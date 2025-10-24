Piwo bezalkoholowe zmniejsza spożycie alkoholu czy odwrotnie - jest tylko pierwszym krokiem w stronę mocniejszych trunków

Piwo bezalkoholowe w opinii jednych jest alternatywą dla alkoholi i zmniejsza spożycie mocnych trunków. Inni - odwrotnie, uważają, że to delikatny wstęp do przejścia na napoje alkoholowe, a więc finalnie sprzyja rozpijaniu Polaków. Jaka jest prawda?

Nowe badanie opinii publicznej pokazuje, że piwo bezalkoholowe jest przez Polaków postrzegane jako element ograniczania spożycia alkoholu. Takiego zdania jest ponad połowa respondentów. Prawie 54 proc. popiera także możliwość jego reklamy.

Piwo bezalkoholowe: sposób na zmniejszenie spożycia alkoholu?

W Polsce sprzedaż piw bezalkoholowych wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu lat o ponad 250 proc. Aż 7 na 10 dorosłych Polaków przyznaje, że sięga po zerówki regularnie. Trend ten nie jest przypadkowy. Piwo bezalkoholowe umożliwia cieszenie się smakiem chmielowego trunku bez spożywania alkoholu. Ma to kluczowe znaczenie dla coraz większej liczby Polaków, którzy dążąc do poprawy jakości życia, ograniczają konsumpcję alkoholu.

Wyniki badania SW Research z października 2025 r. pokazują, że piwo bezalkoholowe jest narzędziem wspierającym politykę zdrowotną, polegającą m.in. na ograniczaniu szkód wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu.

Piwo bezalkoholowe wspiera odpowiedzialną konsumpcję

Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że Polacy dostrzegają w piwach bezalkoholowych szansę na kształtowanie bardziej odpowiedzialnych i prozdrowotnych wzorców konsumpcji.

Piwo bezalkoholowe to nie jest więc wstęp do świata alkoholu, a wręcz przeciwnie – to wsparcie polskich konsumentów w ograniczaniu lub rezygnacji z niego.

Pytani o to, co wpływa w największym stopniu na nadużywanie alkoholu, Polacy wymieniają na pierwszych miejscach złe wzorce wyniesione z domu (45 proc.) i sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach – tzw. „małpki” (32 proc.).

Dostępność bezalkoholowych wersji napojów alkoholowych znalazła się na końcu tej listy (4,8 proc. odpowiedzi). To pokazuje, że problemy alkoholowe mają podłoże społeczne i kulturowe, a nie zależą od istnienia na rynku produktów niskoalkoholowych czy bezalkoholowych.

Piwo bezalkoholowe: zmiana kultury konsumpcji?

Eksperci zauważają, że wzrost popularności piw bezalkoholowych to część szerszego trendu odchodzenia od alkoholu na rzecz zdrowszych alternatyw. Jak potwierdzają badania SW Research, piwo bezalkoholowe jest w opinii publicznej bezpiecznym i odpowiedzialnym wyborem w duchu trendu No Alcohol, Low Alcohol (NoLo).

Polacy postrzegają je jako środek wspierający ograniczanie spożycia alkoholu i element strategii redukcji szkód, a nie produkt zwiększający ryzyko uzależnień. Wybierają piwo bezalkoholowe przede wszystkim ze względu na jego smak*, orzeźwienie i brak negatywnych konsekwencji spożycia alkoholu.

