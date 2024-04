Pracowników brakuje, ale osoby w wieku 55 plus z małymi szansami na zatrudnienie. Wydłużenie wieku emerytalnego będzie problemem

Wszelkie argumenty przemawiające za tym, by nie koncentrować się na osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego w celu szybkiego przechodzenia na emeryturę zderzają się z brutalną rzeczywistością rynku pracy. Żyć z czegoś trzeba, a na rynku który rzekomo cierpi na brak rąk do pracy znalezienie zatrudnienia przez osobę w wieku 55 graniczy z cudem.

Dlatego im bliżej emerytury, tym ostrożniej postępują zatrudnieni: nie upominają się o podwyżki ani awanse i sami w ogóle nie myślą o zmianie pracodawcy. Ryzyko takich działań jest tak wielkie na bezlitosnym rynku pracy, ze mało kto ma odwagę upomnieć się o swoje prawa.

REKLAMA

W całej rozciągłości potwierdzają to wyniki najnowszego badania Pracuj.pl: Nowe trendy w rekrutacji – nowe oczekiwania.

Starzejemy się więc zabraknie pracowników?

REKLAMA

Starzenie się społeczeństwa to trend demograficzny obserwowany w wielu krajach na całym świecie, a jego konsekwencje dla rynku pracy i gospodarki są znaczące. Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i zwiększenie liczby osób starszych stawia przed gospodarkami wiele wyzwań.

Niedobór pracowników spowodowany zmianami demograficznymi może prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na starszych pracowników. Wiele badań i raportów sugeruje, że aktywizacja osób starszych, które są zdolne i chcą pracować, może być kluczowym elementem strategii łagodzenia skutków tego niedoboru. Osoby te przynoszą ze sobą do firm cenne doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne i wiedzę specjalistyczną, które mogą być bardzo wartościowe dla pracodawców.

To, jak wygląda sytuacja osób starszych na dzisiejszym rynku pracy, w swoim najnowszym badaniu, z marca 2024 roku sprawdził serwis Pracuj.pl. Badanie wykonano na próbie 2059 Polaków w wieku 18-65, a struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niska mobilność zawodowa Polaków 55+

REKLAMA

Analiza danych dotyczących ostatniej zmiany pracy przez osoby w najstarszej badanej grupie wiekowej aktywnych pracowników (55-65 lat) wskazuje, że większość z nich nie zmieniała pracy od ponad 10 lat (58%). Jest to znacznie dłuższy okres stabilności zatrudnienia w porównaniu z młodszymi grupami wiekowymi, co odzwierciedla mniejszą mobilność zawodową wśród starszych pracowników.

14% respondentów z pokolenia silver zmieniło pracę w okresie ponad 5 do 10 lat temu, 11% w ciągu ostatnich 3 do 5 lat, a 7% w ciągu ostatnich 1 do 2 lat. Znacznie mniejszy odsetek osób w wieku 55-65 lat zmieniał pracę w niedawnym okresie – decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia są podejmowane przez nich znacznie rzadziej niż przez młodsze pokolenia. Tylko 1,7% badanych silversów zmieniło pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy od momentu przeprowadzenia badania.

Aktywizacja zawodowa osób starszych to fikcja

Najnowsze wyniki badań Pracuj.pl podkreślają wyzwania związane z aktywizacją zawodową osób starszych. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, który wymaga od pracowników ciągłego dostosowywania się do nowych warunków i możliwości zawodowych.

–W świetle starzenia się społeczeństwa i przewidywanego niedoboru pracowników, kluczowe będzie stworzenie strategii zachęcających do dłuższej aktywności zawodowej osób starszych, zarówno poprzez elastyczne formy zatrudnienia, jak i poprzez inwestycje w rozwój ich umiejętności i kompetencji – mówi Kalina Walento-Furmańska, ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

–Takie podejście może nie tylko zwiększyć ich mobilność na rynku pracy, ale również pomóc w łagodzeniu skutków zmian demograficznych – dodaje ekspertka.

Korzyści z zawodowej aktywizacji pokolenia silver

Korzyści związane z aktywizacją starszych pokoleń są niezaprzeczalne. Przede wszystkim, jak już wspomniano, w długiej perspektywie ta grupa może wpłynąć na zmniejszenie niedoboru pracowników – szczególnie w sektorach, gdzie brakuje wykwalifikowanej kadry. Co więcej, starsi pracownicy mogą pełnić rolę mentorów dla swoich młodszych kolegów, przekazując im swoją wiedzę i doświadczenie.

– Już sama różnorodność wiekowa w miejscu pracy może sprzyjać innowacyjności i kreatywności, a także lepszemu zrozumieniu potrzeb różnych grup klientów. To z perspektywy firm duża wartość. Jednak, co może się okazać szczególnie interesujące dla organizacji, starsi pracownicy często charakteryzują się większą stabilnością zatrudnienia i lojalnością wobec pracodawcy – dodaje Alina Michałek, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

– Wynika to z najnowszego badania Pracuj.pl, ale także z poprzednich pomiarów, których wyniki jasno wskazywały, że lojalność to cecha, która charakteryzuje to pokolenie jak żadne inne - jako swój atut wskazało ją aż 53% badanych w wieku 55-65 lat – dodaje Alina Michałek.

Dlaczego osobom w wieku 55 plus trudno jest znaleźć pracę

Badania wskazują na kilka kluczowych trudności, z którymi spotykają się respondenci w najstarszej grupie wiekowej w kontekście poszukiwania pracy.

Pośród pięciu najczęściej wskazywanych przez tę grupę problemów znalazł się m.in. stres związany z rozmową kwalifikacyjną, który jest wyzwaniem dla 44% badanych przedstawicieli pokolenia silver.

Badanych w wieku 55-65 lat stres towarzyszy także kontaktom z rekruterem – tę odpowiedź wskazało aż 43% osób. Widoczna jest zatem pewna uniwersalność obaw związanych z początkowymi etapami procesu rekrutacyjnego, niezależnie od lat doświadczenia. Szczególnie odczuwalna wśród starszych badanych jest także niepewność związana z oczekiwaniem na decyzję rekrutacyjną – wskazuje ją 42% respondentów.

Warto podkreślić, że dla 35% przedstawicieli pokolenia silver już sama decyzja o zmianie pracy jest stresująca. Taki sam odsetek starszych pracowników wskazuje na niepewność co do swojej pozycji na tle innych kandydatów.