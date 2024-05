Nowelizacja: Specjalny zasiłek celowy bez kryterium dochodowego! Są niezadowoleni z tej zmiany

Art. 41 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Samorządy sygnalizują, że specjalny zasiłek celowy będzie bez kryterium dochodowego

PAP w depeszy przedstawił stanowisko Związku Powiatów Polskich:

Zmiana sprowadza się do wprowadzenia dodatkowej przesłanki otrzymania oraz określenia maksymalnej wysokości specjalnego zasiłku celowego, gdzie kryteria dochodowe nie będą obowiązywać. Koszty będzie ponosić gmina – wskazał Związek Powiatów Polskich w opinii do projektu nowelizacji przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Związek Powiatów Polskich w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wskazał, że proponowane zmiany dotyczące zasiłków celowych nałożą na gminy obowiązek finansowania kosztów pogrzebu bez prawa do żądania zwrotu poniesionych wydatków np. z masy spadkowej.

„Projektodawca odwołuje się do art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (obowiązek pochowania zwłok przez gminę, w przypadku gdy pochówku nie dokona rodzina) pomijając brzmienie art. 10 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw, (zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wydatki na sprawienie pogrzeb u podlegają zwrotowi z masy spadkowej)” – wskazano w opinii.

Przedstawiciele powiatów nie zgadzają się też z argumentem, że gminy już dzisiaj są systemowo włączone w proces finansowania zasiłku celowego. W opinii przypomniano, że istnieje wprawdzie możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu, ale stosowanie tego przepisu jest limitowane do osób, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.

„Proponowana przez resort zmiana sprowadza się do wprowadzenia dodatkowej przesłanki otrzymania oraz określenia maksymalnej wysokości specjalnego zasiłku celowego, gdzie kryteria dochodowe nie będą obowiązywać. O zasiłek będą mogły starać się osoby o relatywnie dobrej sytuacji finansowej, w tym osoby, którym będzie przysługiwało prawo do spadku po osobie zmarłej , a koszty będzie ponosić gmina (w praktyce jest to przerzucanie kosztów na wszystkich mieszkańców)” – zaznaczono.

ZPP zwraca też uwagę, że w ocenie skutków regulacji nie uwzględniono zwiększenia kwoty zasiłków celowych, którą oszacowano na 62,2 mln zł. Zdaniem samorządowców oznacza to, że zwiększenie maksymalnej kwoty specjalnego zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu spowoduje limitowanie świadczeń dla osób, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego np. klęski żywiołowej.