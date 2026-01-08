REKLAMA

Koniec 800 plus i innych zasiłków? Nowe świadczenie 1700 zł – zasady

Koniec 800 plus i innych zasiłków? Nowe świadczenie 1700 zł – zasady

08 stycznia 2026, 17:12
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Koniec 800 plus i innych zasiłków? Nowe świadczenie 1700 zł – zasady
Czy wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego spowoduje likwidację popularnych programów socjalnych takich jak 800 plus i 300 plus? Koncepcja BDP jest coraz bardziej popularna, a w jednym ze stanów USA mieszkańcy już otrzymują świadczenie.

Bezwarunkowy dochód podstawowy zastąpi świadczenia społeczne?

Od pewnego czasu funkcjonuje pomysł wprowadzenia w Polsce tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Chodzi tu o koncepcję świadczenia pieniężnego wypłacanego regularnie wszystkim Polakom bez żadnych warunków.

Bezwarunkowy dochód podstawowy miałby zastąpić 800 plus, 300 plus i inne zasiłki jednym uniwersalnym świadczeniem. Zakłada się, że uprościłoby to system świadczeń społecznych w Polsce i ograniczyło biurokrację. Wprowadzenie BDP umożliwiłoby też pełne działanie wolnego rynku oraz przyczyniłoby się do równego traktowania wszystkich obywateli przez państwo.

Jaka powinna być wysokość świadczenia?

Dzięki bezwarunkowemu dochodowi podstawowemu każdy obywatel otrzymałby świadczenie bez żadnych warunków - bez składania wniosków i bez dokumentowania dochodów. Bez znaczenia byłby wiek, staż pracy czy osiągany dochód.

Eksperci wyliczyli, że BDP w Polsce powinien wynosić około 1300 - 1700 zł miesięcznie, chociaż można spotkać się też z proponowaną kwotą w wysokości ponad 2300 zł.

Testowanie BDP w Polsce i innych krajach

Jak na razie bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce to tylko pomysł na etapie dyskusji i koncepcji. Niemniej przed wybuchem pandemii COVID-19 przygotowywano się do przeprowadzenia w województwie warmińsko-mazurskim eksperymentu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Niestety, z powodu pandemii projekt został zaniechany.

Programy pilotażowe BDP były prowadzone we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak to w USA od 1982 roku działa program przypominający bezwarunkowy dochód podstawowy. Na Alasce każdy mieszkaniec stanu otrzymuje roczną dywidendę w wysokości ponad 3000 dolarów z zysków funduszu utworzonego z dochodów z eksploatacji ropy naftowej.

Czy w Polsce będzie wprowadzony bezwarunkowy dochód podstawowy?

Czy pomysł wprowadzenia w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego ma szansę na realizację? Wydaje się, że na razie raczej nie. Brakuje politycznej woli do tak radykalnych reform systemu świadczeń społecznych.

Mimo że nic nie wiadomo o pracach w Sejmie nad przepisami wprowadzającymi BDP, niektórzy eksperci uważają, że to tylko kwestia czasu, gdy taki projekt znajdzie się w parlamencie.

