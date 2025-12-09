REKLAMA

Polacy ujawniają, ile wydadzą na święta 2025. Najczęściej wybieramy budżet 200–500 zł na osobę

Polacy ujawniają, ile wydadzą na święta 2025. Najczęściej wybieramy budżet 200–500 zł na osobę

09 grudnia 2025, 11:46
zakupy święta
Ile Polacy przeznaczą na świąteczne zakupy, prezenty, dekoracje czy wyjazdy? Badanie pokazuje wyraźnie, że większość rodaków planuje wydać na obchody Wigilii i Bożego Narodzenia 200–300 zł lub 400–500 zł na osobę. Planowane kwoty obejmują żywność, prezenty, spotkania z rodziną, dekoracje czy podróże. Najrzadziej wskazywanym wydatkiem jest przedział 800–900 zł – tylko 2,6% ankietowanych. Tyle samo osób deklaruje, że nie wyda nic, np. ponieważ nie obchodzi świąt.

Jakie budżety na święta Polacy planują najczęściej? Dominują kwoty „umiarkowane” i „oszczędne”

11,4% Polaków przeznaczy na celebrowanie Wigilii i Bożego Narodzenia (m.in. na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania czy wyjazdy) 200–300 zł. Niewiele mniej osób wskazuje przedział 400–500 zł – 11,3%. Tak wynika z badania współautorstwa Shopfully Poland, przeprowadzonego na próbie ponad tysiąca dorosłych Polaków. Uczestnicy sondażu mogli wybrać spośród 13 odpowiedzi, w tym 11 przedziałów od poniżej 100 zł do powyżej 1000 zł.

Eksperci zauważają, że w polskich domach widoczne są dwa główne modele podejścia do budżetu świątecznego: jeden stawiający na oszczędność, a drugi na umiarkowanie. „Widać współistnienie dwóch najpopularniejszych modeli podejścia do świątecznych kosztów, tj. bardziej oszczędnego oraz umiarkowanego, pozwalającego na szerszy zakres zakupów, np. bogatszy koszyk spożywczy i dodatkowe elementy świąteczne” – komentuje dr Sebastian Zupok z uczelni WSB-NLU.
Podkreśla również, że budżet zależy od struktury gospodarstwa domowego: „inne wydatki ponosi osoba samotna, inne – rodzina z dziećmi, a jeszcze inne – gospodarstwo domowe organizujące Wigilię dla większej liczby osób”.

Polacy wydają także ponad 1000 zł. Skrajności rosną, a świąteczne koszty mogą być wyższe niż planowano

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się wskazania 300–400 zł – 11,2%, powyżej 1000 zł – 11%, a także 100–200 zł – 10%. Zdaniem Roberta Biegaja z Shopfully Poland, wyniki ukazują duże zróżnicowanie finansowych podejść do świąt. Według eksperta podobną popularnością cieszą się zarówno niższe progi (100–300 zł), jak i średnie (300–500 zł). Jednocześnie aż 11% badanych zamierza wydać ponad 1000 zł.

„To pokazuje silną polaryzację stylów świętowania – od skromnych, bardzo racjonalnych budżetów, przez umiarkowane i standardowe święta, aż po wydatki znacząco wyższe, często związane z większymi rodzinami, prezentami premium czy wyjazdami” – wskazuje ekspert.
Dodaje również, że deklaracje często mijają się z realnymi wydatkami: „takie deklaracje zwykle są zaniżone, bo w praktyce Polacy tradycyjnie wydają więcej, niż początkowo zakładają – m.in. przez nieplanowane zakupy, emocjonalny charakter świąt i rosnące ceny”. Podsumowuje, że realne wydatki mogą okazać się wyższe, niż wynika to z deklaracji respondentów.

Niepewność cenowa i brak planów wpływają na decyzje. 8,9% wciąż nie wie, ile wyda na święta

Średni przedział 900–1000 zł wybiera 8,2% ankietowanych, a 500–600 zł – 8,1%. Następnie uplasowały się wskazania 600–700 zł – 5,6%, a także 700–800 zł – 5,2%. Eksperci zauważają jednak, że istotną grupę stanowią ci, którzy jeszcze nie wiedzą, jak wysoki będzie ich budżet.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Część respondentów nie ma jeszcze w pełni ustalonych planów, np. co do miejsca i liczby spotkań świątecznych oraz ewentualnych wyjazdów” – wyjaśnia dr Zupok. Zwraca uwagę także na niepewność cenową, szczególnie w zakresie żywności i prezentów: „finalny koszyk zależy od jakości i ilości produktów”.
Ekspert dodaje, że problemem jest również nieuwzględnianie drobnych kosztów: „to są np. drobne zakupy prezentowe, dekoracje i dojazdy”. Według badacza to właśnie te rozproszone wydatki niejednokrotnie wpływają na przekroczenie początkowego budżetu.

Bardzo niskie i zerowe wydatki zdarzają się rzadko. Podtrzymujemy świąteczną tradycję

Najrzadziej podawany jest przedział 800–900 zł – 2,6%. Tyle samo badanych deklaruje, że nie wyda nic, np. dlatego, że nie obchodzi świąt. Z kolei poniżej 100 zł planuje wydać 3,9% respondentów. Eksperci podkreślają, że takie sytuacje należą do rzadkości, ponieważ nawet symboliczne świętowanie generuje koszty.

„Przedział 800–900 zł jest pośredni i rzadziej wybierany, bo część osób wydaje mniej, a część – więcej. W praktyce sytuacja, w której nie poniesie się żadnych kosztów, jest możliwa, ale rzadko spotykana” – ocenia Robert Biegaj.
Podkreśla także kulturowy wymiar świąt: „Wyniki te potwierdzają, że Boże Narodzenie pozostaje w Polsce wydarzeniem o silnym wymiarze tradycyjnym i społecznym”.

Kto wydaje najmniej, a kto najwięcej? Różnice między seniorami a czterdziestolatkami

Wydatki rzędu 200–300 zł wskazują głównie osoby w wieku 75–80 lat, nieujawniające wysokości swoich dochodów, z miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców. Eksperci tłumaczą to tradycyjnym podejściem i bardziej oszczędnym stylem życia wśród seniorów. Dr Zupok zauważa, że osoby starsze często spędzają święta jako goście, co naturalnie obniża ich koszty.

„Niższy budżet na osobę może wynikać z bardziej tradycyjnego modelu świąt, w tym z większej koncentracji na domowych formach celebracji, a także z ostrożniejszego podejścia do wydatków” – podkreśla ekspert.

Natomiast 400–500 zł deklarują przede wszystkim rodacy w wieku 45–54 lat, zarabiający 3000–4999 zł netto miesięcznie, zamieszkujący miasta liczące 20–49 tys. mieszkańców. „Kwota 400–500 zł stanowi w ich przypadku złoty środek. Nie jest symboliczna, ale też nie jest nadmiernie wysoka, co odzwierciedla praktyczne, rozsądne podejście do planowania świątecznego budżetu” – podsumowuje Robert Biegaj.
Według ekspertów osoby w tym wieku często planują umiarkowane, ale pełne tradycji święta, uwzględniając koszty prezentów i większych rodzinnych spotkań.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
