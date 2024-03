Jeśli zrealizowana zostanie obietnica wyborcza jednej z partii, które tworzą teraz koalicję sejmową i rządową, to wszyscy emeryci otrzymujący świadczenia z tytułu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, poza dwiema waloryzacjami, dostaną teraz dodatek pielęgnacyjny. To będzie faktycznie podwyżka bowiem obecnie dodatek pielęgnacyjny przysługuje tylko po spełnieniu określonych warunków.

Aktualizacja: zgodnie z przyjętym wskaźnikiem waloryzacji 1,1212 od 1 marca 2024 podwyższone zostały także dodatki. I tak:

Po podwyżce dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Osoby, które ukończyły ustawowy wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni – często poza emeryturą wyliczoną z ZUS na podstawie zgromadzonych sum na kontach i subkontach mają prawo do różnego rodzaju dodatków. Niektóre w sposób znaczący mogą podwyższyć kwotę emerytury wypłacaną przez ZUS co miesiąc. Wcześniej jednak trzeba złożyć wniosek o przyznanie i wypłacanie dodatku.

Dodatek do emerytury z ZUS. Jaki dostaniesz mając 65 lat, a jaki po ukończeniu 70. Być może należy ci się, ale nie dostajesz – trzeba złożyć wniosek. Na jakie więc dodatkowe pieniądze mogą liczyć wszyscy seniorzy po ukończeniu odpowiedniego wieku, a jakie po spełnieniu dodatkowych warunków – jakich?

Zacznijmy od tego, że w 2024 r. może tu dojść do wielu zmian. W pierwszej kolejności będzie z pewnością analizowany w nowym Sejmie postulat by dodatek pielęgnacyjny przysługiwał wszystkim emerytom, niezależnie od stanu zdrowia i sytuacji socjalnej, zaraz po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego czyli 65 lat. Swego rodzaju dodatkiem dla owdowiałych emerytów będzie nowe świadczenie popularnie nazwane wdowią rentą, które wesprze emeryta po śmierci małżonka, pozwalając mu na udźwignięcie samotnie kosztów utrzymania - w tym opłat za dom lub mieszkanie - do tej pory dzielonych na dwa.

Najpopularniejszym dodatkiem do emerytury jest dodatek pielęgnacyjny. O tym czy trzeba złożyć wniosek, by go dostawać czy nie – decydują przepisy. Co więc one mówią o dodatku pielęgnacyjnym dla emeryta?

ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny na wniosek emeryta, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że senior jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Potrzebne jest do tego zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 można pobrać ze strony www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składany będzie wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Jednak dodatek pielęgnacyjny od razu z emeryturą dostaną, niezależnie od stanu zdrowia, wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat. Takie osoby nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on od tej pory wypłacany wraz z emeryturą.

Jednak ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2023 wynosi 294,35 zł. Jest on waloryzowany wraz z waloryzacją emerytur i rent.

Co się zmieni w dodatkach do emerytur

W trakcie kampanii przed wyborami w programach wyborczych pojawiły się obietnice, że dodatek pielęgnacyjny bez wniosków i żadnych warunków dodatkowych (zdrowie itp.) mają otrzymywać wszyscy seniorzy zaraz po ukończeniu 65. a nie 75. roku życia.

Być może wkrótce nastąpią zmiany, korzystne dla wszystkich emerytów pobierających świadczenie z ZUS i seniorów w ogóle.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Przysługuje ci on również wtedy, jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje Ci dodatek kompensacyjny.

Aby otrzymywać te dodatki, trzeba złożyć do ZUS wniosek.

Kwoty dodatku kombatanckiego oraz dodatku kompensacyjnego są podwyższane co roku przy waloryzacji świadczeń. Dodatek kompensacyjny wynosi 15% dodatku kombatanckiego.

Obecnie to 294,39 zł i 44,16 zł.

Jest jeszcze dodatek do emerytury za tajne nauczanie. Taki dodatek ZUS przyznaje osobie, która jest nauczycielem i spełnia odpowiednie warunki. By go otrzymywać trzeba także złożyć specjalny wniosek.

Aktualnie dodatek ten wynosi 294,39 zł. Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Dodatek do emerytury dla przymusowo zatrudnianych to z kolei świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem. Świadczenie jest przyznawane na wniosek i wypłacane co miesiąc z emeryturą lub rentą,

Dodatek taki aktualnie wynosi 294,39 zł i przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia. Kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Jest jeszcze dodatek do emerytury weterana poszkodowanego. Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami albo choroby nabytej podczas wykonywania tych działań gdy z ich tytułu przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Dodatek do emerytury przyznawany jest na wniosek. Podstawą do jego obliczenia jest kwota najniższej emerytury, a wysokość dodatku zależy od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu (od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru).

Dodatek do emerytury deportowanych – aktualnie w wysokości od 14,76 zł do 279,71 zł – przeznaczony jest osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR dotyczy osób, które podlegały represjom (tzw. osób represjonowanych). Aby je otrzymywać, trzeba złożyć wniosek.

Dodatki do emerytury dla cywilnych ofiar wojny. Te z kolei przysługują osobom, które są cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych. By je otrzymywać trzeba złożyć wniosek.

Świadczenie jest równe wysokości renty socjalnej, która wynosi tyle co najniższa emerytura. Co roku podwyższane jest od miesiąca w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Aktualnie to 1 588,44 zł.

Osoba uprawniona do świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, która ma orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do samodzielnej egzystencji, dodatkowo ma prawo do wyższego dodatku pielęgnacyjnego - jego wysokość ulega zwiększeniu o 50%.

Wielu grupom wybranych osób pobierających emerytury lub renty przysługują świadczenia typu ryczałt lub ekwiwalent.

Ryczałt energetyczny. Przysługuje kombatantom i wdowom po żołnierzach. Ryczałt ten przyznawany jest na wniosek. Aktualnie wynosi on 255,17 zł.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Przysługuje on osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych – w tym wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej. Ekwiwalent przyznawany jest na wniosek.

W podobny sposób i dla podobnych uprawnionych przyznawany jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych. Jeśli jesteś byłym pracownikiem kolei, sprawdź, czy przysługuje ci ekwiwalent pieniężny za prawo do bezpłatnego węgla (czyli deputat węglowy). Deputat węglowy przysługuje także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną.

Także ten ekwiwalent wypłacany jest na wniosek.

Aktualne informacje o wszelkich dodatkach, ryczałtach, ekwiwalentach i dodatkowych pieniądzach należących się różnym grupom osób w ZUS, pobierających emeryturę lub rentę, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.