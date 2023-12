Polacy prezenty świąteczne kupują "na szybko". Ile planują przeznaczyć na upominek dla jednej osoby?

Ile Polacy planują przeznaczyć na prezent świąteczny dla jednej osoby? I gdzie najczęściej będą je kupować? Przedstawiamy raport.

Jaką kwotę przeznaczyć na prezent dla jednej osoby

REKLAMA

To już ostatni moment na zakup prezentów świątecznych. "W tym roku 46 proc. badanych, przeznaczy na prezent świąteczny dla jednej osoby od 51 do 100 zł. Udział osób planujących wydatki w tej kwocie zwiększył się odpowiednio o 11 i 3 pp. w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w latach 2019 i 2021, kosztem grup osób planujących zarówno najtańsze, jak i najdroższe prezenty" – wskazała szefowa działu badań i analiz w CBRE Agata Czarnecka.

Z badania dla CBRE wynika też, że trzy czwarte (74 proc.) Polaków część świątecznych niespodzianek kupuje przez internet. I większość preferuje odbiór bezkontaktowy, bo 70 proc., zamawia prezenty do automatów paczkowych. Dostawę przez kuriera wybiera 23 proc. Odbiór osobisty preferuje 4 proc., a 3 proc. decyduje się na odbiór w punkcie, np. w jednym ze sklepów popularnych sieci.

Zamówienie przez internet, odbiór w automacie

REKLAMA

"Polacy pokochali automaty paczkowe. Aż 70 proc. osób kupujących prezenty przez internet wybiera taką formę dostawy. Jest to najczęściej wybierana opcja dostawy dla wszystkich ankietowanych grup, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania" - podkreślił dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE Przemysław Piętak. Dodał, że jedynie 3 proc. kupujących online więcej niż raz zdarzyło się, że prezenty nie dotarły na czas, a 16 proc. ma takie jednorazowe doświadczenie. "Świadczy to o tym, że logistyka e-commerce coraz lepiej odpowiada potrzebom zarówno sprzedających w internecie, jak i konsumentów. Biorąc pod uwagę, że większość z nas zaczyna gromadzić podarki na 2-3 tygodnie przed świętami, to szybkość i jakość internetowych dostaw ma szczególne znaczenie" – stwierdził Piętak.

Czy to oznacza, że centra handlowe nie zapełniają się przed świętami? Autorzy raportu zwrócili uwagę, że wręcz przeciwnie. "Prezenty w takich miejscach kupuje 63 proc. Polaków. Do dyskontów po bożonarodzeniowe niespodzianki wybiera się 22 proc. respondentów, 11 proc. zakupy robi na ulicach handlowych, a 7 proc. udaje się na bazarek" - dodali.

Ile czasu potrzeba, aby kupić prezent

Według danych CBRE zakupy bożonarodzeniowych prezentów "robimy szybko". Jak podano, rekordziści, stanowiący 11 proc. wśród wszystkich Polaków, poświęcają na to mniej niż jedną godzinę. "Większości z nas (59 proc.) wystarcza od 2 do 4 godzin, a 19 proc. na takie zakupy poświęca od 4 do 8 godzin. Co dziesiąta osoba potrzebuje więcej czasu i kompletowanie podarków zajmuje jej więcej niż 8 godzin" - poinformowano.

Autorzy raportu zauważyli, że tym, czy prezenty sprawią radość obdarowanym kieruje się 73 proc. Polaków. Na drugim miejscu znajduje się cena, którą pod uwagę bierze 51 proc. z nas. "Podobny odsetek osób (48 proc.) zastanawia się, czy prezent jest praktyczny, a 16 proc. wybiera podarunki, które są łatwo dostępne i można je szybko kupić. Jedynie 5 proc. rozważa, czy to co dostaną ich bliscy jest ekologiczne" - wskazano w opracowaniu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24 - 27 listopada 2023 r. metodą CAWI na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1048 osób, na populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej.

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Zobacz także: Niemal 90 proc. pracowników chce dostać premię świąteczną. A ilu sądzi, że nic nie dostanie? [BADANIE]

Wydatki na święta. Tyle wydamy w tym roku

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl