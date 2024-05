Dziennik.pl: Dwie rady dyrektora CKE na egzamin maturalny z matematyki 2024 r.

Dyrektor CKE udzielił dwóch rad maturzystom co do egzaminu z matematyki.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) doktor Marcin Smolik:

1) Na pewno i do tego zachęcamy, bo też widzimy z naszych testów diagnostycznych, że mamy grupę młodzieży, która niezbyt dokładnie czyta polecenia. Wiem, że to może brzmi nieco trywialnie, dla wielu osób jest oczywistą oczywistością, natomiast widzimy, że część młodzieży rozwiązując zadania egzaminacyjne, niedokładnie czyta polecenia. To znaczy, tak jakby rzuca na nie okiem, szybko przez nie przechodzi, skupia się często na jednym elemencie, nie włączając do swojej odpowiedzi kolejnego elementu, który również w poleceniu był wymieniony. Więc jedna z takich rad to dokładne czytanie poleceń- powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dr Marcin Smolik.

2) Dyrektor CKE zwrócił też szczególną uwagę na kartę wzorów, z którą warto się na egzaminie z matematyki "dokładnie zapoznać". Tam jest bardzo dużo informacji więc w przypadku wątpliwości, czy nieumiejętności rozwiązania zadania, albo niepewności pamięci czy coś wiem, czy nie wiem, warto do tej karty sięgnąć, przejrzeć ją, bo być może znajdzie się tam coś, co natchnie maturzystę do rozwiązania zadania. I na egzaminie kolejne rozwiązane zadanie sprawi, że będzie bardziej zmotywowany do tego, żeby próbować rozwiązać kolejne

