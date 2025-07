Ponad 900 złotych dodatku do pensji w lipcu. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić

Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Wedle ustawowych regulacji to czas między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą. Żeby do dodatku zyskać prawo, trzeba spędzić co najmniej trzy godziny pracy w tym przedziale, w każdej dobie lub minimum 25 proc. jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym powinno przypadać na porę nocną.

Te ekstrapieniądze przysługują za każdą godzinę nocnej pracy. To 20 procent stawki godzinowej, która jest pochodną minimalnej pensji. Wysokość dodatku w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana, bo zależy od liczby przepracowanych godzin.

Aby obliczyć wysokość dodatku, należy obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę podzielić przez liczbę godzin pracy przepracowanych w danym miesiącu - wyjaśnia serwis pulshr.pl. Otrzymaną godzinową stawkę dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

Ile wynosi stawka dodatku za pracę w nocy w lipcu?

W lipcu przypada 184 godziny pracy w porze nocnej. Stawka za godzinę to 5,07 zł brutto. Kwota dodatku wyniesie łącznie 932,88 złotych. Będzie jedna z najniższych w roku.

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku?