Czy 30.11.2025 jest niedziela handlowa? Czy 30 listopada są otwarte sklepy? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Czy 30.11.2025 jest niedziela handlowa? Czy 30 listopada są otwarte sklepy? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

28 listopada 2025, 11:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
30 listopada jest niedziela handlowa?
30 listopada jest niedziela handlowa?
Czy 30 listopada 2025 roku jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje zakupy lub wizytę w galerii handlowej w niedzielę. Zalecamy najpierw sprawdzić, czy 30.11.2025 można zrobić zakupy bez przeszkód. Ponadto, informujemy gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową.

Niedziela handlowa 30 listopada 2025 - czy sklepy są otwarte?

Niedziela 30 listopada 2025 nie jest niedzielą handlową. Tego dnia duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa 2025?

Kolejna niedziela handlowa wypada 7 grudnia 2025 roku.

Kiedy są niedziele handlowe 2025?

W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?

W niedzielę niehandlową zakupy można zrobić w kilku miejscach, które są zwolnione z zakazu handlu. Oto najważniejsze z nich:

  • Sklepy osiedlowe i małe placówki franczyzowe tj. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan – jeśli właściciel zdecyduje się pracować osobiście, sklep może być otwarty. Małe sklepy spożywcze – jeśli właściciel obsługuje klientów.
  • Stacje benzynowe - Orlen, BP, Shell, Circle K i inne – większość stacji oferuje podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pieczywo, przekąski i napoje.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach - działają bez ograniczeń.
  • Całodobowe apteki 
  • Punkty gastronomiczne - restauracje, kawiarnie, cukiernie – lokale gastronomiczne działają normalnie, również w galeriach handlowych.
  • Sklepy w hotelach - niektóre hotele posiadają małe sklepiki, które są otwarte także w niedziele niehandlowe.

Planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny!

Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku i obejmuje większość placówek handlowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mogą w te dni wykonywać obowiązków związanych z handlem. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – zakaz nie dotyczy sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest osobiście przez właściciela, a także niektórych placówek, takich jak stacje paliw, kina, restauracje czy cukiernie. Przedsiębiorcy, którzy łamią przepisy, mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku uporczywego naruszania zakazu – nawet karą ograniczenia wolności.

Źródło: INFOR
