Rabat lub przecena ułatwiają sprzedaż telewizorów i pralek. Konsumenci poszukują ponadto sprzętu elektronicznego łatwego w obsłudze

Polscy nabywcy sięgający po elektronikę konsumencką wciąż w pierwszej kolejności kierują się ceną. Ekologia pozostaje istotna, ale znaczenie ma najczęściej wówczas, gdy pozwala wygenerować oszczędność pieniędzy.

Dla konsumentów ważne są również: specyfikacja techniczna i marka.

Cena elektroniki to pierwsze kryterium wyboru nabywców

Od lat cena pozostaje najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe polskich nabywców na rynku elektroniki konsumenckiej. Detale mają tu jednak kluczowe znaczenie, co potwierdzają po raz kolejny dane z najnowszych analiz opartych na badaniu gfknewron Consumer.

Zaskakująco niewielki wzrost wpływu ceny (biorąc pod uwagę kryzys inflacyjny) GfK – An NIQ Company zaobserwowała w II kwartale 2022 r. (z 68 do 70 proc.) i ten wynik utrzymał się aż do III kwartału ubiegłego roku. Tuż za ceną znalazły się specyfikacja techniczna (wynik nieco ponad 60 proc.), marka (ok. 40 proc.), a następnie promocje (32-34 proc. na przestrzeni ostatnich kwartałów).

Jak wskazuje Maciej Piekarski, Client Business Partner w GfK – An NIQ Company, wahania, choć z pozoru niewielkie, drastycznie przekładają się na strategie cenowe i marketingowe wszystkich marek działających na polskim rynku. W branży wartej kilkadziesiąt miliardów złotych przegapienie momentu wzrostu znaczenia kryterium niskiej ceny – albo jakiegokolwiek innego o dużym wpływie – może mieć dla firm silne konsekwencje.

Dziś ewidentnie widać, że to właśnie cena, decyduje o przyciągnięciu i zatrzymaniu konsumentów. Niewiele przy tym wskazuje, by trend w najbliższych miesiącach uległ zmianie – podkreśla Maciej Piekarski.

W przypadku promocji cenowych konsumenci najczęściej korzystali z rabatów (52 proc. przy zakupach telewizorów i 50 proc. dla pralek). Mniejszą popularnością w 2023 r. cieszyły się odroczona płatność (największe zainteresowanie w przypadku smartfonów) oraz raty (najczęściej wybierane przy zakupie laptopa).

Samą ekologicznością klienta się nie przyciągnie

Choć trend proekologiczny wyhamował wraz z nadejściem pandemii, wciąż nie pozostaje on bez wpływu na wyniki rynku, zwłaszcza w sektorze elektroniki konsumenckiej. Dla nabywców najważniejszym kryterium jest jednak oszczędność energii, a co za tym idzie – pieniędzy. Tak wskazało 32 proc. badanych. Nieco niższy wynik uzyskały trwałość i materiał, z którego sprzęt został wykonany.

– Wrażliwość na komunikację proekologiczną zależy od kategorii i segmentu nabywców. I tak w przypadku Baby Boomersów znaczenie oszczędności energii i trwałość produktu są absolutnie kluczowe. Wśród osób z niskim dochodem i dla generacji Z nie jest to aż tak istotne. "Zetki" bardziej niż inne grupy nabywców doceniają za to ekologiczny materiał, z którego powstał produkt oraz fakt, że generuje on niewielki ślad węglowy – wylicza Maciej Piekarski.

Konsumenci doceniają łatwość obsługi

Jednym z kluczowych czynników wyboru produktów technologicznych pozostaje także łatwość użytkowania.

Według badania gfknewron Consumer najmocniej widać to w kategorii drukarek (72 proc.), odkurzaczy (61 proc.) i pralek (56 proc.). Najmniej wśród lodówek (36 proc.), telewizorów (41 proc.) i laptopów (44 proc.).

Podobnie jak w przypadku ekologii znaczenie „łatwego użytkowania” jest różne wśród poszczególnych grup nabywców. Najważniejsze stało się ono dla Baby Boomersów (62 proc.). Najmniej istotne jest dla Millenialsów i Generacji Z (po 45 proc.).

Badanie gfknewron Consumer jest oparte na powtarzanych co kwartał wywiadach na grupie 1000 osób, które dokonały zakupu sprzętu technologicznego w poprzednich 3 miesiącach. Dotyczy ośmiu kategorii, w których znajdują się takie produkty jak telewizory, smartfony, tablety, laptopy, drukarki, pralki, lodówki i odkurzacze.