REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Kawosze przerażeni, bo kawa cały czas drożeje (+ 22,6% rdr.). Promocje nie ratują sytuacji i ma być jeszcze gorzej

Kawosze przerażeni, bo kawa cały czas drożeje (+ 22,6% rdr.). Promocje nie ratują sytuacji i ma być jeszcze gorzej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 10:12
Kawosze przerażeni, bo kawa cały czas drożeje (+ 22,6% rdr.). Promocje nie ratują sytuacji i ma być jeszcze gorzej
Kawosze przerażeni, bo kawa cały czas drożeje (+ 22,6% rdr.). Promocje nie ratują sytuacji i ma być jeszcze gorzej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. kawa w sklepach średnio zdrożała o 22,6% rdr. Mielona zaliczyła wzrost rdr. o 28,8%, a rozpuszczalna – o 16,4% rdr. W samym III kw. br. podwyżki rdr. wyniosły odpowiednio 28,7%, 36,8% i 20,6%. Dla porównania w całym 2024 roku kawa mielona podrożała rdr. o 5,4%, a rozpuszczalna – o 1%. Do tego widać, że w sieciach handlowych przybywa promocji na kawę. W I półroczu br. było ich o 0,1% więcej niż rok wcześniej. Przez 9 miesięcy tego roku odnotowano wzrost rdr. o 4,7%, ale już w III kwartale – o 14% rdr. W tym ostatnim okresie liczbę promocji zwiększyły sieci cash & carry, sklepy convenience, hipermarkety i supermarkety. Na minusie znalazły się tylko dyskonty.

Średnie ceny kawy w sklepach 2024-2025

Według danych UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito, pochodzących z raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, od stycznia do końca września br. średnie ceny kawy (regularne i promocyjne) poszły w górę rdr. o 22,6%. Produkt mielony zdrożał rdr. o 28,8%, a rozpuszczalny – o 16,4%. W całym 2024 roku ten pierwszy odnotował średni wzrost cen rdr. o 5,4%, a drugi – o 1%. W III kw. br. kawa podrożała rdr. o 28,7% (mielona – o 36,8%, a rozpuszczalna – o 20,6%).

Ponadto z raportu Hiper-Com Poland, Shopfully i UCE RESEARCH wynika, że w tym roku sieci handlowe zrobiły o 4,7% więcej promocji na kawę niż rok wcześniej. Tylko w III kw. br. wzrost wyniósł 14% rdr. Z kolei w I półroczu br. było o zaledwie 0,1% więcej akcji promocyjnych niż w analogicznym okresie ub.r.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego kawa drożeje?

Wysokie ceny kawy są odbiciem dramatycznej sytuacji na rynkach globalnych. Arabika osiągnęła najwyższy poziom od blisko 50 lat, a robusta bije historyczne rekordy. Główną przyczyną są uwarunkowania klimatyczne w krajach producenckich. Kolejnym czynnikiem są spekulacje finansowe. Coraz powszechniejsze są głosy branży, iż plantatorzy celowo wstrzymują sprzedaż ziaren, czekając na jeszcze wyższe ceny, a zapasy na giełdzie ICE cały czas topnieją. Do tego koszty operacyjne, w szczególności ceny nawozów, energii i transportu, są przenoszone na konsumentów – mówi dr Robert Orpych, współautor raportu z Uniwersytetu WSB Merito.

Będzie jeszcze drożej ale podwyżki nieco wyhamują?

Patrząc na obecny stan rynku, Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully, stwierdza, że tempo wzrostu cen kawy może nieco zwolnić, jeśli warunki pogodowe będą umiarkowanie sprzyjające, a koszty logistyczne ustabilizują się. Wówczas kolejne podwyżki cen w sklepach wynosiłyby do 20% rdr. Z kolei Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland, zakłada, że pod koniec roku dynamika wzrostu cen zacznie stopniowo spadać do poziomu kilkunastu procent rdr. Będzie to możliwe dzięki efektowi wyższej bazy i częściowej stabilizacji notowań surowca. W pierwszych miesiącach przyszłego roku podwyżki mogą być już jednocyfrowe, o ile nie pojawią się nowe wstrząsy podażowe i złoty nie ulegnie silnemu osłabieniu.

W kolejnych kwartałach ceny popularnych marek kaw kształtować się będą w przedziale 60-80 zł za kilogram, a marek premium oscylować będą na poziomie 100-120 zł. Ewentualny spadek możliwy jest dopiero w drugiej połowie 2026 roku, jeśli Brazylia zbierze większe plony bez kolejnych katastrof pogodowych. Do tego czasu konsumenci powinni monitorować gazetki, kupować w promocjach i budować zapasy, bo kawa ma długi termin ważności – wskazuje dr Robert Orpych.

Coraz więcej promocji w sklepach ale ceny i tak mocno rosną

Dane pokazują, że liczba promocji rośnie, ale ceny i tak stale idą w górę. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito tłumaczy, że to klasyczny mechanizm rynkowy w warunkach inflacji kosztowej i wojny cenowej. Sieci przez większą część 2024 roku opóźniały podnoszenie cen, licząc na ustabilizowanie się kosztów kawy. Gdy stało się jasne, że to nie nastąpi, przeniosły koszty na konsumentów i jednocześnie zwiększyły liczbę promocji, żeby złagodzić szok i utrzymać wolumen sprzedaży. Efekt jest taki, że ceny promocyjne dzisiaj są niejednokrotnie wyższe niż rok temu regularne.

REKLAMA

Wzrost liczby promocji w I półroczu tylko +0,1% rdr. świadczy o tym, iż sieci handlowe długo podchodziły ostrożnie do promocji na kawę. Wyraźne przyspieszenie w III kw. br. pokazuje, że odmroziły promocje. Konsumenci stali się bardziej wrażliwi cenowo, więc sklepy musiały zareagować – dać klientowi poczucie okazji, podczas gdy realny koszt produktu dalej rośnie. Mam też przekonanie, że gdyby nie ten skok w III kwartale, ceny w sklepach jeszcze bardziej by urosły – analizuje Robert Biegaj.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podobnego zdania jest Julita Pryzmont. Do tego zauważa, że promocje pełnią dziś głównie funkcję łagodzącą. – Widać płytsze zniżki, krótsze okna promocji oraz przenoszenie działań na marki własne i mniejsze gramatury. Jeżeli notowania surowca i kurs USD/PLN wyraźnie się uspokoją, wtedy średnia cena faktycznie zacznie się korygować. Przy utrzymującym się drogim surowcu i napiętych marżach bardziej realny jest scenariusz, w którym promocji będzie nieco więcej niż rok temu, ale wciąż o ograniczonej głębokości – uważa ekspertka z Hiper-Com Poland.

Z raportu wynika również, że w III kwartale br. najwięcej promocji przybyło w sieciach typu cash & carry (70,2% rdr.), następnie – w sklepach convenience (18,3% rdr.) i hipermarketach (15,5% rdr.). Na plusie były też supermarkety (0,7% rdr.). Na minusie znalazły się tylko dyskonty (-7,8% rdr.). – Ogromny wzrost cash & carry pokazuje, że hurtownie widzą rosnący popyt na kawę w kanale HoReCa. Tego typu sieci używają promocji, by zatrzymać lojalnych klientów biznesowych i przejąć mniejsze punkty handlowe. Sieci convenience walczą o codzienny koszyk, bo ten produkt często kupowany jest „na szybko”. W supermarketach widać stagnację, bo ich możliwości promocyjne są ograniczone – wylicza Robert Biegaj.

Ekspertka z Hiper-Com Poland spodziewa się utrzymania wysokiej aktywności promocyjnej w cash & carry i convenience, stabilizacji lub lekkiego wzrostu w hipermarketach oraz selektywnego podejścia dyskontów. Te ostatnie mogą czasowo zwiększać akcje w okresach szczytowych, ale pozostaną ostrożne w głębokości zniżek. Hipermarkety starają się odbudować ruch dzięki szerokim akcjom gazetkowym i wielosztukom. Dyskonty jako jedyne obniżyły liczbę akcji rabatowych, bo przesunęły akcent z promocji gazetkowych na architekturę cen codziennych i rozwój marek własnych. Ten format częściej używa krótkich, rotacyjnych eventów z ograniczoną dostępnością, zamiast stałego zwiększania liczby promocji.

*******

Opis metody analitycznej/badawczej
Dane dotyczące cen kawy pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito. Wzięto pod uwagę blisko 32 tys. cen detalicznych z prawie 15 tys. sklepów pochodzących z 63 sieci handlowych. Ponadto eksperci Hiper-Com Poland, Shopfully i UCE RESEARCH przeanalizowali blisko 15,9 tys. akcji rabatowych z okresu obejmującego I-III kwartał 2025 r. i analogicznego czasu w 2024 roku.

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.?
09 paź 2025

Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.? Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sytuacja wcale nie jest taka zła, a polski rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji, ba Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy komunikat resortu pracy.
Wiek emerytalny kobiety w górę? To tylko pierwszy krok do koniecznych zmian!
09 paź 2025

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest raczej nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To jest efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny w Polsce. Co nas czeka?
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe: kierunek ku reformie „Kompas Jutra”
09 paź 2025

Reforma podstawy programowej, większa autonomia szkół i nauczycieli, powrót do kwietniowego egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązkowe debaty i doświadczenia w klasach – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który ma wprowadzić istotne zmiany już od roku szkolnego 2026/2027. Jak podkreśla Minister to początek największej od lat zmiany w polskim systemie edukacji.
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
09 paź 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.

REKLAMA

Fatalne wieści dla emerytów. ZUS zażąda zwrotu czternastki. Jak to możliwe?
09 paź 2025

Coraz wyższe rachunki za energię, coraz droższe zakupy, do tego dochodzą wydatki na leki… większość emerytów ledwie wiąże koniec z końcem. Kołem ratunkowym dla seniorów najpierw była trzynastka, teraz na ich konto trafiła czternastka. Jak podaje ZUS wypłata pieniędzy właśnie się zakończyła. Okazuje się, że niektórzy ten zastrzyk gotówki będą musieli… zwrócić. Jak to możliwe?
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
09 paź 2025

W 2026 r. program "Asystent osobisty" wchodzi w okres przejściowy. Resortowy AOON 2026 nadal bazuje na stopniach niepełnosprawności, ale przygotowuje grunt pod Ustawową Asystencję z 2027 r., powiązaną z punktami PPW. Nowe wytyczne zwiększają limity do 840 godzin rocznie i stawiają na elastyczność. Sprawdź, jak złożyć wniosek i wykorzystać wsparcie asystenta.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
08 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?
Podatek od psa 2026. Ile zapłacimy za czworonoga i kto będzie musiał zapłacić?
08 paź 2025

Zbliża się kolejny rok, a wraz z nim zmiany, które mogą wpłynąć na portfele właścicieli zwierząt domowych. Podatek od posiadania psów, choć nie jest powszechny, wciąż obowiązuje w wielu polskich miastach i gminach. Maksymalne stawki, tak jak inne opłaty lokalne, zostaną zwaloryzowane. Czy w 2026 roku zapłacimy więcej za naszego pupila i czy można uniknąć tej daniny?

REKLAMA

Bez żadnych podwyżek dla pracowników budżetówki w 2026 r.? Wszystko zależy od losów ustawy budżetowej i decyzji Prezydenta RP
08 paź 2025

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok został przygotowany i trafił do Sejmu 30 września 2025 r. Już 09 października 2025 r. w Sejmie ruszają dalsze prace nad budżetem. Budzi on wiele kontrowersji, w szczególności ze względu na planowany poziom wydatków. Przedstawiciele związków zawodowych pracowników sfery budżetowej oburzają się na planowany poziom podwyżek, wynoszący zaledwie 3%, domagając się ostatnio co najmniej 5%. Tymczasem może się okazać, że nawet tej 3-procentowej podwyżki nie będzie.
Podatek od nieruchomości 2026. Jakie będą nowe stawki i jak najlepiej opłacić daninę?
08 paź 2025

Podwyżki cen gazu, prądu i żywności to dopiero początek. Po waloryzacji emerytur i innych świadczeń, inflacja ponownie upomni się o swoje, tym razem poprzez wyższe opłaty za domy i mieszkania. W 2026 roku wiele gmin wykorzysta wskaźnik inflacji, by podnieść lokalne podatki. Kogo dotkną największe podwyżki i czy Twój budżet domowy wytrzyma kolejne obciążenie?

REKLAMA