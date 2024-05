Okazja, by zdobyć bilety na Euro 2024, nawet na finał: zakupy za 150 zł z aplikacją sieci, tyle wystarczy

Babciowe to pakiet nowych świadczeń, czyli trzy opcje świadczeń w ramach programu "Aktywny rodzic”. Nowe świadczenia już od 1 października 2024 r. Zasadniczo będzie to 1500 zł na dziecko przez 24 miesiące, ale może to być także 1900 zł. Przy czym, na to samo dziecko, za dany miesiąc, przysługuje tylko jedno ze świadczeń „Aktywny rodzic”.