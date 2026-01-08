Ponad 3 tys. zł miesięcznie i kilkanaście form pomocy MOPS. Wiele rodzin wciąż z nich nie korzysta

Ponad 3 000 zł miesięcznie, kilkanaście zasiłków i programy, z których wiele rodzin wciąż nie korzysta. W 2026 roku MOPS oferuje osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom szeroki katalog świadczeń finansowych oraz usług wspierających. Sprawdzamy, jakie dodatki i zasiłki przysługują, w jakiej wysokości i na jakich zasadach można je łączyć.

Zasiłki z MOPS w 2026. Nawet 3 386 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego

W 2026 roku MOPS wypłaca kilka świadczeń pieniężnych, które przysługują osobom z niepełnosprawnością niezależnie od sytuacji zawodowej, a w części przypadków także bez kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny – stałe 215,84 zł bez zmian

Kwota 215,84 zł miesięcznie w 2026 roku pozostaje bez waloryzacji, ale nadal jest jednym z najczęściej wypłacanych świadczeń. Przysługuje m.in. osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, dzieciom z niepełnosprawnością oraz wszystkim osobom po 75. roku życia, niezależnie od dochodu.

Świadczenie pielęgnacyjne – 3 386 zł miesięcznie dla opiekuna

To jedno z najważniejszych świadczeń w systemie. Od 1 stycznia 2026 r. jego wysokość wynosi 3 386 zł miesięcznie, jest zwolnione z podatku i nie podlega kryteriom dochodowym. Przysługuje opiekunom dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia), którzy rezygnują z pracy zarobkowej.

Dla wielu rodzin to podstawowe źródło utrzymania, którego znaczenie w 2026 roku jeszcze wzrosło wraz z podwyżką płacy minimalnej.

Zasiłki dochodowe – nawet 1 229 zł miesięcznie przy niskich dochodach

Obok świadczeń przysługujących niezależnie od dochodu, w systemie pomocy społecznej funkcjonują także zasiłki uzależnione od sytuacji finansowej. W 2026 roku ich wysokość pozostaje powiązana z kryteriami dochodowymi, ale w praktyce mogą one stanowić realne wsparcie dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności nie są w stanie podjąć pracy.

Zasiłek stały – gwarancja minimum socjalnego

Zasiłek stały w 2026 roku może wynieść nawet 1 229,05 zł miesięcznie, przy minimalnej wypłacie 100 zł. Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub trwałej niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowych progów.

Zasiłek okresowy – wsparcie w kryzysie

To świadczenie przyznawane czasowo, zwykle na 3 do 12 miesięcy, dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby lub utraty pracy. Kwota ustalana jest indywidualnie, ale nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Pomoc celowa – także wtedy, gdy dochód jest za wysoki

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy mogą pokryć wydatki na:

leki i leczenie,

żywność i opał,

odzież i wyposażenie mieszkania,

drobne naprawy,

koszty pogrzebu.

W przypadku zdarzeń losowych (pożar, powódź) pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu, co w praktyce bywa kluczowe dla osób z niepełnosprawnością.

Świadczenie wspierające – od 752 zł do ponad 4 tys. zł miesięcznie

Od 2026 roku próg punktowy został obniżony, o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i może wynosić:

ok. 752 zł przy 70 punktach,

ponad 3 300 zł przy wysokiej punktacji,

nawet ponad 4 000 zł miesięcznie przy maksymalnym poziomie potrzeby wsparcia.

Dla wielu dorosłych osób z niepełnosprawnością to największa finansowa zmiana ostatnich lat.

Usługi, o których wiele rodzin wciąż nie wie

Poza świadczeniami pieniężnymi system pomocy społecznej obejmuje także usługi, które mają bezpośrednio wspierać codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. W praktyce to właśnie one najczęściej odciążają rodziny, poprawiają samodzielność i pozwalają uniknąć całodobowej opieki bliskich, choć wiele uprawnionych osób wciąż nie wie, że może z nich skorzystać.

Asystent osobisty – realna pomoc w codziennym życiu

Program asystenta osobistego pozwala osobie z niepełnosprawnością funkcjonować bardziej samodzielnie, od wyjść z domu po załatwianie spraw urzędowych. Usługi są bezpłatne, a w 2026 roku ich finansowanie obejmuje setki gmin w całym kraju.

Opieka wytchnieniowa – 205 mln zł na odciążenie opiekunów

Na program opieki wytchnieniowej w 2026 roku przeznaczono ponad 205 mln zł. To wsparcie skierowane do opiekunów, którzy przez lata sprawują całodobową opiekę i często nie mają możliwości odpoczynku. Program zapewnia czasowe zastępstwo w opiece, bez ponoszenia kosztów przez rodzinę.

Jakie świadczenia z MOPS można łączyć w 2026 roku?

Część świadczeń wypłacanych przez MOPS można pobierać równolegle, o ile spełnione są odrębne warunki ustawowe. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu i może być łączony m.in. z zasiłkiem stałym, okresowym lub celowym. Możliwe jest także jednoczesne korzystanie ze świadczeń pieniężnych oraz usług, takich jak asystent osobisty czy opieka wytchnieniowa.

Ograniczenia dotyczą głównie świadczeń opiekuńczych i wspierających, w tych przypadkach przepisy wykluczają ich równoczesne pobieranie w określonych konfiguracjach, dlatego każdorazowo warto potwierdzić w MOPS lub GOPS, jakie połączenia są dopuszczalne w konkretnej sytuacji.

Najważniejsze pytanie w 2026 roku: z czego możesz skorzystać Ty?

System pomocy społecznej w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej, ale tylko pod warunkiem, że świadczenia są właściwie dobrane i łączone. Wiele z nich przysługuje niezależnie od dochodu, inne można uzyskać równolegle.

Dlatego w praktyce najlepszym krokiem jest kontakt z lokalnym MOPS lub GOPS, który pomoże ustalić pełen katalog należnych świadczeń i wskazać, jakie dokumenty warto przygotować. W 2026 roku dobrze poinformowana decyzja może oznaczać kilkanaście tysięcy złotych realnego wsparcia w skali roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych