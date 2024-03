Czy piątek 29 marca to dzień wolny od pracy, dla kogo wielkanocny weekend jest czterodniowy

Już jakiś czas temu w Sejmie pojawił się projekt ustawy wprowadzającej urzędowo dwa dni wolne od pracy, dodatkowo ponad 13 dni, które ustawowo są już wolne od pracy. Zmiana prawa na korzyść pracowników dotyczy Wielkiego Piątku oraz Wigilii. Czy te dwa dni dopisane zostały do listy dni ustawowo wolnych od pracy w 2024 roku?

Wielki Piątek już coraz bliżej, bo to 29 marca. W domach, ale i w pracy czuć już bliskość Wielkanocy: zakupy, plany wyjazdów lub rodzinnych wizyt, ale i czas pracy. Kto ma wolne tego dnia – czy wszyscy są zwolnieni z obowiązku pracy w Wielki Piątek 29 marca 2024 roku?

Wielki Piątek: dodatkowy dzień wolny od pracy w 2024 roku?

Niestety, nawet jeśli ostatecznie Sejm uchwali ustawę zwiększającą liczbę dni ustawowo wolnych od pracy z 13 do 15, to w tym roku na pewno nie obejmie ona Wielkiego Piątku 29 marca; być może natomiast takim dodatkowym dniem ustawowo wolnym od pracy będzie Wigilia przed Bożym Narodzeniem 2024, wypadająca w tym roku we wtorek.

W tej sytuacji wszystko zależy od ustaleń na linii pracodawca-pracownik.

W wielu firmach pracodawcy nie oglądając się na obowiązujące prawo dają wolne w Wielki Piątek jako swoisty prezent – bez obowiązku odpracowywania czy odejmowania tego dnia od wymiary urlopu wypoczynkowego.

Wtedy pracownicy, którzy mogą mieć wolne bez komplikowania funkcjonowania firmy w Wielki Piątek 29 marca mają wolne, ci zaś, którzy ze względu na charakter pracy pracować muszą, zachowują prawo do wykorzystania tego dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Wolne od pracodawcy, ale z urlopu?

Niestety, nie wszyscy pracodawcy są tacy hojni. Ale kolejna grupa jest gotowa pójść na współpracę i pozwala w ten dzień wziąć jeden dzień urlopu, co oczywiście pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego.

Takie rozwiązanie jest najbardziej kompromisowe, choć nie zawsze pracodawcy do końca działają pod wpływem dobrej woli a raczej kierując się racjonalnym podejściem do problemu.

Obecnie bowiem pracownicy, którzy chcą mieć wolny Wielki Piątek, mogą to bez większego wysiłku osiągnąć stawiając na swoim nawet wbrew woli pracodawcy.

Takie legalne możliwości daje im kodeks pracy. Najprostsze to jeden dzień urlopu na żądanie lub w związku z działaniem siły wyższej.

Urlop na żądanie to dzień wolny od dawna uregulowany w kodeksie pracy. Pracownik ma do dyspozycji cztery dni w roku, a wystarczy, że powiadomi o zamiarze skorzystania z takiego urlopu nawet tego samego dnia – w tym przypadku w Wielki Piątek 29 marca 2024 roku – by pracodawca musiał go mu udzielić. Wadą takiego rozwiązanie jest to, iż pomniejsza taki dzień urlopu wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego. Dodatkową zaletą – wynagrodzenie w pełnym wymiarze, wyliczane tak samo jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Wolny Wielki Piątek 29 marca 2024 roku: jak załatwić nawet wbrew pracodawcy

Nowym rozwiązaniem jest wolne z powodu działania siły wyższej, uregulowane w kodeksie pracy od niespełna roku. W przypadku takiego wolnego od pracy pracownik także może skorzystać z niego na ostatnią chwilę, a pracodawca praktycznie nie może odmówić – nie ma też podstaw by sprawdzić czy faktycznie siła wyższa wystąpiła, co daje pracownikom korzystanie z nowej możliwości praktycznie bez ograniczeń, jak w przypadku urlopu na żądanie.

Różnica jest taka, że wolne na działanie siły wyższej to tylko dwa dni w roku, nie pomniejszają one wymiaru urlopu wypoczynkowego, ale przysługuje za nie tylko połowa regulaminowego wynagrodzenia.

Wyższą stawkę, bo wynoszącą 80 procent wynagrodzenia zasadniczego można uzyskać biorąc na ten dzień zwolnienie lekarskie – to bodaj najstarszy sposób stosowany w takich przypadkach jak chęć wolnego dnia w przeddzień świąt gdy jeszcze nie było ani urlopu na żądanie, ani wolnego na działanie siły wyższej.

Ale prawda też jest taka, że im więcej takich możliwości jest po stronie pracownika, tym większa skłonność pracodawcy do polubownego rozwiązania sprawy wolnego w takie dni jak Wielki Piątek.

Zresztą nawet w firmach, w których nie ma oficjalnie zarządzonego wolnego od pracy tego dnia, powszechnie stosowany jest obyczaj skracania czasu pracy, przynajmniej dla kobiet, bo wiadomo – Święta, rzecz święta!