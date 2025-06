Lidl, Biedronka i inne sieci dyskontowe mają kłopoty? Klienci z zakupami wracają do mniejszych sklepów oraz do hipermarketów

W ostatnim czasie największy wzrost liczby wizyt, a więc miejsca robienia zakupów, dotyczy sklepów convenience i hipermarketów. To sugeruje, że dla klientów równie ważna jest wygoda i bliskość, jak i dostęp do szerokiego asortymentu w jednym miejscu. Coraz bardziej liczy się więc elastyczność formatu, a nie jego rozmiar.

- Konsument chce kupować tam, gdzie jest mu w danym momencie najwygodniej i najkorzystniej, zwłaszcza że obecnie atrakcyjnymi ofertami walczą o niego nie tylko dyskonty, ale i pozostałe formaty - komentuje Weronika Piekarska, współautorka raportu z Proxi.cloud.

Zakupy w Lidlu lub Bidronce - niekoniecznie

W maju br. liczba wizyt wzrosła rok do roku w każdym badanym formacie sklepowym, a najbardziej w convenience i hipermarketach – odpowiednio o 8,2% i 8,1%. Dyskonty i supermarkety mają gorsze wyniki rdr. – 4,7% i 2,7% na plusie. Z kolei miesiąc do miesiąca wzrosty zaliczyły sklepy convenience i supermarkety – o 2,7% i 1,2%. Spadki mdm. zanotowały hipermarkety oraz dyskonty – o 4,3% i 1,5%.

Liczba klientów rdr. identycznie poszła w górę w sklepach convenience i hipermarketach – o 1,9%. Supermarkety i dyskonty straciły rdr. 1% i 0,9%. Miesiąc do miesiąca kupujących przybyło w supermarketach i sklepach convenience – 0,6% i 0,5%, a ubyło w hipermarketach i dyskontach – 2,5% i 0,5%. Raport wykazał też, że Biedronka jest na plusie w jednym z czterech ww. obszarów, Lidl – w dwóch, a Żabka – we wszystkich.

Jak wynika z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud i platformy UCE RESEARCH, dotyczącego ruchu w sklepach spożywczych, w maju br. liczba wizyt wzrosła rdr. we wszystkich badanych formatach. W placówkach convenience zwiększyła się o 8,2%, w hipermarketach – o 8,1%, w dyskontach – o 4,7%, a w supermarketach – o 2,7%.

Według Mateusza Nowaka, współautora raportu z Proxi.cloud, może to świadczyć zarówno o poprawie kondycji finansowej społeczeństwa, jak i o popularyzacji narzędzi promocyjnych, w tym aplikacji zakupowych.

– Zwiększenie ruchu rdr. we wszystkich formatach mówi o zmieniających się nawykach zakupowych klientów. Być może coraz częściej, zamiast robić duże zakupy raz na tydzień, konsumenci rozbijają je na więcej mniejszych wizyt lub uzupełniają koszyki w różnych typach sklepów. To pokazuje, że klienci łączą kanały zakupowe, wybierając dany format w zależności od potrzeb, a nie z przywiązania do jednej sieci – komentuje Weronika Piekarska, współautorka raportu z Proxi.cloud.

Największy wzrost liczby wizyt dotyczy sklepów convenience i hipermarketów. – To sugeruje, że dla klientów równie ważna jest wygoda i bliskość, jak i dostęp do szerokiego asortymentu w jednym miejscu. Coraz bardziej liczy się więc elastyczność formatu, a nie jego rozmiar. Konsument chce kupować tam, gdzie jest mu w danym momencie najwygodniej i najkorzystniej, zwłaszcza że obecnie atrakcyjnymi ofertami walczą o niego nie tylko dyskonty, ale i pozostałe formaty – dodaje ekspertka.

Inaczej wygląda sytuacja ze zmianą liczby wizyt miesiąc do miesiąca. W maju wzrosty dotyczyły sklepów convenience – 2,7%, a także supermarketów – 1,2%. Natomiast spadki mdm. zanotowały hipermarkety oraz dyskonty – o 4,3% i 1,5%,

– Na wyniki mdm. hipermarketów i dyskontów mogły wpłynąć większe zakupy, robione tam w drugiej połowie kwietnia przed Wielkanocą i majówką. Występowanie dłuższych okresów wolnych od pracy sprzyja robieniu zapasów w sklepach, m.in. w hipermarketach – stwierdza Mateusz Nowak, współautor raportu z Proxi.cloud.

Zakupy w małych sklepach zamiast w Biedronce lub Lidlu, dlaczego w maju tak popularne

W tym kontekście ekspertki nie dziwi, że największy wzrost liczby wizyt mdm. odnotowały sklepy convenience. – Maj to czas pierwszych ciepłych weekendów, wypadów za miasto i aktywności na świeżym powietrzu, a ten format idealnie wpisuje się w takie potrzeby.

- Klienci cenią go za bliskość i możliwość szybkiego uzupełnienia drobnych zakupów, np. przekąsek, napojów czy produktów na grilla – zauważa Weronika Piekarska.

Z raportu wynika też, że liczba klientów rok do roku identycznie wzrosła w sklepach convenience i hipermarketach – o 1,9%. Natomiast spadki dotyczą supermarketów oraz dyskontów – odpowiednio o 1% i 0,9% rdr.

Według autorów analizy, choć obserwowane zmiany nie są odczuwalne w codziennym funkcjonowaniu sklepów, to jednak sygnalizować mogą różnice w skuteczności przyciągania klientów przez poszczególne formaty.

– Coraz gęstsza sieć sklepów convenience umożliwia klientom szybkie uzupełnianie brakujących produktów bez konieczności dalszych dojazdów. Wzrost liczby klientów w tym formacie może być przejawem lojalności, wynikającej z codziennej obecności w sklepie, będącym np. po drodze do pracy. Dodatkowo, format convenience coraz skuteczniej wiąże klientów z marką, np. poprzez aplikacje lojalnościowe – zwraca uwagę Weronika Piekarska.

Ponadto ekspertka z Proxi.cloud zauważa, że hipermarkety przyciągają klientów szerokim wyborem, promocjami oraz specjalistycznym asortymentem, np. produktami bezglutenowymi czy wegańskimi. To czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów szukających kompleksowych zakupów w jednym miejscu.

– Z kolei dyskonty i supermarkety dostają sygnał, że Polacy coraz częściej wybierają format sklepu w zależności od okazji lub potrzeby, a nie z lojalności wobec jednego segmentu. Warto monitorować te trendy w kolejnych miesiącach – podkreśla współautorka raportu.

Patrząc na wyniki miesiąc do miesiąca, widać, że w maju liczba klientów wzrosła w supermarketach i sklepach convenience – odpowiednio o 0,6% i 0,5%. Natomiast spadki mdm. widoczne są w hipermarketach i dyskontach – o 2,5% i 0,5%.

– Niewielkie zmiany w liczbie klientów miesiąc do miesiąca to efekt naturalnego wyhamowania po intensywnym okresie świątecznym. Maj przyniósł uspokojenie i powrót do codziennego rytmu zakupów. Takie sezonowe wahania są naturalnym elementem cyklu handlowego i warto je analizować z szerszej perspektywy czasu – uważa Weronika Piekarska.

Raport uwzględnia też dane dotyczące TOP3, a więc trzech największych pod względem ruchu sieci handlowych. Biedronka jest na plusie w jednym z czterech ww. obszarów (liczba wizyt rdr.), Lidl – w dwóch (liczba wizyt rdr. i liczba klientów rdr.), a Żabka – w czterech, czyli we wszystkich.

– Te trzy sieci handlowe są coraz chętniej odwiedzane przez klientów. Może to być związane wysoką dostępnością ich placówek, szczególnie w miastach, a także ze zmieniającą się preferencją części społeczeństwa do robienia zakupów właśnie w tych placówkach – analizuje Mateusz Nowak.

Jak podsumowuje Weronika Piekarska, dane dot. TOP3 największych sieci handlowych potwierdzają ogólne tendencje. Dyskonty utrzymują silną pozycję, ale to format convenience wyraźnie zyskuje na znaczeniu.

Wyniki Żabki, która notuje wzrosty we wszystkich czterech analizowanych obszarach, pokazują, że jest ona zdecydowanym beneficjentem zmiany stylu życia konsumentów. Współczesny klient żyje szybciej i oczekuje prostych, wygodnych rozwiązań. Z kolei Lidl i Biedronka, choć wciąż pozostają bardzo silnymi graczami na rynku, notują mniej dynamiczne zmiany.