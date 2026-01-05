REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie"? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie

Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie

05 stycznia 2026, 10:03
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, 800 plus, prąd, energia elektryczna, prezydent, Karol Nawrocki, rachunki
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Kancelaria Prezydenta RP

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który następnie został złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – zakłada trwałe obniżenie cen prądu dla odbiorców indywidualnych o około 33%, co – zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Prezydenta – jest równoznaczne z tym, że „polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych, będą mogły zaoszczędzić ponad 800 zł rocznie.” W ostatnim czasie – na temat rozwiązań proponowanych przez Prezydenta – mieli okazję wypowiedzieć się sami Polacy.

Koniec ze wsparciem od 1 stycznia 2026 r. – rząd wycofuje mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną, który stanowił ochronę dla gospodarstw domowych przed wzrostem rachunków za prąd

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej – tylko do 31 grudnia 2025 r. zostaje przedłużony mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Rozwiązanie to oznacza, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych w najbliższym czasie nie wzrosną, ale tylko do końca 2025 r.

Zamrożenie cen energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r. zostaje wprowadzone poprzez dodanie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 lit. e w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.. Dotychczas – mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych był bowiem ustalony do dnia 30 września 2025 r. Ww. przepis, wprowadzający zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2025 r., wszedł w życie z dniem 30 września 2025 r.

W 2026 r. wsparcie odbiorców energii elektrycznej w postaci ustalania maksymalnej ceny (tj. mrożenia cen energii elektrycznej) nie ma już być kontynuowane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (ustalającej maksymalną cenę energii elektrycznej na okres od 1 października do 31 grudnia 2025 r.) – analiza sytuacji na rynku energii elektrycznej wskazuje na zasadność stopniowego odchodzenia od wsparcia odbiorców tej energii. Początkowo zaplanowano, że datą końcową stosowania ceny maksymalnej powinien być 30 września 2025 r., ale – „aby zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych” – ustawa, która weszła w życie z dniem 30 września br., przewiduje jej zmianę na 31 grudnia 2025 r.

Nie tylko koniec z mechanizmem ceny maksymalnej za energię elektryczną – w dalszym ciągu nie będzie także przysługiwał dodatek osłonowy

W kontekście rachunków za energię elektryczną, które obciążają budżety polskich rodzin – warto również wspomnieć, że w 2026, jak i 2027 r. nadal nie będzie przysługiwał tzw. dodatek osłonowy (ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej zakłada bowiem wydłużenie zawieszenia jego wypłat z 31 grudnia 2025 r., do 31 grudnia 2027 r.). Ministerstwo Energii przekonuje, że jest to podyktowane:

  • niską kwotą dodatku,
  • ograniczoną grupą jego beneficjentów oraz
  • wdrożeniem w ostatnich latach lepszych rozwiązań chroniących odbiorców energii elektrycznej przed wzrostami cen tej energii.

W następstwie dokonania zmiany art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – wszystkie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone do 31 grudnia 2027 r., zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod projektem ustawy

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który następnie (a konkretnie 12 listopada br.) został złożony przez niego do Sejmu (nr w sejmowym wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/37566/2025). Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada:

  • trwałe obniżenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i firm (docelowo o 33 proc.) oraz
  • uproszczenie rozliczeń za prąd, czyli likwidację skomplikowanych opłat, dzięki czemu – rachunki za energię elektryczną będą dla odbiorców czytelniejsze.

„Tani prąd – 33%” (bo tak najnowszą inicjatywę ustawodawczą Karola Nawrockiego określa Kancelaria Prezydenta) to realizacja przez Prezydenta jego kolejnego zobowiązania wyborczego, które w opublikowanym podczas kampanii wyborczej planie 21 postulatów, brzmiało właśnie: „Tani prąd 33%, rachunki o 1/3 w dół”.

W czasie przemówienia, które miało miejsce w dniu 7 listopada br., po podpisaniu przez Prezydenta projektu jego nowej inicjatywy – Karol Nawrocki podkreślił, że Polska jest na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej – zaraz po Czechach – z najwyższą ceną energii elektrycznej. Zwrócił uwagę, że prezentowane przez niego rozwiązania to nie doraźne działanie, lecz trwała reforma systemu opłat.

„Jako Prezydent Polski chcę powiedzieć, że reprezentuję wyłącznie interes Polaków i skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne, a są to właśnie ceny prądu” – zaznaczył Nawrocki.

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – kto otrzyma wsparcie?

Nowe wsparcie w zakresie kosztów rachunków za energię elektryczną, które wynika z projektu ustawy, będącego inicjatywą ustawodawczą Prezydenta (tj. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2), ma być skierowane zarówno do gospodarstw domowych, jak i do firm.

W uzasadnieniu projektu, Prezydent podkreśla, że – rozwiązania przedstawione w ustawie mają przyczynić się do „obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych na poziomie około 33%, a „skala korzyści dla poszczególnych gospodarstw domowych będzie zróżnicowana w zależności od profilu zużycia energii oraz stosowanej taryfy, jednak różnice te nie będą przekraczać 1-2 pkt proc.” Ponadto – „beneficjentami proponowanych zmian będą również przedsiębiorcy. W ich przypadku, ze względu na zróżnicowanie stawek taryfowych oraz funkcjonujący system ulg, wyłączeń uzależnionych od profilu zużycia energii, poziom korzyści będzie bardziej zróżnicowany і wyniesie około 20%.” „Rozwiązanie to przyczyni się do poprawy konkurencyjności krajowych firm, co w konsekwencji może wspierać ożywienie obecnie słabej koniunktury gospodarczej oraz ograniczyć trwające w wielu przedsiębiorstwach procesy redukcji zatrudnienia.” – przekonuje dalej Karol Nawrocki.

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – na czym dokładnie ma polegać wsparcie?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który w dniu 12 listopada 2025 r. został złożony przez Prezydenta do Sejmu – według informacji opublikowanej w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta:

Ważne

Opiera się na czterech filarach:

  1. likwidacji dodatkowych opłat (OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej i opłaty przejściowej),
  2. ograniczeniu kosztów certyfikatów,
  3. obniżeniu opłat dystrybucyjnych (tj. ograniczeniu nadmiernych zysków operatorów sieci poprzez obniżenie regulowanej stopy zwrotu (WACC)) oraz
  4. zmianie zasad bilansowania systemu.

Musimy także wrócić do stawki 5 proc. VAT za prąd – stwierdził, w czasie swojego przemówienia, Karol Nawrocki, mając na myśli – trwałe utrzymanie obniżonej stawki VAT za energię elektryczną na poziomie 5% zamiast powrotu do 23% i podkreślił, że efektem tych wszystkich zmian ma być to, że ponad 800 zł rocznie będą mogły oszczędzić polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

Wśród wynikających z projektu korzyści dla gospodarstw domowych, Prezydent wymienia:

  • niższe rachunkiprzeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi około 800 zł rocznie na rachunkach za prąd,
  • prostsze rozliczeniarachunek za energię dla typowej rodziny spadnie z ok. 2500 zł do 1700 zł rocznie, co oznacza obniżkę kosztów o około 33%,
  • niższe koszty życia – obniżka cen prądu przełoży się na spadek kosztów utrzymania i pomoże zahamować wzrost cen w gospodarce.

Spadek kosztów, wynikających z rachunków za energię elektryczną, który ma być skutkiem najnowszej inicjatywy ustawodawczej Prezydenta dla gospodarstw domowych, obrazuje poniższy wykres:

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Karola Nawrockiego, Tani Prąd - 33%

Kancelaria Prezydenta RP

Wśród wynikających z projektu korzyści dla firm i gospodarki, Prezydent wymienia natomiast:

  • tańszą energię – co ma przełożyć się na większą konkurencyjność i stanowić impuls dla gospodarki.
  • niższe koszty energii rachunki za prąd dla firm spadną nawet o 20% i więcej, co szczególnie odczują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • poprawę konkurencyjności MŚP – tańsza energia elektryczna zmniejszy koszty prowadzenia biznesu, ułatwiając krajowym firmom konkurowanie z zagranicznymi,
  • impuls dla gospodarki – ulga kosztowa dla firm wesprze inwestycje, zwiększy płynność finansową i pomoże ograniczyć skalę redukcji zatrudnienia.

Z uzasadnienia projektu wynika, że – jest on odpowiedzią na utrzymywanie się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” (obecnie kontrakty terminowe na dostawy energii na rok 2026 (BASE2026) oscylują w przedziale 420–440 zł/MWh) i ma on stanowić systemową korektę obowiązującego modelu funkcjonowania rynku energii, której celem jest trwałe obniżenie kosztów rachunków za energię dla obywateli i przedsiębiorstw oraz wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. (...) Projekt realizuje również zapowiedź Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą obniżenia cen rachunków za energię dla odbiorców indywidualnych, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia kosztów energii dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, takich jak przedszkola czy placówki ochrony zdrowia.”

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – szczegółowo o czterech filarach wsparcia proponowanego przez Prezydenta

Po zaprezentowaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, które miało miejsce w dniu 7 listopada br., nieco więcej na temat proponowanych przez Prezydenta rozwiązań powiedzieli podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda oraz doradca Prezydenta Wanda Buk. Obniżka cen energii elektrycznej, ma opierać się na czterech, następujących filarach:

Filar 1: Likwidacja dodatkowych opłat, tj.:

  • opłaty OZE,
  • opłaty mocowej,
  • opłaty kogeneracyjnej i
  • opłaty przejściowej.

Efektem finansowym powyższej zmiany dla gospodarstwa domowego, ma być oszczędność na poziomie 220 zł rocznie.

Filar 2: Reforma systemu certyfikatów, na którą składają się:

  • redukcja obowiązków umorzeniowych do 0,5% dla zielonych i niebieskich certyfikatów oraz
  • finansowanie programów termomodernizacji budynków z wpływów z ETSS, co jest bardziej sprawiedliwym i efektywnym mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej.

Efektem finansowym powyższej zmiany dla gospodarstwa domowego, ma być oszczędność na poziomie 80 zł rocznie.

Filar 3: Obniżenie opłat dystrybucyjnych, które ma nastąpić poprzez obniżenie regulowanej stopy zwrotu (WACC) do około 7%,, które to przyniesie spadek opłat dystrybucyjnych o ok. 15%,

Efektem finansowym powyższej zmiany dla gospodarstwa domowego, ma być oszczędność na poziomie 150 zł rocznie.

Filar 3: Stała obniżka VAT, tj. ustalenie VAT za energię elektryczną na stałym poziomie 5%, co ma stanowić „bezpośrednią ulgę dla wszystkich odbiorców i kluczowy krok w walce z inflacją kosztową.”

Efektem finansowym powyższej zmiany dla gospodarstwa domowego, ma być oszczędność na poziomie 350 zł rocznie.

Ważne

Łączny efekt finansowy wszystkich powyższych zmian dla gospodarstwa domowego, został oszacowany przez Kancelarię Prezydenta na kwotę 800 zł rocznie.

Z pełną treścią informacji na temat inicjatywy ustawodawczej Prezydenta „Tani Prąd -33%” można zapoznać się poniżej:

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta „Tani Prąd -33%”

Skąd w budżecie państwa znajdą się pieniądze na nowe wsparcie w zakresie kosztów rachunków za prąd, proponowane przez Prezydenta Karola Nawrockiego?

Podczas przemówienia, które miało miejsce w dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki przekonywał również, że budżet państwa nie straci na wprowadzeniu proponowanych przez niego rozwiązań w zakresie obniżenia kosztów ponoszonych przez Polaków na energię elektryczną, z tego względu, że – środki ETS zostaną po prostu przekierowane, co jest zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.”

„Już od 2024 roku 100 proc. środków z ETS powinno służyć finansowaniu transformacji. To jest zgodne z zasadami unijnymi i jest zgodne z zapowiedziami polskiego rządu” – wyjaśnił Prezydent.

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” w jaki sposób wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez Prezydenta Karola Nawrockiego wpłynie na budżet państwa?

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 – „precyzyjne oszacowanie skutków finansowych dla sektora finansów publicznych nie jest możliwe ze względu na konstrukcję poszczególnych mechanizmów wsparcia. Szacunkowo łączna wartość wydatków, które będą finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji, wyniesie ok. 8 mld zł rocznie (a przy nowych stawkach opłaty mocowej – nawet 10,5 mld zł). Ostateczna kwota będzie uzależniona od sytuacji na rynku energii – część mechanizmów ma bowiem charakter kontraktów różnicowych, w ramach których przy wysokich cenach energii wypłaty na rzecz wytwórców ulegają ograniczeniu.”

Według szacunków dokonanych przez Kancelarię Prezydenta w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla energii elektrycznej z 23% na 5%„spowoduje to spadek dochodów budżetu państwa o ok. 3,5-4 mld zł rocznie.” Faktyczny poziom ubytku dochodów będzie jednak zależny od wysokości taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dany rok oraz od wolumenu zużycia energii.

Jednocześnie, przygotowując projekt, Prezydent założył jednak, że – wpływ tej zmiany na budżet zostanie w znacznej mierze skompensowany poprzez zwiększoną konsumpcję, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach, co doprowadzi do wzrostu wpływów z VAT od innych towarów i usług.

Koszty proponowanych zmian zostaną pokryte rosnącymi przychodami z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji. Cena uprawnień na początku 2025 r. wynosiła około 70 EUR za tonę emisji, a obecnie zbliża się do 80 EUR/t i znajduje się w trendzie wzrostowym, co wynika z mechanizmu systemu EU ETS polegającego na corocznym zmniejszaniu puli dostępnych uprawnień. Dodatkowym źródłem finansowania proponowanych rozwiązań będą zwiększone dochody budżetowe, w szczególności z podatku VAT, wynikające z poprawy konkurencyjności gospodarki i wzrostu konsumpcji prywatnej napędzanej spadkiem kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe.”

Podsumowując – w ocenie Kancelarii Prezydenta – projektowana ustawa ma przyczynić się do:

  • obniżenia rachunków za energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
  • zwiększenia przejrzystości rachunków za energię elektryczną,
  • ograniczenia pośrednich mechanizmów fiskalnych,
  • zapewnienia zgodności z prawem UE w zakresie wykorzystania wpływów z EU ETS oraz
  • utrzymania neutralności budżetowej poprzez wykorzystanie istniejących źródeł dochodów publicznych na cele klimatyczne i energetyczne.

Autorzy projektu przekonują, że – „Całościowy efekt regulacji będzie mieć charakter prorozwojowy, antyinflacyjny i społecznie korzystny, wzmacniając konkurencyjność gospodarki, stabilność finansów publicznych oraz bezpieczeństwo energetyczne państwa.”

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – co na temat wsparcia proponowanego przez Prezydenta, sądzą sami Polacy?

W dniu 13 grudnia 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (nr RPW/37566/2025). W konsultacjach tych wzięło udział łącznie 54 ankietowanych. 76% z nich uznało, że rozwiązania proponowane przez Prezydenta w zakresie obniżki cen energii elektrycznej są zdecydowanie potrzebne, 7% jest im natomiast zdecydowanie przeciwna.

Wśród komentarzy do całości projektu ustawy, znalazły się zarówno pochlebne opinie na temat projektu i zawartych w nich rozwiązań:

  • „Dobre rozwiązania i przejrzysta analiza. W połączeniu z odpowiednią strategią transformacji energetycznej może dobrze zadziałać.”
  • „Ustawa realnie obniży ceny energii, co jest wielkim wsparciem dla wszystkich obywateli systemowo.”
  • „Zmiany kosmetyczne ale warte wprowadzenia.”

jak i opinie negatywne:

  • „Kierunek obniżania kosztów energii jest zrozumiały, jednak uzasadnienie projektu jest ogólnikowe i deklaratywne. Zamiast rzetelnej analizy prawnej i finansowej pojawiają się uproszczone stwierdzenia o spodziewanych korzyściach. Język dokumentu bywa publicystyczny, co nie odpowiada standardowi uzasadnienia aktu prawnego. Projekt istotnie ingeruje w model finansowania OSD i OSP, ale nie wyjaśnia, jak ograniczenie zwrotu z kapitału miałoby zostać zrównoważone bez ryzyka dla inwestycji, stabilności rynku i bezpieczeństwa dostaw. Brakuje danych liczbowych, prognoz oraz analizy konsekwencji długoterminowych. Możliwe jest krótkotrwałe obniżenie rachunków, jednak projekt nie przedstawia mechanizmów, które zapewniłyby trwałość tych efektów. W rezultacie regulacja opiera się na założeniach życzeniowych, a nie na realnej ocenie skutków ekonomicznych.”
  • „Aby obniżyć cenę energii nie wystarczy nakaz obniżki ceny, bez rezygnacji z paliw kopalnych. Cały świat przechodzi na energię odnawialną, gdyż jest tańsza, a do tego ekologiczna. Pozostanie przy energii z węgla, sprowadzanego z innych kontynentów generuje ogromne koszty. Unoszący się pył węglowy i dym z kominów elektrowni węglowych powoduje alergie u dzieci. Nakazowa obniżka ceny tak produkowanej energii, generuje dodatkowo ogromne koszty dla gospodarki. Prezydent powinien zrezygnować z zawetowania ustawy o wiatrakach. Jest to ustawa korzystna z punktu widzenia obywatela, gdyż obniża cenę energii, nie truje naszych dzieci i nie jest obciążająca dla budżetu. Doradzam Prezydentowi ponowne pochylenie się nad tematem obniżki energii. Jeszcze jest czas.”
  • „Skutki społeczne, to wydłużenie kolejek do lekarza, spowodowane absorpcją przez obywateli szkodliwych wyziewów z elektrowni węglowych.”

Z pełną treścią raportu z wynikiem konsultacji społecznych, dotyczącego przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, można zapoznać się poniżej:

Raport statystyczny z wynikiem konsultacji społecznych - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2

Raport statystyczny z wynikiem konsultacji społecznych - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2

Nowe świadczenie 800 zł dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie” – od kiedy miałoby przysługiwać wsparcie?

Zgodnie z art. 10 projektu – ustawa wprowadzająca rozwiązania, które miałaby doprowadzić do obniżenia kosztów energii elektrycznej, pozwalając tym samym, aby – przeciętne polskie gospodarstwo domowe – zaoszczędziło na rachunkach za prąd średnio około 800 zł rocznie – ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Już dziś wiemy jednak, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe.

W dniu 7 listopada 2025 r. – jak poinformowała Kancelaria Prezydenta – Karol Nawrocki złożył swój podpis pod projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2. Należy jednak mieć świadomość, że w następstwie powyższego – w dniu 12 listopada br.projekt ten został dopiero wniesiony przez Prezydenta do Sejmu, gdzie skierowano go do:

  • opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji,
  • opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratorii Generalnej RP, NBP, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Rady Dialogi Społecznego, Rzecznika Małych i średnich Przedsiębiorców, Federacji Konsumentów, Konfederacji Lewiatan oraz organizacji samorządowych, jak również do
  • konsultacji społecznych, które zakończyły się 13 grudnia br.

Ponadto, w dniu 21 listopada br. – Kancelaria Prezydenta została poproszona o uzupełnienie uzasadnienia projektu, a 4 grudnia br. ponownie zwrócono się do sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji o analizę skutków ekonomicznych rozwiązań proponowanych przez Prezydenta. Oznacza to, że projekt ten, czeka jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny (tj. prace w Sejmie, a następnie w Senacie), zanim ponownie trafi on na biurko Prezydenta, celem ostatecznego złożenia pod nim podpisu przez Karola Nawrockiego.

Ogłaszając swoja najnowszą inicjatywę ustawodawczą, Prezydent zaapelował do wszystkich ugrupowań zasiadających w polskim parlamencie o poparcie tego projektu, który ma sprawić, że zostanie „usystematyzowany polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej”.

Podstawa prawna:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (nr w sejmowym wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/37566/2025)
  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1302)
  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 953 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak/KPRP

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
05 sty 2026

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który istotnie upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Na zmianie skorzystać ma ok. 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS i ponad 2,3 mln płatników składek (czyli pracodawców).
Brawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy wiedzą o tym świadczeniu. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy
05 sty 2026

Przez lata ich praca nie miała ani umowy, ani pensji, ani składek odkładanych na przyszłość. Zamiast etatu był dom, zamiast urlopu – niekończąca się lista obowiązków, a zamiast myślenia o emeryturze troska o kolejne dzieci. Dla wielu kobiet taka decyzja oznaczała jedno: na starość nie dostaną nic. Ten schemat zmienił się dopiero kilka lat temu, gdy państwo przyznało, że wychowywanie dużej rodziny to również praca, która powinna dawać prawo do zabezpieczenia finansowego.
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
05 sty 2026

Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
05 sty 2026

W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
04 sty 2026

W 2025 roku, a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
05 sty 2026

Darowizna w gotówce od członka najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.
