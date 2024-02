Randka solo: restauracja lub kino. Jak single planują spędzić swoje święto – kiedy wypada Dzień Singla

Święto Zakochanych ma coraz popularniejsze zwierciadlane odbicie – dzień po Walentynkach przypadających 14 lutego obchodzony jest Dzień Singla. Samotni Polacy nie zamierzają go jednak spędzać w domu – co piąty wybiera się na „randkę z samym sobą”: najchętniej do kina, restauracji lub do SPA.

Przed nami święto zakochanych — Walentynki. Jednak aż 62% Polaków uważa, że warto świętować również Dzień Singla, który przypada na 15 lutego, jako alternatywę dla Dnia Zakochanych.

Wieczór w restauracji: preferencja i zakochanych par, i solo

FREENOW – aplikacja mobilności miejskiej, przeprowadziła badanie wśród mieszkańców polskich miast, które potwierdza, że Polacy, niezależnie czy w związku, czy nie — chętnie spędzają czas sami ze sobą.

1 na 5 singli decyduje się zabrać siebie na randkę „solo”. Aż 70% badanych przynajmniej raz wybrało się samotnie do restauracji, a ponad połowa do kina.

W badaniu przeprowadzonym wśród 4 tysięcy użytkowników FREENOW z 25 polskich miast wzięło udział 23% osób w związku małżeńskim, 44% w stałym związku i 33% singli.

Blisko połowa ankietowanych mających swoje drugie połówki, najchętniej spędza Walentynki na romantycznych kolacjach, ale jak się okazuje, status związku wcale nie wyklucza singli z celebrowania święta zakochanych.

1 na 5 singli pójdzie tego dnia na randkę z samym sobą, a dla 36% jest to dobra okazja, by spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Co trzeci singiel uważa jednak, że Walentynki bywają dla nich przytłaczające.

Połowie respondentów zdarzyło się odczuć uprzedzenia w różnych sytuacjach społecznych ze względu na bycie singlem. Przez znaczną większość wszystkich badanych pozytywnie oceniany jest zatem fakt, że istnieje również Dzień Singla.

Restauracja, kino, SPA – a co z podróżami

Jak więc single spędzają czas w pojedynkę? Aż 74% najchętniej wybiera się do kina lub SPA, a także do restauracji (72%).

Niemal połowa ankietowanych singli (46%) przynajmniej raz podróżowała samotnie w kraju lub zagranicą. Dla porównania podróże „solo” są rzadszym doświadczeniem wśród osób w związkach (35%) oraz będących po ślubie (33%). Single, o wiele chętniej niż ankietowani posiadający partnerów, wybierają się do teatru lub na stand-up (27% vs. 19%).

Co zaskakujące, badanie FREENOW wykazało, że osoby w związkach równie chętnie jak single wyszliby samotnie do klubu lub baru, gdzie nikogo nie znają (po 25% z każdej grupy).

Dlaczego ankietowani tak chętnie wychodzą w pojedynkę? 65% singli podkreśla, że lubi spędzać czas sam na sam ze sobą, a 1 na 5 z nich dostrzega w takich wyjściach szansę na poznanie nowych osób. Blisko połowa (44%) osób będących w związkach również szuka okazji do spędzania czasu w samotności, ale co trzeci ankietowany woli spędzać czas z bliskimi.

Na randkę i z randki w mieście – najchętniej taksówką

Aż 3 na 4 respondentów FREENOW wskazało, że wychodząc na randkę, preferuje pojechać na nią zamawiając przejazd taksówką, która jest na szczycie listy wybieranych środków transportu. Gdy ankietowani wychodzą na miasto bez towarzystwa, również najchętniej przemieszczają się taksówką. Powód jest prosty — niemal 1/3 badanych uważa, że jest to bardziej wygodne. Co piąta osoba podkreślała, że nie ma swojego auta, a taksówką jest szybciej.

Wyniki ankiety FREENOW potwierdziły, że Dzień Singla, obchodzony 15 lutego, nie musi być celebrowany wyłącznie przez osoby, które nie posiadają partnera. Może być to również doskonała okazja dla wszystkich pozostających w stałych związkach, by wsłuchać się w swoje potrzeby i spędzić miło czas ze samym sobą. Niezależnie od tego, czy jest się singlem, czy nie, warto czasem wybrać się na „randkę solo”.