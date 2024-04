Termin zwrotu VAT nie będzie krótszy. Będzie też jeden termin wdrożenia KSeF dla wszystkich podatników. Opublikowano projekt ustawy

W związku ze zdiagnozowanymi problemami konieczne jest przesunięcie terminu wdrożenia KSeF. Obowiązek obejmie wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026 r. Skrócenie terminu zwrotu VAT również zostaje odroczone.

Konieczne jest przesunięcie terminu wdrożenia KSeF

Na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przesunie termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. Projekt został przyjęty w poniedziałek przez stały komitet RM. „W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obowiązku KSeF w zakładanym terminie, konieczne jest przesunięcie terminu jego wdrożenia” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Skrócenie terminu zwrotu VAT również odroczone

W projektowanej ustawie proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026 r. OSR do projektu zaznaczono, że objęcie wszystkich podatników jedną datą obowiązku KSeF wynika z długiego terminu odroczenia KSeF oraz stanowi odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane w trakcie przeprowadzonych konsultacji. W OSR wyliczono ponadto, że globalny skutek dla 10 lat w dochodach z podatku od towarów i usług wynikający z przesunięcia terminu obowiązywania obligatoryjnego KSeF to około – 90 mln zł. „Odroczenie wdrożenia obowiązku KSeF powoduje, że towarzyszące temu rozwiązaniu skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 dni do 40 dni również podlega odroczeniu. Wskazane skrócenie terminu zwrotu podatku VAT może przyczynić się do przesunięcia dochodów z VAT w czasie” – napisano.

Wcześniej w celach projektu KPRM wskazał, że w celu zapewnienia przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF konieczne jest opracowanie projektu ustawy i pilne przeprowadzenie procesu legislacyjnego tak, aby zapewnić jej ogłoszenie przed 1 lipca 2024 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. wdrażającej obowiązkowy KSeF.(PAP Biznes)