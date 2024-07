Już co trzeci Polak nie nosi ze sobą portfela z pieniędzmi. Większość wciąż zakupy w tradycyjnych sklepach a nie online, dlaczego

Dwóch na trzech Polaków najpewniej zrezygnuje z zakupu, jeśli nie może zapłacić tak, jak chce. W tym względzie klienci nie idą na kompromisy. W kategorii nowoczesnych sposobów płatności rodacy są liderami. Także w tempo rozwoju e-commerce, choć nadal większość woli sklepy tradycyjne.

Polacy coraz częściej rezygnują z gotówki na rzecz kart płatniczych, płatności mobilnych oraz innych form bezgotówkowych.

Wyniki badania Adyen Retail Report dowodzą, że aż 30 proc. konsumentów nigdy nie nosi przy sobie tradycyjnego portfela, ponieważ korzysta z tego cyfrowego. To znak, że ufają technologiom, ale także, że cenią sobie codzienną wygodę.

Polska pozostaje w czołówce najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie, pomimo, że jedynie 29% mieszkańców deklaruje, że preferowaną forma zakupów są dla nich zakupy online (44 proc. badanych twierdzi, że woli robić zakupy w sklepie stacjonarnym).

Odsetek ten mógłby być zdecydowanie większy, gdyby zaadresowane zostały pewne bolączki konsumentów. Jednym z ich źródeł jest proces płatności.

REKLAMA

Zakupy online: byłoby więcej chętnych gdyby zwrot był możliwy w tradycyjnym sklepie

Powodem, dla którego część konsumentów wciąż woli wybrać się na zakupy w sklepie stacjonarnym, jest to, że zakupy online – choć wygodne – czasem okazują się zwyczajnie nietrafione. Szczególnie, gdy chodzi o odzież czy obuwie.

Sytuację pogarsza fakt, że często nie możemy pozwolić sobie na stosunkowo długi proces wymiany lub zwrotu. Nie chcemy też zamrażać pieniędzy.

W tym obszarze przedsiębiorcy wciąż mają wiele przestrzeni na to, aby poprawić doświadczenia swoich klientów.

Aż 63 proc. badanych potwierdza, że byliby bardziej lojalni wobec sprzedawcy, który pozwala im kupować rzeczy w Internecie i zwracać w sklepie. Co więcej 45 proc. doceniłoby możliwość rozpoczęcia transakcji w sklepie i finalizacji online.

Główny cel zakupów w sklepie: szybciej do kasy

REKLAMA

Polacy szybko adaptują się do nowych technologii, szczególnie jeśli wiąże się to z wygodą i szybkością obsługi. Co trzeci badany (32 proc.) chciałby korzystać z rozwiązań przyspieszających zakupy w sklepach stacjonarnych, a 59 proc. z tego samego powodu życzyłoby sobie więcej opcji samoobsługowych.

Wymagania nad Wisłą są więc szczególnie wysokie, bo średnia globalna to 39 proc. Co niezwykle istotne, aż 62 proc. badanych najpewniej zrezygnuje z zakupu, jeśli nie może zapłacić tak, jak chce. W tym względzie klienci nie idą na kompromisy, co tylko potwierdza znaczenie sposobu finalizacji transakcji oraz starań, jakie muszą dołożyć przedsiębiorcy, aby oferować różne opcje płatnicze.

Klienci chcą zakupów bezpiecznych, ale nie kosztem ograniczeń w wygodzie

REKLAMA

30 proc. konsumentów czuje się mniej bezpiecznie podczas zakupów niż 10 lat temu. Wszystko z powodu oszustw płatniczych.

Potwierdza to także 30 proc. firm w Polsce, które w ostatnich 12 miesiącach padły ofiarą cyberataku lub wycieku danych. W skali globalnej odsetek ten wynosi aż 45 proc. Z drugiej strony 40 proc. przedsiębiorstw, które wprowadziły silne uwierzytelnianie klienta twierdzi, że obniżyło to ich współczynnik konwersji.

To jasny sygnał mówiący o tym, że skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, muszą być także wygodne. Skomplikowany proces wydłużający ścieżkę zakupową, ostatecznie zmniejsza szansę na finalizację zakupu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każda transakcja zawiera informacje takie jak godzina, data, lokalizacja i wartość, a także wybrany kanał, metoda płatności oraz użyte urządzenie.

Sposób płatności może zatem dostarczyć wielu ciekawych, a także praktycznych informacji o konsumentach, w tym o ich preferencjach, stylu życia, sytuacji finansowej, a także zachowaniach zakupowych.

– A jeśli dane są również powiązane systemami do zarządzania asortymentem, pozwala to biznesowi na wgląd, jakie artykuły kupują klienci, a na ich bazie tworzyć m.in. gotowe spersonalizowane rekomendacje – tłumaczy Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.