahoo jako dostawcy usług poczty elektronicznej szykują radykalne zmiany w swoich aplikacjach obsługujących e-maile. Powodem tych zmian jest zapewnienie użytkownikom większego bezpieczeństwa, głównie poprzez radykalne ograniczenie spamu, co zmniejszy ryzyko oszustw ze strony cyberprzestępców.

Gmail i Yahoo, dwaj wiodący providerzy pocztowi, ogłosili wprowadzenie znaczących zmian w zakresie przyjmowania i klasyfikacji e-maili.

To konieczność w czasach gdy cyberprzestępcy potrafią coraz sprawniej obchodzić wszelkie zapory spamowe i niepostrzeżenie wyłudzać dane osobowe, instalować oprogramowanie szpiegowskie, czy „tylko” penetrować cudzą pocztę w ramach zwykłego naruszania prywatności.

Zmiany w e-mailach w celu zwiększenia bezpieczeństwo

Aktualizacje mają na celu zapewnienie większej ochrony użytkowników oraz ograniczenie ilości spamu. W związku z nowymi regulacjami, nadawcy e-maili będą musieli dostosować się do zaostrzonych wymagań.

– To wyzwanie dla nadawców, ale także szansa na budowanie lepszych relacji z klientami poprzez skuteczniejszą i bardziej angażującą komunikację. Zmiany zachęcają do tworzenia bardziej celowych i personalizowanych treści, co buduje silniejsze więzi między marką a klientem – komentuje Katarzyna Garbaciak, COO EmailLabs, Vercom.

Jedną z najważniejszych nowości jest jeszcze lepsze zabezpieczenie użytkowników poczty. Gmail i Yahoo nakładają na nadawców bardziej restrykcyjną autoryzację domen wysyłkowych, która ma na celu ochronę przed cyberatakami, takimi jak phishing czy spoofing. Możemy spodziewać się aktualizacji zaawansowanych filtrów antyspamowych w celu lepszej identyfikacji podejrzanych e-maili, co zwiększy bezpieczeństwo naszych danych.

Zmiany w skrzynkach odbiorczych poczty elektronicznej

Obie platformy pracują nad ulepszeniem sposobów organizacji skrzynki odbiorczej. Użytkownicy mogą oczekiwać inteligentniejszego sortowania wiadomości, które pozwoli na szybsze odnajdywanie ważnych e-maili oraz efektywniejsze zarządzanie codzienną korespondencją. Wprowadzone zmiany mogą obejmować nowe kategorie, filtry, a także lepsze narzędzia do personalizacji ustawień skrzynki.

Kolejną ważną zmianą jest usprawnienie procesu wypisywania się z niechcianych newsletterów i subskrypcji. Gmail i Yahoo planują wprowadzić bardziej widoczne i dostępne przyciski unsubscribe, które jednym kliknięciem umożliwią użytkownikom szybkie i skuteczne wypisanie się z niepotrzebnych subskrypcji, co przyczyni się do zmniejszenia ilości niechcianych wiadomości e-mail.

Zmiany w skrzynce e-mail z zachowaniem wygody

Kolejne zmiany w Gmailu i Yahoo to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników dotyczące bezpieczeństwa, prywatności oraz wygody korzystania z e-maili.

Ulepszona ochrona, lepsza organizacja skrzynki odbiorczej, łatwiejsze zarządzanie subskrypcjami oraz optymalizacja mobilna to tylko niektóre z elementów, które mają na celu poprawę doświadczeń użytkowników.

To dobra wiadomość dla każdego, kto na co dzień korzysta z usług pocztowych Gmail i Yahoo.

Oczywiście na początku, jak każda zmiana nowości nawykłym do pewnych automatyzmów może sprawiać trudności i budzić irytacje. Gdy jednak one przeminą, użytkownicy sami przekonają się, że zmiany w aplikacji nie utrudniają życia użytkownikom poczty cyfrowej, za to staranniej zamykają drzwi przed intruzami.

Zarówno tymi, którzy wejrzeć chcą w cudze sekrety, naruszając tajemnicę korespondencji, ze zwykłej ciekawości, wścibstwa albo dla innych naruszeń prywatności, jak i dla cyberprzestępców, którzy maskując się coraz lepiej potrafią wyłudzić ważne dane osobowe czy niepostrzeżenie zainstalować oprogramowanie szpiegowskie nawet wytrawnym i dbającym ponadprzeciętnie o bezpieczeństwo internautom.